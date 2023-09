PUBAT จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” ปลุกตลาดหนังสือ 15,000 ล้าน จัดหนังสือกว่า 1 ล้านเล่ม ลดสูงสุด 80%

เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วัน ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “Book Dreams” หนังสือในฝันที่ทุกคนตามหา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม เห็นได้จากผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่สนใจร่วมออกบูธจำนวนกว่า 930 บูธ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ 340 ราย เต็มความจุ 3 ฮอลล์ใหญ่ ที่พร้อมให้นักอ่านทุกคนได้เลือกสรรหนังสือเล่มโปรดอย่างเต็มที่กว่า 1 ล้านเล่ม และภายในงานยังมีการเปิดตัวหนังสือใหม่อีกกว่า 3,000 ปก ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และยังมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทรรศการ การเสวนา และเวิร์คช้อปรวมกว่า 100 กิจกรรม รวมทั้งขยายเวลาเวลา เปิด-ปิด สำหรับวันจันทร์-วันพฤหัสบดี (วันที่ 12, 16, 17, 18, 19, 23 ต.ค. 66) เปิด 11.00 – 22.00 น. วันศุกร์-วันอาทิตย์ (วันที่ 13, 14, 15, 20, 21, 22 ต.ค. 66) เปิด 10.00 – 23.00 น. เพื่อรองรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้น“งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 นี้ เป็นการยืนยันว่าตลาดหนังสือฟื้นตัวแล้ว เห็นได้จากกระแสตอบรับจากผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่แห่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ที่มีจำนวนมากเกินที่คาดหมายไว้ ทำให้พื้นที่บูธที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องจัดสรรบูธใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกสำนักพิมพ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีสำนักพิมพ์ที่ร่วมออกบูธมีทั้งสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ กลางและย่อม รวมถึงสำนักพิมพ์เปิดใหม่จำนวนมากถึง 340 สำนักพิมพ์ ที่พร้อมนำเสนอหนังสือหลากหลายรวมกว่า 1 ล้านเล่ม ทั้งหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน, นิยายและวรรณกรรม, การ์ตูน, How to รวมถึงหนังสือสายมูเตลู เป็นต้นการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ ที่ต้องเผชิญวิกฤตนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจซบเซา ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวหันไปทำกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การขายผ่าน e-book จนธุรกิจเดินหน้าต่อได้ และเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ก็สามารถกลับมาแข็งแรงขึ้นจากการผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน รวมถึงการกลับมาจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ จะเป็นกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้กับมาผงาดได้อีกครั้งในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ครั้งนี้ พบกับ โซนหนังสือที่น่าสนใจใน 5 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย 1. หนังสือทั่วไป 2. นิยายและวรรณกรรม 3. หนังสือเด็กและ การศึกษา 4. การ์ตูนและวัยรุ่น (Book Wonderland) 5. หนังสือเก่า จากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำ อาทิ ฟินิกส์, แจ่มใส, มติชน, นานมีบุ๊คส์, โอเพ่นดูเรียน, ร้านนายอินทร์, ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้านบีทูเอส, ร้านเอเชียบุ๊คส์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นต้นส่วนไฮไลท์ พบกับนิทรรศการ “50 ปี 14 ตุลา” นำเสนอเรื่องราว “ครบรอบ 50 ปี 14 ตุลา ความทรงจำผ่านตัวอักษร” งานแสดงหนังสือและนิตยสารที่มาบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ 14 ตุลา กิจกรรมบนเวทีและเสวนารวมกว่า 100 รายการ อาทิ PUBAT x สมาคมป้ายยาหนังสือ จัดกิจกรรม Book Blind Date : แลกหนังสือที่ถูกห่อไว้ ไม่บอกชื่อเรื่อง, Books Crossword : ทายชื่อหนังสือ จากปริศนาอักษรไขว้, Books Cover Challenge : ทายชื่อหนังสือจากภาพปก โดยไม่มีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง เป็นต้นการเปิดตัวหนังสือปกใหม่ พร้อมพบกับนักเขียนชื่อดัง อาทิ หนังสือ Coming of Age 40 Years of GMM GRAMMY พร้อมเสวนา “จุดเปลี่ยนชีวิตศิลปิน” โดยศิลปิน/นักแสดงจาก GMM GRAMMY นำโดย 6 นักแสดงสุดฮอต ตัวตึงคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการอ่าน “อู๋” ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ , “มาร์ค” ปาหุณ จิยะเจริญ,”ภวิน” ภวินท์ กุลการัณยวิชญ์ ,”วิว” เบญญาภา จีนประสม ,”จูน” วรรณวิมล เจนอัศวเมธี และ “ฟอร์ด” อรัญญ์ อัศวสืบสกุลกิจกรรมเสวนาบนเวทีกับ Harry Potter Book Day พร้อมเสวนากับ “โจ – อภิชาติ ตรีตุรยานนท์” สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แฮรี่ พอตเตอร์, Arch Apolar, “ตุ๊บปองกับ 5 งานสำราญใจ โดยตุ๊บปองและพี่ต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์, Content that Sells เขียนคอนเทนต์ให้ตรงใจ ดึงดูดคนได้ในไม่กี่วินาที โดยแบงค์ Content Shifu, สิทธินันท์ พลวิสุทธิศักดิ์, The Right Leader ผู้นำที่ใช่ โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ, ธี่หยด แว่วเสียงครวญคลั่ง x m picture พบกับคุณกิต นักแสดง และ The Ghost Radio เป็นต้นครั้งแรก!!! กับโครงการ “The Book Teller by Pubat” ภายใต้แนวคิด “Dream of Speech นี่สิ! หนังสือในฝันของฉัน” การประกวดทอล์คโชว์ในงานหนังสือ พบกับรูปแบบการแข่งขันที่น่าสนุกและตื่นเต้นเร้าใจ กับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหา 10 นักพูดที่จะมาเล่าถึงหนังสือในฝัน โดยตั้งแต่เปิดรับออดิชั่นทาง TikTok ก่อนจะขึ้นเวทีประชันกันในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นำทัพโดย 3 กรรมการผู้มากความสามารถ ชมัยภร แสงกระจ่าง, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ จักรกฤต โยมพยอมพบกับโปรโมชั่นพิเศษจากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำ ที่มาพร้อมส่วนลดสูงสุด 80%,ThaiBookFair.com กับโปรโมชั่น โค้ดคูปองส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำมูลค่า 30 บาท, โค้ดคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 500 บาท, โค้ดคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 800 บาท, แคมเปญพิเศษจากร้านค้า - ส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 600 บาทขึ้นไป, Flash Sale สินค้าลดราคา 30% ขึ้นไป และ One Price สินค้าราคาเดียว 199, 299, 399 และโค้ดส่วนลดจาก MarketPlace ชั้นนำ ได้แก่ Shopee กับส่วนลดสูงสุด 80% และโค้ดส่วนลดเพิ่ม 15% , Lazada, LINEMAN กับส่วนลดเมื่อใช้บริการ LINE MAN TAXI เดินทางมางาน ลดทันที เที่ยวละ 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำ เพียงใส่โค้ด LMTBOOK (1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้งาน) , TikTok พบกับ โค้ดส่วนลดสุดพิเศษเพียงซื้อหนังสือผ่านแคมเปญใน TikTok Shop พิเศษ! รับคูปองบูสต์ยอดวิวเพียงทำคอนเทนต์ภายในงานและเข้าร่วมภารกิจ Creator Task (ตามกติกาที่กำหนด) และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับ Cash Back คืนสูงสุด 18% และบัตรเครดิตกสิกรไทย รับ Cash Back คืนสูงสุด 12% พร้อมบริการขนส่งหนังสือด้วยมาตรฐาน EMS ภายในประเทศกับ “ไปรษณีย์ไทย” ในราคาพิเศษ เป็นต้นนายสุวิช กล่าวอีกว่า ในปีนี้หนังสือที่คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ นิยายและวรรณกรรม, การ์ตูน, How to อัพสกิล เสริมทักษะอาชีพ การบริหารจัดการ และกลยุทธ์ใหม่ๆ รวมถึงหนังสือสายมูเตลู ที่พบว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก และเป็นหนึ่งในหนังสือที่มียอดพิมพ์เติบโตสูงในอันดับต้นๆ โดยงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ที่มีขึ้นในวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วันนี้ เชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 20% และมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 20% เช่นกัน