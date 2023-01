"ชนาธิป" ไม่น้อยหน้า "กวินทร์" โผล่ร้องข้ามกำแพงโชว์เพลง "อยากให้รู้ว่ารักเธอ"

หลังจากที่ "ตอง" กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทย โผล่รายการร้องข้ามกำแพงเป็นนักร้องหลังกำแพง ออกมาเซอร์ไพรส์ มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2017 ในเทปที่ออนแอร์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23โดย "เจ้าตอง" เลือกร้องเพลง All of Me ของ จอห์น เลเจนด์ ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน และได้รับคำชมจากแขกรับเชิญในห้องส่งว่าเสียงเพราะเป็นอย่างมากและในเทปวันเดียวกัน "เจ" ชนาธิป สรงกระสินธ์ เพลย์เมคเกอร์ร่างจิ๋วดีกรีทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ ในเจลีก ญี่ปุ่น ก็มาออกรายการในวันเดียวกัน โดยเป็นการเซอร์ไพรส์ พิชญ์ กับโยชิ อดีตนักร้องวงซี-ควินต์ชนาธิป สรงกระสินธ์ มาโชว์ลูกคอในเพลง อยากให้รู้ว่ารักเธอ ของศิลปินจอนนี่ อันวา อดีตนักร้องจากค่ายอาร์เอส และระหว่างที่เจ้าตัวร้องอยู่นั้น กวินทร์ พูดคุยกับเสนาหอยว่าเสียงคุ้นมากเหมือนคนใกล้ตัว สุดท้ายก็คือ "เจ-ชนาธิป" ซึ่งก็เป็นคนใกล้ตัวของ "ตอง" จริงๆอย่างไรก็ตาม พิชญ์-โยชิ ทายว่าเป็น อนัน อันวา น้องชายของ จอนนี่ อันวา พอเฉลยออกมาเป็นนักฟุตบอลระดับทีมชาติไทยทำเอาสองคนอึ้งไปตามๆกัน โดยแข้งทีมชาติไทยกล่าวกับ กันต์ กันตถาวร พิธีกรประจำรายการ ว่าตอนร้องเพลงเขาตื่นเต้นกว่าตอนเตะบอลหลายเท่าสำหรับ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ย้ายจาก คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ไปอยู่กับ คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ ในฤดูกาลที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่ตลอดในปีที่แล้ว ทำให้โอกาสลงสนามในเจลีก ญี่ปุ่น ในซีซั่นที่ผ่านมาไม่เยอะเท่าที่ควรทั้งนี้ในช่วงอัดเทปรายการ "เจ-ชนาธิป" บินกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยหลังจากเจลีก ญี่ปุ่น เข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาล ซึ่งเจ้าตัวขอไม่รับใช้ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเพราะต้องการพักร่างกายที่กรำศึกมาอย่างหนัก แต่ปัจจุบันบินกลับไปเข้าแคมป์คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ ที่แดนปลาดิบแล้ว