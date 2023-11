พ่อขอชี้แจง "ซุปเปอร์เกิร์ล" ป่วยก่อนชก เหตุซึมขึ้นเวทีก่อนพ่ายคู่แข่งหมดรูปยกแรก

แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล สาวน้อยวัย 19 ปี จากค่ายจรูญศักดิ์มวยไทย พ่ายแพ้ TKO ตั้งแต่ยกแรก แบบผิดฟอร์มให้กับ คริสตินา โมราเลส จากประเทศสเปน ในศึก ONE Fight Night 16 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังการชกเสร็จสิ้นแฟนหมัดมวยเสียงแตกออกเป็น 2 ฟาก โดยฝั่งหนึ่งก็ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ขณะที่อีกฝั่งก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงตัวของ "แอนนา"ล่าสุด จรูญ จันทาศรี หรือที่รู้จักกันในนาม “จรูญศักดิ์ ส.วรพิน” พ่อแท้ๆ ของ แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล ที่ปัจจุบันทำหน้าที่เทรนเนอร์ส่วนตัว ออกมาชี้แจงว่าไฟต์นี้ต้องขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวัง เนื่องจากลูกสาวของเธอไม่สบายตั้งแต่ก่อนขึ้นชก"Sorry that she couldn’t take the win. She’s sick before got to the ring! ขอโทษที่ทำให้แฟนคลับผิดหวัง เนื่องจากไม่สบาย" จรูญ จันทาศรี กล่าวผ่านเฟซบุ๊กสำหรับ แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วหลังโชว์ฟอร์มใน ONE รายการใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้มีผลงานชนะ 3 ไฟต์ แพ้ 1 ไฟต์ ซึ่งเป็นการปราชัยให้นักชกรุ่นพี่ อย่าง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ในการมาเป็นมวยแทน โดยไฟต์ที่แล้วเอาชนะคะแนน ลารา เฟอร์นานเดซ จากสเปน