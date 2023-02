“ช้าง-บางจาก” แถลงจัดแข่งฤดูกาลใหม่ “ช้าง - เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023”

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย“เครื่องดื่มตราช้าง” และ “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ร่วมสนับสนุนหลักจัดแข่งกอล์ฟเยาวชนฤดูกาลใหม่ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” (Chang - GENZ Golf Tour 2023) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้วงการกอล์ฟเยาวชนของไทยเกิดวัฒนธรรมทางสังคมกอล์ฟที่มั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต สตาร์ทแข่งสนามแรก ในรายการ “ช้าง โอเพ่น 2023” วันที่ 18-19 ก.พ.นี้ที่สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมานายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด (The GENZ)” พร้อมด้วยนายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง และนายวิภาส เจริญเผ่า ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงจัดแข่งกอล์ฟเยาวชนฤดูกาลใหม่ “ช้าง - เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” (Chang - GENZ Golf Tour 2023) ที่ราชพฤกษ์ คลับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด (The GENZ)” กล่าวว่า “ในปีนี้ เป็นการจัดการแข่งขันในขวบปีที่ 2 ของเดอะ เจ็นซ์ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในสังคมกอล์ฟที่แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเราเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างสังคมกอล์ฟให้มั่นคงและยั่งยืนนั้น เราต้องสร้างทัศนคติและสภาพแวดล้อมของสังคมกอล์ฟที่ดีให้กับน้องๆ เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ เราจึงจัดตั้งทัวร์นี้ขึ้นมาให้เป็นทัวร์เยาวชนของคนรุ่นใหม่ สร้างเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพในกีฬากอล์ฟได้อย่างชัดเจนขึ้น และเรายังสร้างทีม GENZ CREW ทีมที่ทางเราจะร่วมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางด้านกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่มีคะแนนสะสมอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละรุ่นการแข่งขันในฤดูกาล 2023 จำนวน 12 คน (จาก 3 รุ่นการแข่งขัน) น้องๆ เหล่านี้จะได้รับการดูแลจากทาง GENZ โดยได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาฝีมือจากทาง “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”, การให้ความรู้และการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ รวมถึงการส่งแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์ พัฒนาทักษะและเรียนรู้ในแมทช์การแข่งขันระดับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ...สำหรับ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” จัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8 รายการ โดยปีนี้เรามี 3 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) และอีก 5 รายการได้รับรองรองจาก JGS (Junior Golf Scoreboard) แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละรุ่น (ชาย-หญิง) จำนวน 12 คน เข้าร่วมทีม GENZ CREW และเรายังคงส่งนักกอล์ฟเยาวชนจากทัวร์เข้าร่วมแข่งขันหาประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mixed hosted by TRUST GOLF, Links Series 2023 ที่อังกฤษ, Thailand Qualify to TRUST GOLF Women’s Scottish Open 2023 และ TRUST GOLF Singapore Junior World Masters 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์...โดยในฤดูกาล 2023 นี้ ผมต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมผลักดันสร้างสรรค์สังคมกอล์ฟให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น “เครื่องดื่มตราช้าง”, “บางจากฯ”, Trust Golf, Leborn, Golfing Ground Performance Center, About Grass, ข้าวปิ่นเงิน ที่ร่วมสร้างเส้นทางกอล์ฟให้น้องๆ เยาวชนได้เติบโตขึ้นในวัฒนธรรมของกอล์ฟอย่างมีคุณภาพในอนาคต”นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เครื่องดื่มตราช้าง” ได้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 15 ปี โดยมีเป้าหมายที่ในการพัฒนากีฬาแบบทั้งระบบเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการกอล์ฟไทย ผ่านการสร้างและพัฒนานักกีฬากอล์ฟตั้งแต่ระดับเยาวชน จัดการแข่งขัน “Chang Thailand Junior Golf Circuit” เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนทั่วประเทศได้มีเวทีในการพัฒนาฝีมือ ต่อยอดด้วยการอบรมทักษะกีฬากอล์ฟ ในโครงการ “Chang Thailand Junior Golf Clinic” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากลตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ที่ผ่านมาเราได้สร้างและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนสู่โปรกอล์ฟอาชีพมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปรกัญจน์ เจริญกุล, โปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์, โปรเรย์ อมรินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตและความตั้งใจในการสร้างและผลักดันเยาวชนไทยสู่เวทีโลก”“สำหรับ Chang - GENZ Golf Tour 2023 ถือเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีเวทีการแข่งขันพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในทัวร์นาเมนท์นี้มีทั้งสิ้น 8 รายการ โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” เป็นผู้สนับสนุนหลัก 3 รายการ คือ “Chang Open 2023”,“Chang Classic 2023” และ “Chang Master 2023” และได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อและเพิ่มโอกาสในการขอทุนการศึกษาในระดับมาหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เราหวังว่า “Chang - GENZ Golf Tour 2023” จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่จะทำให้น้องๆ ได้โชว์ศักยภาพ สร้างแรงผลักดันและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเติบโตเป็นนักกอล์ฟที่มีคุณภาพของไทย และก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟระดับโลกในอนาคต"ด้านนายวิภาส เจริญเผ่า ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บางจากฯ” มีความยินดีที่ได้สนับสนุนและพัฒนาวัฒนธรรมของวงการกอล์ฟให้ยั่งยืน ภายใต้การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือเป็นกำลังหลักของสังคมที่จะสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดีและสังคมที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทาง “บางจากฯ” ที่จะรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งกีฬาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคนในสังคมให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ “บางจากฯ” จึงมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน อาทิ มีสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากฯ, ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทั้งในระดับอาชีพและระดับเยาวชน ซึ่งในส่วนของกอล์ฟ “บางจากฯ” มองว่าเยาวชนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งกอล์ฟยังเป็นกีฬา ที่ช่วยพัฒนาความคิด การวางแผน หากเราสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาฝีมืออย่างถูกต้อง ภายใต้การบริหารจัดการทัวร์นามนท์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการพาออกไปหาประสบการณ์การแข่งขันยังต่างประเทศ และสนับสนุนทุนแข่งขันพัฒนาฝีมือ เชื่อว่าบุคลากรกอล์ฟที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคต จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และเป็นบุคลากรที่จะพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและยั่งยืนได้แบบถาวรและมั่นคง นี่คือเหตุผลที่ทำให้ “บางจากฯ” เดินหน้าสนับสนุนทัวร์นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะต้องการสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ได้มีเวทีพัฒนาทักษะ และศักยภาพทางด้านกีฬากอล์ฟให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องการให้น้องๆ เยาวชนทั้งมือเก่าและมือใหม่ได้มีเวทีแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อยกระดับฝีมือ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไปได้ การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นเราต้องพัฒนาทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวนักกอล์ฟ, สนามแข่งขัน, การอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟทั้งทางร่างกายและจิตใจ การให้ทุนสนับสนุนพัฒนาฝีมือ ซึ่งทาง GENZ นั้นได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกๆ ส่วน และ “บางจากฯ” เองก็พร้อมที่จะผลักดันนักกอล์ฟเยาวชนไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นไปเป็นนักกอล์ฟที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต“และในปีนี้ ฤดูกาล 2023 เรามี 3 รายการแข่งขัน โดยมี 2 รายการที่ได้รับการรับรองจาก World Amateur Golf Ranking ของ R&A คือ “บางจาก แชมเปี้ยนชิพ 2023” และ “บางจาก ทัวร์นาเมนท์ ออฟ แชมเปี้ยนส์ 2023” อีก 1 รายการ ได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard (JGS) กับ “บางจาก มาสเตอร์ 2023” ซึ่งการรับรองจาก 2 แห่งนี้ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และเป็นประตูสู่โอกาสของการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยนักกีฬาที่สามารถทำคะแนนสะสมหรืออันดับที่ดีๆ ได้ทั้งใน World Amateur Golf Ranking และ Junior Golf Scoreboard ก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นนักกีฬาและศึกษาต่อยังต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งตรงจุดนี้นับว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพทางด้านกีฬาให้เติบโต และยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน” นายวิภาส กล่าวปิดท้ายการแข่งขัน “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” จัดแข่งขันรวม 8 รายการ ดังนี้รายการที่ 1 “ช้าง โอเพ่น” วันที่ 18-19 ก.พ. 2566 สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมารายการที่ 2 “บางจาก แชมเปี้ยนชิพ” (WAGR) วันที่ 17-19 มี.ค. 2566 สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรีรายการที่ 3 “บางจาก มาสเตอร์ส” วันที่ 1-2 เม.ย. 2566 สนามพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรีรายการที่ 4 GENZ Tournament (WAGR) วันที่ 5-7 พ.ค. 2566 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมารายการที่ 5 “ช้าง คลาสสิค” วันที่ 10-11 มิ.ย. 2566 สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.ชลบุรีรายการที่ 6 “ช้าง มาสเตอร์ส” วันที่ 19-20 ส.ค. 2566 สนามปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรีรายการที่ 7 GENZ Tournament วันที่ 16-17 ก.ย. 2566 สนามสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ จ.เพชรบุรีรายการที่ 8 “บางจาก ทัวร์นาเมนท์ ออฟ แชมเปี้ยน” (WAGR) วันที่ 6-8 ต.ค. 2566 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมาสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229