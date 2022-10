"โจนาธาน ดิ เบลลา" นั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตคนใหม่

จบลงไปอย่างสุดมันสำหรับ ศึก ONE 162 : จาง VS โจนาธาน ที่ครั้งนี้ยกพลไปจัดกัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่านักชกน้องใหม่ "โจนาธาน ดิ เบลลา" เอาชนะ "จาง เป่ยเหมียน" สถาปนาเป็นแชมป์โลก ONE คิกบอกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตคนแรกของ ONE ส่วนตัวแทนหนึ่งเดียวของไทย "ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์" ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 4คู่เอกของรายการ "โจนาธาน ดิ เบลลา" นักชกสัญชาติแคนาดา-อิตาลี มาปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE ปะทะนักสู้จากแดนเส้าหลิน "จาง เป่ยเหมียน" เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตที่ว่างอยู่หลังระฆังดังยกแรก ทั้งคู่ปักหลักแลกอาวุธกันอย่างไม่มีใครยอมใคร ผลัดกันรุกผลัดกันรับกันแบบสูสี จนกระทั่งมาถึงยกสุดท้าย "โจนาธาน" ได้ทีสาดแข้งซ้ายเรียกนับ 8 จาก "จาง" กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ นั่งบัลลังก์แชมป์โลกคนใหม่ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวขณะที่นักสู้จอมซ่าขาแดนซ์ "ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์" ที่หวังกลับมาแจ้งเกิดในสังเวียนการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) อีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งจอมเก๋าจากแดนอิเหนา "เอโก โรนี ซาปูตรา" โดยเสียทีถูกซับมิชชันด้วยท่าบิดข้อเท้า (Heel Hook) จนต้องยอมจำนนในนาทีที่ 2.16 ของยกแรกเท่านั้นคู่เอก โจนาธาน ดิ เบลลา ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง เป่ยเหมียน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต)รีซ แม็คลาเรน ชนะทีเคโอ วินด์สัน รามอส นาทีที่ 5.00 ของยกสอง (MMA รุ่นฟลายเวต)คอนสแตนติน รูซู ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิสลาม มูร์ตาซาเอฟ (คิกบ็อกซิ่ง 173 ป.)กุสตาโว บาลาร์ต ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อเล็กซ์ ซิลวา (MMA 131 ป.)จิมมี วีโนต์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ นิคลาส ลาร์เซน (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)เอโก โรนี ซาปูตรา ชนะซับมิชชัน ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2.16 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต)อาร์เทม บีลัคฮ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลีอันโดร อิซซา (MMA รุ่นแบนตัมเวต)เดนิส พูริช ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาเกียร์ คาลิลอฟ (มวยไทย 138 ป.)รุสลัน เอมิเบก อูลู ชนะซับมิชชัน เบน วิลเฮล์ม นาทีที่ 4.58 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)