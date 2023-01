"ตอง-กวินทร์" โผล่เซอร์ไพรส์ "มารีญา" โชว์พลังเสียงเพลง All of Me ในร้องข้ามกำแพง

"ตอง" กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทย ออกรายการร้องข้ามกำแพงที่ออนแอร์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 โชว์ลูกคอขั้นเทพกับเพลง All of Me ของ จอห์น เลเจนด์ ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกันเจ้าตัวออกมาเป็นนักร้องหลังกำแพงเซอร์ไพรส์ มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2017 เรียกเสียงฮือฮาแก่ดารานักแสดงท่านอื่นๆ ในสตูดิโอ ถึงขั้นบอกว่าเป็นโจทย์ที่ "ยากมาก" ซึ่ง "เจ้าตอง" ได้รับคำชมจากคนในห้องส่งว่าเสียงเพราะเป็นอย่างยิ่งแม้ไม่ใช่นักร้องอาชีพก็ตามทั้งนี้แขกรับเชิญคนอื่นๆ ทั้ง เสนาหอย, ปั้นจั่น ปรมะ, พิชญ์ และโยชิ วงซีควินท์, รัศมีแข รวมถึง นุ่น รมิดา ช่วยกันบอกใบ้ช่วยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2017 แต่สุดท้ายทายผิดเป็น กวิน ดูวาล อดีตนักร้องวง 3.2.1 ของค่ายกามิกาเซ่สำหรับ มารีญา พูลเลิศลาภ เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 ที่สามารถเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์สในปีดังกล่าวร่วมกับนางงามจากโคลอมเบีย, เวเนซุเอลา, จาเมกา และแอฟริกาใต้ ก่อนที่นางงามจาก แอฟริกาใต้ จะคว้ามงกุฎในปีนั้นไปครอบครองทางฝั่ง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูวัย 32 ปี ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับทีม "กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด แต่ในช่วงหลังเจ้าตัวเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บ ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่นัก