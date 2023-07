สามโปรสาวไทยจัดกอล์ฟแคมป์สำหรับเยาวชน

โปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์ เจ้าของแชมป์อาชีพ 26 รายการ จับมือกับ โปรเนท-ณนน ศรีสว่าง นักกอล์ฟมากประสบการณ์ และโปรมุก-ภคิณ กวินปกรณ์ นักกอล์ฟสาวเจ้าทฤษฎี จัดกอล์ฟแคมป์ The Mastery of Golf Academy เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับนักกอล์ฟอายุ 13-18 ปีที่มีพื้นฐานเบื้องต้น ที่สนามกอล์ฟโลตัส วัลเล่ย์ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมศกนี้พัชรจุฑา คงกระพันธ์ โต้โผใหญ่ เผยว่า “ปลายคิดอยากจะทำกอล์ฟแคมป์ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้เด็กรุ่นหลังมานานแล้ว แต่รอทีมงานและจังหวะที่เหมาะสมอยู่ พอได้มาคุยกับพี่เนท (ณนน ศรีสว่าง) และมุก(ภคิณ กวินปกรณ์) คิดเห็นตรงกันที่ทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ และความชำนาญแตกต่างกันออกไป และอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นให้เด็กรุ่นใหม่ๆ”ทางด้าน เนท-ณนน ศรีสว่าง ซึ่งคว้าแชมป์รวมแล้วกว่า 20 รายการ กล่าวว่า “สำหรับเนท ประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นในหลายๆ ทัวร์ จะอยู่ที่การวางแผนการเดินทาง การฝึกซ้อม การวางแผนการเล่น ไปจนถึงการลงแข่ง ทำให้บาลานซ์ทุกส่วน ซึ่งล่าสุดก็ได้ถ่ายทอดให้เด็กๆ ในโครงการพัฒนาทีมชาติกอล์ฟสตรีไปบ้างแล้ว ก็อยากเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาซึมซับตรงนี้ด้วยกัน”ส่วนมุก-ภคิณ กวินปกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และได้เรียนรู้ระบบการทำร่างกาย เทคนิคการฝึกซ้อม และจิตวิทยาเวลาลงแข่ง กล่าวว่า “มุกอาจเป็นนักกอล์ฟอาชีพช้ากว่าคนอื่น ได้แชมป์มา 7 รายการก็ยังน้อยกว่าปลาย และพี่เนท แต่ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่อเมริกา ทำให้มุกมีทัศนคติที่ดี เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา ระบบการฝึกซ้อม หรือแม้กระทั่งการใช้จิตวิทยาที่โค้ชเคยใช้กับมุก ก็คิดว่าสิ่งที่เรียนรู้มาเป็นประสบการณ์ตรงของพวกเรา จะช่วยพัฒนาวงการ และเด็กรุ่นใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาชาติได้”สำหรับกอล์ฟแคมป์ครั้งแรกของ The Mastery of Golf Academy จะจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟโลตัส วัลเล่ย์ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมนี้ ค่าสมัครคนละ 32,900 บาท (รับสมัครเพียง 20 คน) หากสมัครก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม เหลือเพียง 29,900 บาท (ไม่รวมค่าทิปและค่าโรงแรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโทร 081-823-3330 หรือไลน์ไอดี KanokwanV