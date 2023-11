ขยันเป็นที่หนึ่ง "เสมาเพชร" ถอยรถตู้คันใหม่จากแฟนคลับมาทำธุรกิจส่วนตัว

นักชกมวยซ้ายเจ้าของฉายา “ซ้ายฟ้าผ่า” "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" ใช้เงินที่ได้หยาดเหงื่อเลือดเนื้อที่ได้จากการชกมวยเอามาลงทุนทำธุรกิจของตัวเองอีกครั้ง และเรียกได้ว่าเป็นนักมวยที่สร้างธุรกิจและต่อยอดจากการต่อยมวยได้เป็นอย่างดีตามรุ่นพี่หลาย ๆ คนไฟต์ล่าสุดของ "เสมาเพชร" เอาชนะน็อกยก 1 “ก้าวหน้า สจ.โต้งปราจีน” ในศึก ONE ลุมพินี 30 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีรายการชก นอกจากการซ้อมมวยที่ทำอย่างสม่ำเสมอแล้ว "เสมาเพชร" ยังดูแลธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง และ ล่าสุดก็ใช้เงินที่เก็บออมจากการชกมวยมาลงทุนออกรถตู้ 1 คัน ซึ่งเจ้าตัวใช้แคปชันพร้อมภาพเปิดเผยว่า "ต้อนรับสมาชิกใหม่ในการทำมาหากินครับ"ซึ่งทีมข่าวของ ONE ได้สอบถามไปยัง เสมาเพชร ถึงการตัดสินใจซื้อรถในครั้งนี้ เจ้าตัวเปิดเผยว่า ใช้เวลาตัดสินใจอยู่ 1 ชั่วโมง หลังจากที่เห็นรถจากทางเฟซบุ๊ก และตัดสินใจติดต่อทันที และคนขายเป็นแฟนคลับอีกด้วย จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เขาจะไม่โกงและทำการปิดดีลไปในที่สุด ซึ่งรถคันนี้จะเอามาทำเป็นรถช่าง ซึ่งรถคันนี้ซื้อด้วยเงินของพี่ชาย"ผมใช้เวลาตัดสินใจแค่ 1 ชั่วโมง เพราะรถตู้มือ 2 เราจะเอามาทำเป็นรถช่าง เลยไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่แพงหรือดีมากขนาดนั้น เราเอาเน้นในการใช้งาน ก็หาตามเฟซบุ๊ก แล้วก็ทักไปเลย แล้วคนขายเป็นแฟนคลับเราด้วย เขาก็ไม่น่าจะโกง ไม่น่าจะพัง ก็เลยตัดสินใจซื้อเลย ส่วนผมไม่ได้เป็นเจ้าของครับ เป็นเงินของพี่ชาย เราเป็นคนติดต่อซื้อให้ เป็นคนทำธุระให้ครับ"สำหรับ "เสมาเพชร" มีคิวเตรียมปะทะเดือดกับ “ฟิลิปเป โลโบ” คู่ปรับจากบราซิล เพื่อทวงคืนเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 17 ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยปะทะกันมาแล้ว 1 หน ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการช่วงชิงเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิงที่ “เสมาเพชร” ครองอยู่ ซึ่งผลปรากฎว่า "เสมาเพชร" ที่ได้นับก่อนในยกสอง กลับมาแพ้น็อกในยก 3 ไปอย่างน่าเสียดายในช่วงนี้ “เสมาเพชร” ใช้เวลาส่วนใหญ่ซ้อมเก็บตัวที่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ พัทยา และเตรียมร่างกายอย่างเต็มที่เพื่อที่จะชกกับ “ฟิลิปเป” อีกครั้งในศึก ONE Fight Night 17 ซึ่งจะชกในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ ที่เวทีลุมพินี(รามอินทรา) แฟนมวยพันธ์แท้ไม่ควรพลาดแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 17 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.