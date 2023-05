3 นักมวยดาวรุ่ง เซ็นสัญญาเดินหน้าสู่เวที ONE มูลค่าสัญญาก้อนโต 3.5 ล้านบาท

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) จัดพิธีการเซ็นสัญญากับแชมป์ทัวร์นาเมนต์มวยไทย จากรายการ Road To ONE ประเทศไทย ซีซั่นแรก ทั้ง 3 รุ่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสื่อมวลชน สนามมวยเวทีลุมพินีภายในงานได้รับเกียรติจาก เปรม-อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย และ ปลาย-จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเซ็นสัญญากับแชมป์ Road To ONE ทั้ง 3 รุ่นโดยผู้ชนะทั้ง 3 รุ่น ประกอบด้วย เซเลสต์ ฮันเซน แชมป์ Road To ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง (115 ป.), เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 แชมป์ Road To ONE รุ่นฟลายเวต (135 ป.) และ ยอดภูผา วิมานแอร์ แชมป์ Road To ONE รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) โดยนักกีฬาทั้ง 3 รายจะได้รับสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท ต่อคน รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาทอริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า “วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้เซ็นสัญญากับนักกีฬาผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ Road To ONE ซึ่งทั้งสามคนได้พิสูจน์ฝีมือให้ผู้ชมได้เห็น คนละ 2-3 ไฟต์ ในรายการ ONE ลุมพินี ว่าพวกเขามีศักยภาพที่พร้อมและถึงเวลาแล้วที่จะได้สู่รายการ วัน แชมเปียนชิพ ระดับโลก”“สำหรับรายการ Road To ONE ซีซั่นแรกเราจะขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินี และซีซั่นสองเราจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยทาง ONE จะร่วมมือกับทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกเอานักกีฬาดาวรุ่งจากโครงการ มวยไทยรากหญ้าสู่สากล มาร่วมแข่งขันด้วย เพื่อขยายโอกาสไปถึงเด็ก ๆ ทั่วประเทศด้วย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นนักกีฬาที่เราเฟ้นหาจากรายการ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ ซึ่งรายละเอียดจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้”ด้าน เซเลสต์ ฮันเซน แชมป์ Road To ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง (115 ป.) และนักมวยต่างชาติหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ชกในสนามมวยเวทีลุมพินี เผยว่า “การได้เซ็นสัญญากับ วัน แชมเปียนชิพ คือความฝันที่เป็นจริง และเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนักมวยไทยคนหนึ่ง ฉันมีความสุขมากที่ได้รับโอกาสนี้”ส่วน ยอดภูผา วิมานแอร์ แชมป์ Road To ONE รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) กล่าวว่า “ผมดีใจและภูมิใจที่จะมีโอกาสไปแสดงฝีมือในเวทีระดับโลก ขอบคุณรายการ Road To ONE มากครับ ที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ จากนี้ไปผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับ”ขณะที่ เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99 แชมป์ Road To ONE รุ่นฟลายเวต (135 ป.) เผยว่า “ผมเฝ้ารอวันนี้มานานแล้ว จากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งวันนี้ได้เซ็นสัญญากับองค์กรการต่อสู้ระดับโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพ ผมดีใจมากจริง ๆ รู้สึกว่าชีวิตนักชกของเรามีเป้าหมายมาก ผมตั้งใจอยากไปให้ไกลที่สุดครับ”