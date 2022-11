เดือดส่งท้ายปี!! สนั่นเวทีราชดำเนิน "บัวขาว" ปะทะ "วัยห้าวจากยูเครน" วันที่ 9 ธันวาคมนี้

GSV จัดให้หนักตามคำขอของ “บัวขาว” คอนเฟิร์มคู่ชกพิเศษไฟต์ที่ 3 ปิดท้ายซีซั่น RWS เดือนธันวาคมนี้ กับนักชกหนุ่มหมัดโหด “โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้” เจ้าของฉายา “White Shark” หรือ “ฉลามขาว” จากยูเครน แต่ละไฟต์ถึงเลือดถึงเนื้อไม่น็อกไม่จบ โชว์ความสดใหม่เล่นใหญ่ถึงลูกถึงคนกับผลงานเด่นดีกรีระดับแชมป์สมัครเล่นจนถูกยกให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากฝั่งยุโรปที่กำลังเร่งสะสมพอร์ตสถิติการชกคว้าชัยแบบ “ไม่สนตำนาน” ศึกนี้เรียกได้ว่า “สด บด เก๋า” เตรียมปะทะเดือดเลือดสาด ณ เวทีมวยราชดำเนิน ระเบิดศึกใหญ่วันที่ 9 ธ.ค.นี้ ในรายการ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ในรูปแบบ KICKBOXING MATCH รุ่น 71 กิโลกรัม พร้อมชมคู่มวยสุดมันส์ที่จะมอบความมันส์ให้คุณแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน เปิดให้จองบัตรได้แล้วที่เวทีราชดำเนิน https://rajadamnern.com/นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ประกาศจัดคู่ชกไฟต์ที่สามให้ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ตำนานมวยไทย ปะทะ “โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้” (Oleksandr Yefimenko) นักชกหนุ่มหมัดโหดชาวยูเครน เจ้าของแชมป์และรองแชมป์หลายรายการ งานนี้ GSV จัดหนักให้ปิดท้ายซีซั่น RWS ที่แฟนมวยชาวไทยและทั่วโลกต้องไม่พลาด โดยเผยว่าโจทย์การจับคู่ชกแมทช์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้มาจากการประกาศก้องบนเวทีมวยราชดำเนินของบัวขาวหลังจบแมทช์ล้างตากับคู่ชกหมกแรงแค้นมานานกว่า 14 ปี “โยชิฮิโระ ซาโตะ” ที่ปิดเกมเร็วตั้งแต่ท้ายยกหนึ่งว่า “ไฟต์หน้า ขอหนักๆพร้อมเข้าแลกใส่เต็ม”โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้ วัย 21 ปีจากยูเครน เจ้าของส่วนสูง 179 เซนติเมตร กับประสบการณ์การชก 123 ครั้ง ชนะ 97 ครั้ง โดยมีสถิติการชกอาชีพ 37 ครั้งชนะ 33 ครั้งและเป็นการชนะน็อกถึง 18 ครั้ง เขาสะสมประสบการณ์ในระดับสมัครเล่นมาอย่างโชกโชนทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย เป็นหนึ่งในนักสู้รุ่นใหม่ที่วงการกีฬาการต่อสู้กำลังจับตามอง เขาถูกจัดอันดับความโหดให้เป็นสายบู๊ชนิดถึงเลือดถึงเนื้อ ดุดัน เดินหน้าออกอาวุธบุกเข้าใส่ชนิดที่ว่าไม่แตกไม่ถอย ทำให้ทุกไฟต์ของ “เยฟิเมนโก้” เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยสายโหดได้อยู่หมัดคงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าเยฟิเมนโก้คือเด็กหนุ่มที่กำลังสะสมประสบการณ์และชัยชนะบนเวทีเพื่อใส่ไว้ในเกียรติประวัติของตัวเองและครั้งนี้เขาก็พร้อมมารับความท้าทายเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งรุ่นเก๋า ถามว่าเขารู้แบคกราวด์พี่บัวขาวไหม แน่นอนว่าคงมีแค่น้อยคนที่ไม่รู้จักนักชกระดับตำนานมวยไทยแกร่งที่สุดในโลก แต่เยฟิเมนโก้พูดมาคำเดียว “ผมไม่สนตำนาน ไฟต์นี้บัวขาวเตรียมเจอของจริงได้เลย” ตนพร้อมที่จะใช้ความสดเดินบดตั้งแต่ระฆังยกแรกดัง นายเธียรชัย กล่าวยืนยันว่าคู่ชกต่างยุคคนนี้ที่พอฟัดพอเหวี่ยงเทียบชั้นกับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ในไฟต์พิเศษครั้งสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS เดือนธันวาคมนี้มาดูผลงานเด่นของเยฟิเมนโก้ในรุ่น 71 กิโลกรัม เช่น เหรียญทองการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการชิงแชมป์โลก สมาคมองค์กรคิกบ็อกซิ่งนานาชาติ (World Association of Kickboxing Organizations-WAKO) ปี 2021, เหรียญเงินการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการเยาวชนชิงแชมป์ยุโรป, เหรียญเงินการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการเยาวชนชิงแชมป์โลก สมาคมองค์กรคิกบ็อกซิ่งนานาชาติ (World Association of Kickboxing Organizations-WAKO) ปี 2020, แชมป์รายการฮังกาเรียนคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์คัพ2021, เหรียญเงินการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (International Federation of Muaythai Associations- IFMA) ปี 2021 และล่าสุด เหรียญเงินการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรายการชิงแชมป์ยุโรป และเหรียญเงินการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรายการ IFMA World Games 2022เยฟิเมนโก้ คือนักกีฬาดาวรุ่งที่กำลังพิสูจน์ตนเองในวงการกีฬาการต่อสู้ ทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีจึงหมายถึงความท้าทายใหม่ที่จะบันทึกผลงานลงในประวัติการต่อสู้ของตัวเอง เทียบกันปอนด์ต่อปอนด์บัวขาวจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่สดกว่า อายุน้อยกว่าเกือบ 20 ปี และยังได้เปรียบเรื่องรูปร่างส่วนสูงรวมถึงช่วงชก เนื้อตัวมีกล้ามแน่นไปทั้งตัวเห็นได้ว่าฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี พร้อมออกอาวุธจัดหนัก ปิดเกมส์ทุกเมื่อ ด้วยประสบการณ์การแข่งขันบนเวทีที่สั่งสมมาอย่างโชกโชนทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย เมื่อรวมกับความมุ่งมั่นของนักสู้หนุ่มที่ต้องการสร้างชื่อเสียง พร้อมใช้ความสด ใหญ่ เดินชนบดความเก๋าตำนานอย่างบัวขาว ทันทีตั้งแต่ระฆังยกที่ 1 ดังขึ้นวันที่ 9 ธ.ค. นี้ บัวขาวจะได้เจอกับศึกหนักแบบไม่ธรรมดาสมใจอยากอย่างแน่นอน ด้านบัวขาวเริ่มเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมรับมือกับศึกครั้งนี้ทันที เมื่อรู้ว่าขาโหดจากยูเครนเป็นคู่ชกไฟต์หน้า ไฟต์นี้เขาพร้อมสู้เต็มที่ชกจริงไม่มีออมมือให้ ใส่สุดส่งท้ายปี เพราะไม่ได้เจอคู่ต่อสู้สมน้ำสมเนื้อมานาน สมกับความเก๋าของนักกีฬามวยที่ไม่เคยประมาทกับการต่อสู้ในแมตช์นี้เช่นเดียวกับทั้งสองไฟต์ที่ผ่านมาที่บัวขาวทุ่มเทกับการต่อสู้บนเวทีอย่างเต็มที่ ซึ่งไฟต์นี้ตนพร้อมเอาตำนานเป็นเดิมพันรายการแข่งขันแมทช์พิเศษ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ระหว่าง “บัวขาว – เยฟิเมนโก้” ในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นหนึ่งในรายการพิเศษของศึกมวยราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS โปรแกรมชกมวยที่เปิดมิติใหม่ของเกมการแข่งขันมวยไทยให้มีความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งกติกาการชกใหม่ แสงสีเสียงมาตรฐานสากลเพื่อสร้างประสบการณ์ Sports entertainment ระดับโลกให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเดินทางมาชมที่สนามหรือชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการพิเศษครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย (Kickboxing Association of Thailand ) และบริษัท GSV โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬา กีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศพลาดชมชาตินี้ จะไม่มีอีกแล้ว เยฟิเมนโก้จะได้ชื่อบัวขาวไปใส่ในลิสต์ผลงานของตัวเองหรือไม่ ไปลุ้นกันวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ที่เวทีมวยราชดำเนิน เปิดจองบัตรแล้วที่ https://rajadamnern.com/ และรับชมศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง Workpoint 23 ตั้งแต่เวลา 21.15 น. เป็นต้นไป