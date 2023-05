ONE จับมือ "กกท.-ลุมพินี" ยืนยันไม่มีปัญหาใช้คำว่า "มวยไทย" ชี้แจงฝ่ายต่อต้านให้เข้าใจ เดินหน้าสู่ระดับโลก

วัน แชมเปียนชิพ จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสนามมวยลุมพินี ตั้งโต๊ะแถลงถึงความร่วมมือในการเซ็น MOU เพื่อพัฒนาอุตหากรรมมวยไทยสู่เวทีระดับโลก ตั้งเป้า 5 ปี "มวยไทย" สร้างมูลค่าแสนล้านบาท "กกท." ยืนยัน ONE ใช้คำว่า "มวยไทย" ได้ พร้อมเรียกฝ่ายต่อต้านเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (สนามมวยลุมพินี) ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลภายในงาน ประกอบไปด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการกีฬาอาชีพ และกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, พลเอกสุชาติ แดงประไพ ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก พร้อมด้วยนายอริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการวัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย และนายจิติณัฐ อัฎษามงคล ประธานวัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ร่วมกันแถลงเนื้อหาสาระสำคัญเป็นการแถลงถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับทางกองทัพบก รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กร วัน แชมเปียนชิพ ในฐานะผู้จัดรายการ ONE ลุมพินี, แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ Road to ONE รวมถึงโครงการต่างๆ ที่องค์กรจะมีการดำเนินงานร่วมกับ กกท. และสนามมวยลุมพินี เพื่อเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการพาอุตสาหกรรมมวยไทยให้เจริญเติบโตในระดับนานาชาตินายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการกีฬาอาชีพ และกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "มวยไทย ถือเป็นศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวประจำชาติไทย และในปัจจุบัน มวยไทย ยังกลายเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศที่สามารถส่งออกไปทั่วโลก และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกมากมายมหาศาล""การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลด้านกีฬา จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยภายใต้ความร่วมมือกับทาง กองทัพบก เจ้าของสนามมวยลุมพินี ซึ่งมีนโยบายต้องการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เป็นสนามมวยมาตรฐานระดับสากลในเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากการพนันในสนาม และทางวัน แชมเปียนชิพ องค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่มีช่องทางการถ่ายทอดสดไปมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก""สำหรับ ONE เข้ามาพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีก่อน และทางเราก็ได้ประชุมพิจารณากันอย่างละเอียด อนุญาตให้ ONE จัดการแข่งขันมวยในประเทศเราแบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยอยู่ในหมวดมวยภาค 4 ซึ่งมวยลักษณะนี้เราได้อนุญาตให้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2542 แล้ว และในไทย ก็ไม่ได้มีแค่มวยวันรายการเดียว รายการอื่นๆ เราก็อนุญาตให้จัดการแข่งขันมาตลอด ไม่มีปัญหาในการที่จะใช้คำว่า มวยไทย จัดการแข่งขัน""ONE มีการเสนอแผนงานต่างๆ เป็นอย่างดี และเขาก็ทำให้เราได้เห็นแล้ว ที่สำคัญคือ ONE เสนอแผนการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอย่างดี ซึ่งมันดูดีมากๆ และเขาก็ทำได้จริงๆ ส่งกลุ่มที่ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาก็ถือเป็นการใช้สิทธิ์ของพวกเขาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางเราเปิดรับฟังซึ่งก็ได้รับเรื่องมาแล้ว คงจะเรียกกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้ามาพูดคุยเพื่อชี้แจงให้ได้เข้าใจในสิ่งที่ ONE ทำ""การจัดมวยรายการรากหญ้าสู่สากล หรือ Road to ONE เพื่อเฟ้นนักมวยไทยดาวรุ่งจากทั่วประเทศให้มีโอกาสต่อยากในรายการ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ Road to ONE ไปจนการเข้าสู่การแข่งขัน ONE ลุมพินี และวัน แชมเปียนชิพ รายการใหญ่ ภายใน 5 ปี เราคิดว่าจะสร้างมูลค่ามวยไทยให้ขึ้นไปแตะหลัก 1 แสนล้านบาท" นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ทิ้งท้ายส่วน พล.อ.สุชาติ แดงประไพ ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก กล่าวว่า "เวทีมวยลุมพินี ตัดสินใจครั้งสำคัญเปลี่ยนแปลงสนามให้เป็นรูปแบบใหม่ เราได้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง เข้ามาขออาสาชุบชีวิตสนามมวยแห่งนี้ให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ถือเป็นสนามมวยที่ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเราก็มีนโยบายที่ชัดเจน โดยเฉพาะเราต้องการให้สนามมวยแห่งนี้ปราศจากการพนันภายในสนาม ใครอยากเล่นพนันก็ไปเล่นออนไลน์ ไม่สามารถมาบงการนักมวยภายในสนามได้""แน่นอนการต่อสู้ของ ONE ใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ที่ถือว่าเป็นมวยไทยอย่างชัดเจน ที่ผ่านมากระแสนิยมถือว่ายอดเยี่ยม แสดงความเป็นมืออาชีพของภาคเอกชน มุ่งเน้นถึงการสร้างให้มวยไทย กลายเป็นกีฬาอาชีพในเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างศิลปะมวยยืนที่สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ในนามมวยไทย ให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล"ด้าน "เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการวัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า "ตอนนี้ ONE ลุมพินี กลายเป็นรายการมวยไทยที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก ทำให้ทุกคนทุกเพศ ทุกวัย จากทั่วโลก หันมาสนใจมวยไทย เพราะมีการนำเสนอมวยไทยให้มีความตื่นเต้นเร้าใจ มีความทันมสมัย เป็นสากลมากขึ้น""ตอนนี้แนวคิดของคำว่า มวยไทย ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ช่วงที่ผ่านมา ONE มอบเงินให้ค่ายมวยเล็กๆ ที่ยากไร้ทั่วประเทศกว่า 20 ล้านบาท จำนวน 40 ค่าย ค่ายละ 5 แสนบาทต่อเดือน และเราก็ไม่ได้เข้าไปครอบงำ หรือมีข้อผูกมัดในสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นว่าพวกเขาจะต้องปั้นนักมวยส่งชกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับ ONE เท่านั้น เขาจะปั้นนักมวยไปแข่งขันที่ไหนก็ได้ เพียงแต่ทุกค่ายที่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ละเดือนก็จะต้องส่งรีพอร์ตมาว่ารับเงินเราไปแล้วนำไปพัฒนา หรือต่อยอดอะไรบ้าง ถ้าค่ายเหล่านั้นไม่มีการนำเงินไปต่อยอด เราก็หยุดสนับสนุน""นอกจากนี้ที่ผ่านมา ONE ถือเป็นรายการที่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักกีฬาที่ดีที่สุด มีการตรวจวัดค่าน้ำในร่างกายก่อนจะชั่งน้ำหนัก ถ้าค่าน้ำไม่ผ่านก็จะได้ไม่ขึ้นบนตาชั่ง นักกีฬาต้องมาเก็บตัวก่อนขึ้นชกในวันศุกร์ 2-3 วัน เราเปิดโรงแรมให้นอนอย่างดี มีค่ารถให้ เลี้ยงอาหาร นักกีฬาแทบไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรด้วยตัวเอง แน่นอนการลงทุนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงในระดับหนึ่ง แต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นมาตรฐานที่นักกีฬาควรจะได้รับนอกจากค่าตอบแทนที่เขาจะได้รับอย่างคุ้มค่ากับการชก" เปรม-อริยะวัฏ เผยขณะที่ จิติณัฐ อัฎษามงคล ประธานวัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า "วัน แชมเปียนชิพ เป็นองค์กรที่มีความตั้งใจ และจริงใจที่จะก่อสร้างนักกีฬาให้เป็นฮีโร่ เรามีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วกับนักมวยระดับโลกที่ชกในวัน แชมเปียนชิพ รายการใหญ่ ทั้ง รถถัง, แสตมป์, ตะวันฉาย, น้องโอ๋ หรือซุปเปอร์เล็ก""ส่วนใน ONE ลุมพินี ก็มีนักมวยหลายคนที่เรียกได้ว่าพลิกชีวิตเมื่อเข้ามาต่อยใน ONE บางคนขึ้นชกใน ONE แค่ 2-3 ไฟต์ ได้รับค่าตัวรวมกันมากกว่าที่เขาชกมวยแบบเดิมมาตลอด 10-20 ปี เสียอีก ยกตัวอย่าง เสกสรร อ.ขวัญเมือง อยู่บนสังเวียนมวยไทยมา 20 ปี กำลังจะเลิกชกอยู่แล้ว ชีวิตเขาไม่มีอะไรเลย แต่เขามาโชว์ฟอร์มสุดยอดใน ONE ได้รับโบนัส 3 ไฟต์ติด ได้จับเงินแสนเงินล้าน เรียกได้ว่าพลิกชีวิตเขาเลย รวมถึงอีกหลายๆคนด้วย""ดังนั้นในความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยทำให้มูลค่าของอุตสาหกรรมมวยไทยสูงขึ้น รวมถึงเราจะยังสามารถสอดแทรกการเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวของไทยไปอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลกได้อย่างลงตัว ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประเทศไทยด้วย" จิติณัฐ อัฎษามงคล กล่าว