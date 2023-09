“ฟิล์ม-รัฐภาคย์” ชวนแฟนนักอ่านมาร่วม “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” พบหนังสือมากมายกว่า 1 ล้านเล่ม

“ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนักบิดโมโตทู คนแรกของไทยในประวัติศาสตร์ เปิดใจชอบอ่านหนังสือแนว “จิตวิทยา” โดยมีหนังสือ “โค้ชชิ่ง” กลยุทธ์การเป็นโค้ช เพื่อพิชิตเป้าหมายได้อย่างมืออาชีพ เป็นหนังสือเล่มโปรด เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเองในการเป็นโค้ชที่ดีมากขึ้น นอกจากนั้นการอ่านหนังสือยังช่วยให้มีสมาธิ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วยนายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี “ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนักบิดโมโตทู คนแรกของไทยในประวัติศาสตร์ ร่วมเปิดเผยถึงหนังสือในดวงใจ ณ Meeting Room 109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา“ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนักบิดโมโตทู คนแรกของไทยในประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า “สำหรับผมเป็นอีกคนที่ค่อนข้างชื่นชอบการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างหนังสือที่ผมชื่นชอบก็คือหนังสือ “โค้ชชิ่ง” กลยุทธ์การเป็นโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายได้อย่างมืออาชีพ(Coaching For Performance) ออกแนวด้าน “จิตวิทยา” ซึ่งผมได้อ่านแล้วนำสิ่งต่างๆ ในหนังสือมาปรับใช้ในการเป็นโค้ชของผม โดยเฉพาะวิธีการถามและการสื่อสารกับนักกีฬา ซึ่งคนเป็นโค้ชต้องใช้ทักษะต่างๆ ในการพูดเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการจากนักกีฬา เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างถูกจุด นอกจากนั้นยังช่วยให้เราใจเย็นลง มีสมาธิมากขึ้น มีวิธีคิดที่มากกว่าเดิม และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกสนามแข่ง สำหรับใน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปีนี้ ถือจัดว่าได้อย่างยิ่งใหญ่ มีหนังสือมากกว่า 1 ล้านเล่ม หนังสือใหม่กว่า 3,000 ปก มาให้เลือกอย่างจุใจ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 กันเยอะๆ นะครับ”ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ครั้งนี้ พบกับ โซนหนังสือที่น่าสนใจใน 5 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย 1. หนังสือทั่วไป 2. นิยายและวรรณกรรม 3. หนังสือเด็กและการศึกษา 4. การ์ตูนและวัยรุ่น (Book Wonderland) 5. หนังสือเก่า จากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำมากมายและที่โดดเด่นครั้งแรก!!! กับโครงการ “The Book Teller by Pubat” ภายใต้แนวคิด “Dream of Speech นี่สิ! หนังสือในฝันของฉัน” การประกวดทอล์คโชว์ในงานหนังสือ พบกับรูปแบบการแข่งขันที่น่าสนุกและตื่นเต้นเร้าใจ กับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหา 10 นักพูดที่จะมาเล่าถึงหนังสือในฝัน โดยตั้งแต่เปิดรับออดิชั่นทาง TikTok ก่อนจะขึ้นเวทีประชันกันในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นำทัพโดย 3 กรรมการผู้มากความสามารถ ชมัยภร แสงกระจ่าง, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ จักรกฤต โยมพยอมนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุด! ลดสูงสุด 80% จากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำ , โค้ดส่วนลดจาก MarketPlace ชั้นนำ ทั้ง Shopee, Lazada, ThaiBookFair.com, LINEMAN, TikTok Shop ฯลฯ พร้อมบริการขนส่งหนังสือด้วยมาตรฐาน EMS ภายในประเทศกับ “ไปรษณีย์ไทย” ในราคาพิเศษ เป็นต้นห้ามพลาด! พบกันในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วัน ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair