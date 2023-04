ไม่เกรงใจเพื่อนสนิท “เพชรสุขุมวิท” อัดนิ่ม “ก้องธรณี” เฮสามไฟต์ติดในศึก ONE ลุมพินี

เสิร์ฟความสนุกแลกอาวุธกันเข้มข้นถูกใจแฟนมวยทั่วโลกเช่นเคยสำหรับ ONE ลุมพินี 12 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยตลอดการต่อสู้ของทั้ง 12 คู่ ต่างงัดหัวใจออกมาบู๊ให้ประทับใจคนดูเต็มที่คู่เอกประจำสัปดาห์ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” มวยขวาลุยไม่ถอยจากเมืองคอน เปิดศึกกับเพื่อนสนิท “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอาวุธคล่องจากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) โดยผู้ที่ได้รับการชูมือในไฟต์นี้ถูกคาดว่าจะมีโอกาสได้ไปลุยศึกใหญ่ ONE ในอนาคตยกแรก “เพชรสุขุมวิท” เดินลุยเร็วตามสไตล์ถนัดทำเอา “ก้องธรณี” ต้องตั้งรับเอาตัวรอด ยกสองยังเป็น “เพชรสุขุมวิท” ที่จัดหนักต่อเนื่องปล่อยทั้งหมัดและศอกตอดเก็บแต้ม มาถึงยกตัดสิน “ก้องธรณี” พยายามฮึดสู้แต่ความแกร่งยังเป็นรอง ครบสามยก “เพชรสุขุมวิท” ชนะคะแนนเอกฉันท์ทำสถิติชนะสามไฟต์รวดในรายการนี้ส่วน “ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน” มวยพลังดุดันจากพัทลุง เจอของแข็งอดีตเจ้าของเข็มขัดแชมป์ลุมพินีจากฝรั่งเศส “ราฟฟี่ โบฮิค” ที่ได้กลับมาโชว์แม่ไม้มวยไทยรายการใหญ่อีกครั้งรอบกว่า 2 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดเกมมา “ตะเภาแก้ว” เดินลุยสาวหมัดใส่ไม่เกรงความเก๋าดูมีภาษีดีกว่า ก่อนที่ยกถัดมา “ราฟฟี่” เร่งออกอาวุธทวงแต้มคืน ทั้งคู่ออกอาวุธกันแบบสูสีคู่คี่กระทั่งจบเกมเป็น “ราฟฟี่” มาแรงปลายเบียดชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์อีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ “ยอดภูผา วิมานแอร์” เจ้าของแชมป์ Road To ONE รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) จากชัยภูมิ เจอนักชกต่างชาติ “ซามูแอล ทอสคาโน” มวยเชิงสูงจากอิตาลี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)หลังเสียงระฆังดังขึ้น “ยอดภูผา” ไม่รอช้าอาศัยความสดเดินลุยต่อเนื่อง ก่อนมาสับศอกขวาคมกริบเรียกเลือดได้เต็มใบหน้าของ “ทอสคาโน” ถูกกรรมการจับแพ้แตก ส่งให้ “ยอดภูผา” ชนะทีเคโอในนาทีที่ 2:20 ของยกแรก โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยสองไฟต์ติดของขวัญรับสงกรานต์ 4 นักชกฟอร์มดุรับโบนัสคนนละ 3.5 แสนบาทONE ลุมพินี 12 แจกโบนัสต่อเนื่องเป็นของขวัญต้อนรับช่วงเทศปีใหม่ไทย สัปดาห์นี้ บิ๊กบอส "ชาตรี" เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท โดยมี “สมิงดำ ลูกสวน” ออกอาวุธรัวจัดการชนะทีเคโอคู่แข่งอิหร่าน “จาวาด บิกเดลี” ในยกสาม คว้าเงินกลับบ้านสมใจจากการขึ้นชกรายการนี้ครั้งที่สองนอกจากนั้น ยังมีน้องใหม่ไฟแรงอย่าง “ซีต้า ช.โชคอำนวย”, “ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์” และ “เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน” ที่เปิดตัวได้แบบน่าประทับใจจูงมือรับเงินกลับบ้านกันไปคนละ 350,000 บาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 12คู่เอก เพชรสุขุมวิท บอยบางนา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซัลโว ทีเด็ด 99 (มวยไทย แคตเวตช์ 130 ป.)เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน ชนะน็อก โมฮอว์ก เงาะบางกะปิ นาทีที่ 1:56 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เกาะเต่า เพชรสมนึก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ ชนะน็อก เพชรนำชัย สจ.โต้งปราจีน นาทีที่ 1:50 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 112 ป.)ซีต้า ช.โชคอำนวย ชนะน็อก ชาละวัน เงาะบางกะปิ นาทีที่ 1:55 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 124 ป.)ราฟฟี่ โบฮิค ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ยอดภูผา วิมานแอร์ ชนะทีเคโอ ซามูแอล ทอสคาโน นาทีที่ 2:20 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)สมิงดำ ลูกสวน ชนะทีเคโอ จาวาด บิกเดลี นาทีที่ 1:33 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก จู งา ซี นาทีที่ 0:20 ของยกสาม (มวยไทย แคตซ์เวต 110 ป.)นูร์ซามาน อาชบาเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ คีอานู ซูบบา (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)โด จีออม ลี ชนะทีเคโอ กิลเฮอร์มิ แอนตูเนส นาทีที่ 3:23 ของยกสอง (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)