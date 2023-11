จาก "โรดิโอ" นักกีฬาขี่วัวพยศ สู่การเป็นเศรษฐี รายได้กว่า 257 ล้านบาท

กีฬาขี่วัวพยศ เป็นการแข่งวัวที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดในโลก แต่กลับล่อตาล่อใจเหล่า "โรดิโอ" หรือนักขี่วัวทั้งหลายให้เข้ามาแข่งขัน ด้วยเงินรางวัลที่มากถึง 1 ล้านดอลล่าร์ หรือราว 36 ล้านบาท การแข่งขี่วัวกระทิงพยศ จัดแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิลและออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 500 คนจากหลายประเทศเข้าร่วม กีฬาประเภทนี้ถูกจัดให้เป็นกีฬา 8 วินาที ที่อันตรายที่สุด เพราะผู้เข้าแข่งขัน ต้องขึ้นไปอยู่บนหลังวัวกระทิงขนาดใหญ่ ที่ถูกกระตุ้นให้โกรธ และยังเป็นกีฬาที่ทำรายได้มหาศาลหาก "โรดิโอ" หรือนักขี่วัว สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ ในส่วนของวัวกระทิงที่นำมาใช้ในการแข่งขันนั้นเป็นวัวกระทิงสายพันธุ์ “American Bucking Bull” ซึ่งมีองค์กรที่ชื่อว่า ABBI American Bucking Bull Inc. (ABBI) รับหน้าที่ดูแล และเป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของ DNA วัวกระทิงชั้นนำของโลกมากมาย ซึ่งมีน้ำหนัก 1,500 ปอนด์ขึ้นไป โดยวัวกระทิงนั้นจะเริ่มเข้าสู่อาชีพ ในวัย 2 - 3 ปี และเมื่ออายุถึง 5 - 6 ปี หากสุขภาพยังแข็งแรงสามารถดูแลต่อไปได้จนถึงอายุ 10 ปี หรือบางครั้งอาจจะยาวนานกว่านั้นก่อนปลดระวางให้ทำหน้าที่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ต่อไป วัวกระทิงทีมีชื่อเสียงในการแข่งขันคือ Little Yellow Jacket, Bruiser, Bushwacker, Chicken on a Chain, Dillinger, Bodacious และ Pacific Bellสำหรับ “โรดิโอ” และทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับโบนัสตอนสิ้นปีเป็นเงิน 700,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 25 ล้านบาท และถ้วยรางวัลที่มีรูปร่างเหมือนหัวเข็มขัดขนาดยักษ์ สมาชิกแต่ละคนของทีมแชมป์เปี้ยนยังได้รับโบนัส 150,000 ดอลลาร์ (กว่า 5 ล้านบาท) และหัวเข็มขัดทองคำขนาดปกติ เรียกได้ว่าแม้จะเป็นกีฬาสุดเสี่ยง แต่บรรดานักขี่วัวกลับยิ่งคึกคักเพราะกีฬายิ่งเสี่ยง เงินรางวัลก็ยิ่งสูงเป็นเงาตามตัว ดังเช่นโรดิโอที่กลายเป็นเศรษฐีจากการแข่งกีฬาขี่วัวกระทิงพยศคือ "JB Mauney" แชมป์โลก 2 สมัยทำเงินได้มากกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นกว่า 7.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (กว่า 272 ล้านบาท) ตามมาด้วยแชมป์โลก 3 สมัย "ซิลวาโน อัลเวส" ด้วยรายได้มากกว่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (กว่า 239 ล้านบาท)สำหรับแฟนชาวไทยสามารถลุ้นเชียร์พวกเขาเหล่านักขี่วัวพยศได้ในรายการ "ขี่วัวกระทิงพยศ" (Pro Bull Riding 2022/23) ได้ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. ทาง 3BB Sports One ช่อง 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV