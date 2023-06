"รถถัง" ถอยรถในฝัน ฟอร์ด มัสแตง สีใหม่ปี 2023

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยแชมป์โลก ONE Championship ซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นรถในฝัน FORD MUSTANG 2023 สีใหม่ สีเทา คาร์บอนไนซ์ เกรย์ เสริมมาดเข้มสไตล์สปอร์ตให้ดุดันยิ่งขึ้นโดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รถถัง จิตรเมืองนนท์ ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ จัดศอกพิฆาตปลิดชีพ เอ็ดการ์ ทาบาเรส นักชกเม็กซิกัน ป้องกันแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต พร้อมรับโบนัสจาก ชาตรี ศิษย์ยอดธง 3.5 ล้านบาท รวมค่าตัวแล้วไฟต์เดียวรับไปเกือบ 8 ล้านบาท ในศึก ONE Fight Night 10 ในครั้งแรกที่ยกพลไปทำการแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกา ณ สังเวียนเฟิร์สแบงก์ รัฐโคโลราโด#มวย #มวยวัน #รถถัง #รถถังจิตรเมืองนนท์ #OneChampionship #ONE