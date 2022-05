AIS จับมือ ไวซ์ไซท์ ประกาศรางวัล Thailand Zocial AIS Gaming Awards เชิดชูบุคคลในวงการอีสปอร์ต

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2565 นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า AIS ร่วมมือกับทาง ไวซ์ไซท์ จัดงาน Thailand Zocial AIS Gaming Awards ตั้งแต่เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ประกาศรางวัลโซเชียลให้กับวงการอีสปอร์ตในสาขาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมกันยกย่องให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำผลงานได้ดีมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานรวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้กับนักกีฬาหน้าใหม่ได้พัฒนาตัวเองซึ่งทั้งหมดถือเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างอีโคซิสเต็มในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยให้เกิดความมั่นคงนางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ AIS กล่าวว่า “AIS เห็นโอกาสการเติบโตของอีสปอร์ตในประเทศไทย จึงเดินหน้าพัฒนาอีสปอร์ต อีโคซิสเต็มมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคลากร โครงข่ายสัญญาณไปจนถึงการเป็นแกนกลางในการสร้างคอมมูนิตี้ให้กับกลุ่มเกมเมอร์ได้มีพื้นที่ในการฝึกฝนทักษะเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งการจัดทัวร์นาเม้นต์ การแข่งขันในรายการต่างๆการสร้างคอมมูนิตี้ฮับอีสปอร์ตแห่งแรกในอาเซียนอย่าง AIS eSports STUDIO รวมทั้งการทำงานร่วมกับไวซ์ไซท์เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการสื่อสารของวงการอีสปอร์ตในโซเชียลมีเดียซึ่งวันนี้เหล่าเกมเมอร์ไม่ได้เป็นเพียงผู้แข่งขันหรือนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้างคอมมูนิตี้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มากไปกว่านั้นยังถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอีกด้วยสำหรับ Thailand Zocial AIS Gaming Awards 2021 ถือเป็นหนึ่งงานที่สำคัญในวงการอีสปอร์ตไทยเพราะจะประกาศรางวัลเพื่อยกย่องนักกีฬากลุ่มนี้ที่ทำผลงานได้ดีและเป็นที่ยอมรับจากนักกีฬาในวงการเดียวกันรวมถึงชาวโซเชียล ซึ่งเกณฑ์การตัดสินนั้น ทาง ไวซ์ไซท์ ได้ยึดเกณฑ์หลัก 2 ด้านที่สำคัญคือ 1.Brand Metric หรือ ความนิยมของเกมต่างๆ บนโซเชียลมีเดียโดยเก็บข้อมูลจากทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ 2.Influencer Metric วัดความสามารถของเหล่าเกมครีเอเตอร์ เกมแคสเตอร์ นักกีฬา e-sport โดยเก็บข้อมูลจากทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ Twitch ผ่านการวัดผลทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้1. วัดปริมาณกลุ่มเป้าหมาย และผู้ติดตาม (Fans Base)2. วัดความสามารถในการโน้มน้าว (Intention)3. วัดระดับการแนะนำเนื้อหาให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก (Recommendation)4. วัดประสิทธิภาพ หรือความสนใจต่อเนื้อหา (Interaction)5. วัดระดับความสนใจของผู้ติดตามที่มีต่อเนื้อหา (View)6. วัดระดับการ กระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย (Share)7. วัดปริมาณการพูดถึงผลงานของเกมครีเอเตอร์ เกมแคสเตอร์ นักกีฬา e-sport เกมต่างๆ จากโซเชียลมีเดีย (Social Voice)ทั้งนี้การประกาศรางวัลยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอีสปอร์ต และโซเชียลมีเดีย เช่น คุณกฤษฎา สุโขวัฒนกิจ จาก Compgamer.com , คุณสโรจ เลาหศิริ จาก Bluebik Group , คุณสักกพล สวาคฆพรรณ NEX Studio และ คุณกิติวุฒิ พิมพาหุ อุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เป็นคณะที่ปรึกษาพิจารณาผลรางวัล ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้มี จำนวน 32 รางวัล โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มรางวัล ได้แก่1.The Most Popular Game Publisher จำนวน 13 รางวัล2.The Most Popular Game Creator จำนวน 2 รางวัล3.The Most Popular E-Sport Player And E-Sport Club จำนวน 9 รางวัล4.The Most Popular Game Creator by Platform จำนวน 2 รางวัล5.The Most Popular Game Devices & Gadget จำนวน 5 รางวัล6.Special Award จำนวน 1 รางวัลติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประกาศรางวัล Thailand Zocial AIS Gaming Awards 2021 ได้ที่ https://www.ais.th/game/gameawards/