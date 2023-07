"เพชรทนง" ชี้แจงหลังถูก ONE ปลดแชมป์ ต้องฉีดยารักษาข้อศอก พร้อมยื่นอุทธรณ์โทษ

หลังจากที่ วัน แชมเปียนชิพ ออกมาประกาศปลด เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส จากตำแหน่งแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต หลังตรวจพบว่าเจ้าตัวใช้สารกระตุ้น 2 ชนิดโดย องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA ตรวจพบสารต้องห้าม 2 ชนิดในตัวของ เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส โดยตรวจพบสารประเภท Metenolone และ Boldenone ในตัวอย่างปัสสาวะ ซึ่งถือเป็นสารสเตียรอยด์ ที่ต้องห้ามในนักกีฬานับเป็นครั้งแรกที่ วัน แชมเปียน​ชิพ ปลดแชมป์โลกออกจากตำแหน่งเพราะตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกาย ทั้งนี้ เพชรทนง มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ตัวเอง โดยเจ้าตัวจะถูกแบนห้ามขึ้นสังเวียนใน ONE เป็นเวลา 1 ปีล่าสุด เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส อดีตแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่ได้ตั้งใจจะใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะต้องฉีดยาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่ศอกซ้ายเท่านั้น"จากการแถลงข่าวของทาง ONE ที่ผมโดนตรวจโด๊บในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เป็นเหตุการณ์ขณะยังไม่มีรายการการแข่งขันมาเป็นระยะเวลา 8 เดือนและยังไม่ทราบว่าจะมีรายการการแข่งขันเมื่อไหร่นั้น ผมได้ไปนั่งดูมวย ณ สนามมวยลุมพินี ในวันดังกล่าว""ซึ่งผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าตอนยังไม่มีการแข่งขันห้ามมีสารโด๊บใดๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บ แต่สารที่ว่านี้ผมใช้เพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บจริง เพราะช่วงที่ไม่มีรายการชก ขณะฝึกซ้อมผมมีอาการเจ็บข้อศอกข้างซ้าย เลยได้ไปหาหมอรับการรักษาฉีดยาจริง""นักมวยส่วนมากเวลาบาดเจ็บก็ต้องไปหาหมอรักษาหรือฉีดยากันทุกคนในกรณีที่มีอาการบาดเจ็บเป็นระยะเวลานาน ซึ่งผมมีทั้งฉีดและมีทั้งการทำ MRI รวมถึงการทำกายภาพบำบัด ฝั่งเข็ม เลเซอร์ ทุกวิถีทาง แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมมีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างชัดเจน""แต่ก่อนอื่นเลยทางผมขอชี้แจงให้ทราบว่าทางผมไม่ได้ทราบเรื่องข้อต้องห้ามใดๆ มาก่อน และไม่ทราบถึงผลการตรวจหรือการประสานงานแจ้งผลใดๆ จากทาง ONE และต้องพูดว่านักมวยทุกคนในไทยเรายังใหม่กับเรื่องแบบนี้ ไม่เคยอบรมมาก่อน ไม่เคยมีใครให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องสารต้องห้าม""แต่ผมก็ยังขอย้ำว่า ก่อนชก และหลังชกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ตอนได้รับแชมป์ ผมได้รับการตรวจโด๊ปทันทีเมื่อลงจากเวทีการแข่งขัน ซึ่งก็ไม่ได้มีสารโด๊บแต่อย่างใด""ทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ควรวิพากษ์วิจารณ์ผมหลังจากผมได้มีโอกาสชี้แจงหรือที่บอกให้ผมยื่นอุทรณ์ ไม่ทราบว่าต้องยื่นที่ไหนกับใคร รบกวนติดต่อให้ข้อมูลผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ" อดีตแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง ทิ้งท้าย