ภาค 3 ต้องรู้เรื่อง! “เสือใหญ่” ขอพิสูจน์ฝีมือ “สะแกงาม” นัดปฐมฤกษ์ ONE ลุมพินี

ถึงเวลาทวงคืนศรัทธา “ยักษ์แคระจูเนียร์” เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์ นักมวยจอมแกร่งมากประสบการณ์ ขอแก้มือ “รถถังจูเนียร์” สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ ในศึกตัดสินภาค 3 บนเวที ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566หลังจาก “เสือใหญ่” เป็นฝ่ายเสียท่าให้นักมวยรุ่นน้องมาถึงสองครั้งสองครา โดยไฟต์แรกพลาดท่าโดนน็อกเอาต์ยกที่ 2 และในการรีแมตช์ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เขาเป็นฝ่ายแพ้คะแนนอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่แฟนมวยบางส่วนมองว่าเจ้าของฉายา “ยักษ์แคระจูเนียร์” สมควรเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเป็นผู้ชนะ จนนำมาสู่การจัดศึกภาค 3 เพื่อตัดสินในการชกพิกัดแคตช์เวต 112 ปอนด์ ในศึก ONE ลุมพินี 1“ไฟต์แรกที่ผมถูกน็อก มันเป็นจังหวะที่ผมออกหมัด และเป็นความประมาทของตัวเองที่ออกหมัดไปแล้วหลุด ผมตั้งใจจะต่อยท้อง แต่สะแกงาม ขึ้นมาบน ทำให้ผมร่วงลงไปเลย ส่วนไฟต์ที่ 2 ผมศึกษาคลิปการชกของสะแกงาม เพิ่มเติม ครูมวยของผมมาช่วยแก้ทางให้ด้วย ทำให้การชกกลับมาสูสีขึ้น ผมรู้สึกเสียดายเมื่อผลการตัดสินออกมา เพราะคิดว่าเราจะชนะ”ทำให้พอรู้ว่าจะได้รับโอกาสแก้มืออีกครั้ง “เสือใหญ่” มีการวางแผนฝึกซ้อมที่เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งปรับสไตล์การชกให้คุ้นเคยกับการสวมนวมแบบเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ของศึก ONE ลุมพินี ทำให้เขาต้องฝึกออกอาวุธมากขึ้น ชิงจังหวะเข้าออกด้วยความรวดเร็วกว่าเดิม และเพิ่มการป้องกันตัว“คราวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจ เพราะเราต่อยกันมาแล้ว 2 ครั้ง ทำให้ผมพอจะรู้ทางมวยของสะแกงาม มากขึ้น เพิ่มอาวุธ เพราะเท่าที่ดูเหมือนเขาจะมีจุดอ่อนที่ขา แต่เราต้องไม่ประมาท เพราะน้องเขาต้องเตรียมตัวมาดีเหมือนกัน ผมว่าการชกวันที่ 20 มกราคมนี้ น่าจะสนุก และมันกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมาแน่นอน”สำหรับนัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3