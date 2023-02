“เกณิกา” หวดลบ 4 แชมป์กอล์ฟ “ช้าง โอเพ่น 2023”

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” ร่วมกับ “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” ประเดิมแมทช์แรกของฤดูกาล 2023 ด้วยรายการ “ช้าง โอเพ่น 2023” แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 36 หลุม ทำการแข่งขัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ.2566 ที่สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา โดยรายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมของ Junior Golf Scoreboard“ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี และ Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี ทำการจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8 รายการ โดยมี 3 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) และอีก 5 รายการได้รับรองรองจาก JGS (Junior Golf Scoreboard) แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละรุ่น (ชาย-หญิง) จำนวน 12 คน เข้าร่วมทีม GENZ CREW และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mixed hosted by TRUST GOLF, Links Series 2023 ที่อังกฤษ, Thailand Qualify to TRUST GOLF Women’s Scottish Open 2023 และ TRUST GOLF Singapore Junior World Masters 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย ผลปรากฏว่า “เกณิกา บุญประเสริฐ” นักกอล์ฟดาวรุ่งหญิงของรุ่น Special Genz จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ม เป็นนักกอล์ฟเพียงคนเดียวที่ตีอันเดอร์สนาม สกอร์รวมสองรอบที่ 4 อันเดอร์พาร์ 148 คว้าแชมป์แมทช์แรกไปครอง ด้าน “เขมมินทรา งามเหลา” นักกอล์ฟในสังกัด GENZ คว้าแชมป์รุ่น Super Genz หญิง ไปด้วยสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ ของรายการ “ช้าง โอเพ่น 2023” มีดังนี้รุ่น Special GENZ (ชาย) แชมป์รุ่นนี้เป็นของ ชิชา ไกรกีรติ สกอร์รวมสองวันที่ 12 โอเวอร์พาร์ 156 (80-76) ที่ 2 ธีรภัชณ์ ติงสมิตร สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 159 (84-75) ที่ 3 คมกฤษณ์ มิตรสมาน พ่ายเคาน์แบ๊ค สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 159 (80-79)รุ่น Special GENZ (หญิง) เกณิกา บุญประเสิรฐ คว้าแชมป์ตามคาด และเป็นนักกอล์ฟคนเเดียวที่ทำอันเดอร์สนาม จบสองวันที่สอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 (71-69) ที่ 2 บุษปภาพร สุขเติม สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (77-73) ที่ 3 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 (80-73)รุ่น Super GENZ (ชาย) ที่ 1 นรบดินทร์ แสวงดี สกอร์รวมอีเวนท์พาร์ 144 (75-69) ที่ 2 ปัญญาภัทร ขันติยู สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 151 (74-77) ที่ 3 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 (78-74)รุ่น Super GENZ (หญิง) ที่ 1 เขมมินทรา งามเหลา นักกอล์ฟในสังกัด GENZ คว้าแชมป์สนามแรกไปครอง จบสองรอบที่ 3 โอเวอร์พาร์ 147 (71-76) ที่ 2 ธราพัชร์ ปัญญา สกอร์รวมที่ 4 โอเวอร์พาร์ 148 (74-74) ที่ 3 ณพจิรา ลือศรัทธา สกอร์ 5 โอเวอร์พาร์ 149 (77-72)รุ่น Junior GENZ (ชาย) ที่ 1 ภูดิศ ม่วงมณี สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (72-76) ที่ 2 กษิติ์เดช ธนธัญญา สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (75-75) ที่ 3 พสิษฐ์ ราตะกั่ว นักกอล์ฟในสังกัด GENZ สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 154 (77-77)รุ่น Junior GENZ (หญิง) ที่ 1 สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล นักกอล์ฟในสังกัด Genz เร่งเครื่องขึ้นแซงจากรอบแรกอยู่อันดับ 3 มารอบสุดท้ายทำเพิ่มได้ 2 อันเดอร์ จบสองรอบที่สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 (77-70) ที่ 2 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (77-72) ที่ 3 ศศิศรร์ จงศรีอดิศรณ์ สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (75-75)รายการต่อไป “เจ็นซ์ แชมเปี้ยนชิพ 2023” โดยรายการนี้เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลก (World Amateur Golf Ranking) ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 แข่งขันที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี สำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229