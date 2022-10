ระเบิดความมัน!! เอฟวัน ยูเอส กรังด์ปรีซ์ ที่ทรูวิชั่นส์ ที่เดียว 22 ตุลาคมนี้

ทรูวิชั่นส์ ชวนแฟน ๆ ร่วมลุ้น และร่วมเชียร์ การแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ฟอร์มูล่าวัน รายการ ยูเอส กรังด์ปรีซ์ ซึ่งจะแข่งขันกันที่ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ (Circuit of the Americas (COTA)) สนามแข่งขันถาวร มาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด 1 แห่งใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 22-24 ตุลาคมนี้ จะมีการถ่ายทอดสดทุกรอบการแข่งขัน ตั้งแต่รอบซ้อมรอบที่ 1 จนถึงรอบการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม เวลา 02.00 น. (คืนวันอาทิตย์) ถ่ายทอดสดแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียวที่ทรูวิชั่นส์ ทางช่อง True Sport 1 (666)สำหรับ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ (Circuit of the Americas (COTA)) เป็นสนามแข่งที่ตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ถูกออกแบบโดยสถาปนิกนักออกแบบสนามแข่งรถชื่อดังอย่าง เฮอร์มันน์ ทิลเก้ ได้รับมาตรฐานสนามแข่ง เอฟไอเอ เกรด 1 ก็คือเป็นมาตรฐานระดับสูงสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ต และสามารถรับผู้ชมเข้าสนามได้ถึง 150,000 คน ตัวสนามแข่งมีความยาว 5.514 กิโลเมตร วิ่งวนรอบสนามแบบทวนเข็มนาฬิกา มีจุดเด่นของสนามคือ การรวมเอาข้อเด่นของสนามแข่งต่าง ๆ ทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่นอกจากตัวสนามแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของสนามแห่งนี้คือ หอคอยชมวิว (Observation Tower) ที่มีความสูงถึง 77 เมตร มันเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา ทำให้มองเห็นทุกจุดของสนาม และมองเห็นไปได้ไกลถึงย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองออสตินที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมันสามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง 70 คนสำหรับผู้ชนะในสนามแห่งนี้เมื่อปีที่แล้วคือ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งที่สองของทีมแข่งเรดบูลล์ ในสนามแห่งนี้ นับตั้งแต่ที่มีการใช้งานมาเมื่อปี 2012 โดยทีมที่ชนะการแข่งขันที่นี่มากที่สุดคือ เมอร์เซเดส ซึ่ง ลูอิส แฮมิลตัน คว้าชัยชนะไปได้ 4 ครั้ง ติดต่อกัน ระหว่างปี 2014-2017 และ วัลท์เทรี บอตตาส ชนะการแข่งขันให้กับเมอร์เซเดสในปี 2019 อีก 2 ทีม ที่เคยชนะการแข่งขันใน เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ (Circuit of the Americas (COTA)) คือ แม็คลาเรน ในปี 2012 ด้วยฝีมือของ ลูอิส แฮมิลตัน และ เฟอร์รารี ด้วยฝีมือของ คิมิ ไรโคเนน ในปี 2018สมัคร Platinum HD Package และ Gold HD Package ให้คุณได้ชมครบ ทั้งบนทีวีกับทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Tq5X9b หรือ โทร. 02-700 -8000 กด 3วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม (คืนวันศุกร์) เวลา 02.00-03.00 รอบฝึกซ้อมรอบที่ 1วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม (คืนวันศุกร์) เวลา 05.00-06.30 รอบฝึกซ้อมรอบที่ 2วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม (คืนวันเสาร์) เวลา 02.00-03.00 รอบฝึกซ้อมรอบที่ 3วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม (คืนวันเสาร์) เวลา 05.00-06.00 รอบจัดอันดับวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม (คืนวันอาทิตย์) เวลา 02.00-04.00 รอบการแข่งขัน