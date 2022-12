“ตะวันฉาย” ขึ้นแท่นยอดมวย คว้ารางวัล “นักมวยไทยยอดเยี่ยม”

ในรอบปี 2565 คงจะไม่มีซูเปอร์สตาร์มวยไทยคนใดสร้างความตื่นเต้นบนเวที วัน แชมเปียนชิพ ได้มากไปกว่า “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต จนทำให้ วัน แชมเปียนชิพ ตัดสินใจมอบ 2 รางวัล “นักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2565” และ “ดาวเด่นแห่งปี 2565” จากผลงานชนะรวด 3 ไฟต์ในรอบปีที่ผ่านมา ให้กับนักมวยหนุ่มจากเมืองพัทยาผู้นี้ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของ “ตะวันฉาย” บนเวทีระดับโลกของ วัน แชมเปียนชิพ หลังจาก 2 ไฟต์แรกที่เปิดตัวเมื่อปี 2564 เขามีผลงานชนะ 1 แพ้ 1 ก่อนเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมกลับมาสร้างผลงานชนะรวด 3 ไฟต์ โดยเป็นการชนะน็อกเอาต์ 2 ครั้ง และฟอร์มการชกที่ยอดเยี่ยมยังทำให้เขาได้รับเงินโบนัส 50,000 ดอลลาร์แต่ทุกเรื่องราวความสำเร็จต้องแลกด้วยการเสียสละบางสิ่ง หนึ่งในนั้นคือมิตรภาพระหว่าง “ตะวันฉาย” กับ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ตอนที่ทั้งคู่เจอกันในศึก ONE: HEAVY HITTERS เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565ก่อนหน้าการชกไฟต์นี้ “ตะวันฉาย” ลั่นวาจาว่าเขาสามารถแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวกับการต่อสู้บนสังเวียน และเขาทำได้ตามคำพูดด้วยการสยบผู้ท้าชิงอันดับ 1 ในแรงกิง มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในเวลาอันรวดเร็ว หลังจาก “ตะวันฉาย” ยิงหมัดซ้ายตรงส่งนักมวยรุ่นพี่ลงไปนอนกองบนเวทีด้วยเวลา 2:55 นาทีของยกแรกอย่างไรก็ตามการประสบความยากลำบากที่จะทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัด 145 ปอนด์ของรุ่นแบนตัมเวต “ตะวันฉาย” ประกาศกับ “มิทช์ ชิลสัน” ผู้ประกาศประจำเวที วัน แชมเปียนชิพ ระหว่างการให้สัมภาษณ์หลังจบการชกว่าเขาจะย้ายกลับไปชกในรุ่นเฟเธอร์เวตเพื่อไล่ล่าเข็มขัดเส้นสีทองมาครอบครองให้ได้ทีมประกบคู่มวยของ วัน แชมเปียนชิพ บันทึกคำพูดของ “ตะวันฉาย” เอาไว้ทันที พร้อมนำยอดมวยชาวไทยผู้นี้ขึ้นชกในศึกตัดเชือกหาผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กับ “Dreamchaser” นิคลาส ลาร์เซน เป็นคู่เอกของศึก ONE 158 ในอีก 5 เดือนถัดมา และคงคาดเดาไม่อยากว่า “ตะวันฉาย” โชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจอีกครั้งยอดนักมวยชาวไทยวัย 23 ปี วางแผนอย่างรัดกุมเพื่อรับมือสไตล์การชกที่ดุดันของคู่ต่อสู้ชาวเดนมาร์ก อาศัยความว่องไวหลบลีกการโจมตีของลาร์เซน พร้อมออกอาวุธตอบโต้กลับทั้งหมัดชุด, ลูกเตะลำตัว และศอกจนกระทั่งนาทีที่ 1:42 ของยกที่ 2 หมัดซ้ายตรงทำให้ “ตะวันฉาย” ปิดฉากการชกได้อีกครั้ง พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์จาก “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE และโอกาสท้าชิงตำแหน่งกับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตในที่สุด “ตะวันฉาย” นักมวยไทยดาวรุ่ง ได้รับโอกาสสัมผัสความยิ่งใหญ่ของศึกชิงแชมป์โลก ในศึก ONE 161 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยค่ำคืนนั้นที่สิงคโปร์ “ตะวันฉาย” ยึดบัลลังก์จากนักมวยรุ่นพี่ที่ครองตำแหน่งหมายเลขหนึ่งของรุ่นนี้มาเกือบ 3 ปี และเขาทำได้ด้วยผลงานที่แฟนมวยทั่วโลกต้องจดจำเช่นเดียวกับผลงานก่อนหน้านี้ “ตะวันฉาย” ในฐานะผู้ท้าชิงปล่อยอาวุธอย่างต่อเนื่อง และแทบจะไม่พลาดเป้า จนทำให้ “เพชรมรกต” ไม่อาจชกได้ตามสไตล์ถนัด หลังจากต้องรับมือกับอาวุธอันตรายของ “ตะวันฉาย” ทั้งศอก, หมัดซ้าย และลูกเตะที่หนักหน่วงตลอด 15 นาทีบนสังเวียนหลังจากการต่อสู้แบบดุเดือดตลอด 5 ยกสิ้นสุดลง “ตะวันฉาย” ที่ทำผลงานได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายได้รับการชูมือกลายเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต คนใหม่ และปิดฉากปีที่ยิ่งใหญ่ของเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางด้าน "ตะวันฉาย" เปิดเผยความรู้สึกหลังจากได้รับ 2 รางวัลสำคัญจาก วัน แชมเปียนชิพ ในปีนี้ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมาก ๆ ที่ได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2565 เป็นรางวัลที่ผมไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้มาก่อน ถือเป็นรางวัลที่แลกมาด้วยความทุ่มเทฝึกซ้อมของผมตลอด 3 ไฟต์ที่ขึ้นชกในปีที่ผ่านมา”“สำหรับรางวัลนักกีฬาดาวเด่นประจำปี 2565 ผมขอขอบคุณที่ทาง วัน แชมเปียนชิพ ตัดสินมอบให้ผมถึง 2 รางวัล และในปีหน้าผมจะทำผลงานให้ถูกใจแฟนมวย และเห็นการชกที่เร้าใจของผมมากกว่านี้แน่นอนครับ”“รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2565” และ “ดาวเด่นแห่งปี 2565” ถือเป็นเกียรติยศที่คู่ควรของ “ตะวันฉาย” หนึ่งในนักมวยไทยที่มีพรสวรรค์ด้านชั้นเชิงมวยไทยของยุคนี้ในช่วง 1 ปีที่ยิ่งใหญ่บนเวทีระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ โดย “รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2565” ยังมี 3 นักมวยไทยขวัญใจแฟน ๆ ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของการจัดอันดับประจำปีนี้อีกด้วยทั้ง “รถถัง จิตรเมืองนนท์”, “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” และ “สมิลลา ซันเดลล์”