โอลิเวียร่า แลกเดือดก่อนซับมิทชั่นดับซ่า เกทจี, นามาญูนาส เสียแชมป์ ศึก UFC 274

ชาร์ล โอลิเวียร่า แชมป์โลกรุ่นไลต์เวตวัย 32 ปี ใช้เวลาเพียง 3.22 นาทีของยกแรก เผด็จศึกเอาชนะซับมิทชั่น จัสติน เกทจี ผู้ท้าชิงชาวอเมริกัน ไปได้แบบสุดมัน ในคู่เอกของศึก UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJE ณ สังเวียน ฟุตปริ้นท์ เซนเตอร์ ,ฟีนิกส์ , สหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมาไฮไลท์ของศึก UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJE เป็นการต่อสู้ในรุ่นไลต์เวตระหว่าง "Do Bronx" จอมซับมิทชั่นจากบราซิล พบกับ "The Highlight" จัสติน เกทจี ผู้ท้าชิงชาวอเมริกัน เปิดฉากยกแรกทั้งคู่เปิดฉากแลกหมัดกันทันที และดูเหมือนพลังหมัดของ เกทจี จะทำเอาแชมป์โลกออกอาการไม่ดี แถมยังมีแผลแตกที่คิ้วซ้ายด้วยเข้าสู่ช่วงกลางยก ในขณะที่ เกทจี กำลังแลกหมัดกับ โอลิเวียร่า อย่างเมามัน กลับโดนบวกขวาจนร่วง ก่อนที่ โอลิเวียร่า จะไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอย ตามเข้าใส่ท่าไม้ตาย แรร์ เน้ค โช้ค จน เกทจี ต้องขอยอมแพ้ไปในยกแรก โดยจากชัยชนะของ โอลิเวียร่า ทำให้สถิติของ “คิง ออฟ ซับมิทชั่น” ขยับเป็นชนะ 33 แพ้ 8 และเป็นการซับมั่นถึง 21 ครั้ง แถมยังชนะติดต่อกันมาแล้ว 11 ไฟต์อย่างไรก็ตาม โอลิเวียร่า เพิ่งถูกบังคับให้สละแชมป์โลกรุ่นไลต์เวต ก่อนการต่อสู้กับ เกทจี เนื่องจากไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัดที่ 155 ปอนด์ จึงทำให้ไฟต์ดังกล่าว โอลิเวียร่า จะต้องถูกหักเงินโบนัสและค่าตัว พร้อมได้เป็นเพียงผู้ท้าชิงอันดับ 1 ที่จะต้องพบกับผู้ท้าชิงคนต่อไป เพื่อชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่ในตอนนี้รองคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงระหว่าง "Thug" เจ้าของแชมป์โลกวัย 29 ปี เจ้าของสถิติ ชนะ 11 แพ้ 4 ป้องกันตำแหน่งกับเพื่อนร่วมชาติอย่าง "Cookie Monster" คาร์ล่า เอสปาร์ซ่า ผู้ท้าชิงวัย 34 ปี อดีตแชมป์โลกในรุ่นนี้โดยช่วงยก 1-2 ทั้งคู่ยังแทบทำอะไรกันไม่ได้ ผู้ท้าชิงอย่าง คาร์ล่า เอสปาร์ซ่า ตั้งใจมาเล่นงานแชมป์โลกด้วยการเทคดาวน์ แต่ นามาญูนาส ก็ยังรักษาระยะได้ดี แต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดยก 3-4 เอสปาร์ซ่า ได้โอกาสเทคดาวน์ นามาญูนาส สำเร็จ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมการต่อสู้ภาคพื้นดินได้ นามาญูนาส ดิ้นหลุดออกมาได้แทบทุกครั้ง ยกสุดท้ายทั้งคู่ก็ยังสู้กันแบบเดิม ครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนน และชูมือให้ คาร์ล่า เอสปาร์ซ่า ชนะคะแนน โรเซ่ นามาญูนาส ไปแบบไม่เอกฉันท์ และกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงคนใหม่ และนับเป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ของตัวเองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJEคู่หลักในรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นไลต์เวตชาร์ลส โอลิเวียร่า ชนะซับมิทชั่น จัสติน เกทจี ยกที่ 1รองคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงคาร์ล่า เอสปาร์ซ่า ชนะคะแนน โรเซ่ โรมาญูนาสรุ่นไลต์เวตไมเคิล ชานด์เลอร์ ชนะ TKO โทนี่ เฟอร์กูสัน ยกที่ 2รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตโอวินซ์ แซงต์ พรูซ์ ชนะคะแนน เมาริซิโอ รูอารุ่นเวลเตอร์เวตแรนดี้ บราวน์ ชนะคะแนน เคาส์ วิลเลี่ยมส์คู่ประกอบรายการรุ่นเวลเตอร์เวตฟรานซิสโก้ ตรินัลโด้ ชนะคะแนน แดนนี่ โรเบิร์ตสรุ่นเฟเธอร์เวตหญิงมาซี่ ชิอาสส์สัน ชนะคะแนน นอร์มา ดูม็องต์รุ่นฟลายเวตแบรนดอน รอยวาล ชนะซับมิทชั่น แม็ตต์ ชเนลล์ ยกที่ 1รุ่นเฮฟวี่เวตบลากอย อิวานอฟ ชนะคะแนน มาร์กอส โรเจริโอ เด ลิม่าคู่ก่อนรายการรุ่นเวลเตอร์เวตอันเดร ฟีอัลโญ่ ชนะ TKO คาเมร่อน แวนแคมป์ ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตหญิงเทรซี่ กอร์เตซ ชนะคะแนน เมลิสซ่า กัตโต้รุ่นฟลายเวตซีเจ แวร์การ่า ชนะคะแนน เคลย์ดิสัน โรดริเกวซรุ่นสตรอว์เวตหญิงลูปี โกดิเนส ชนะคะแนน อาดริเน่ คาร์เนลอสซี่รุ่นแบนตั้มเวตชัวนี่ นิวสัน ชนะคะแนน เฟอร์นี่ การ์เซียสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC FIGHT NIGHT :BLACHOWICZ VS RAKIC คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวต ระหว่างอดีตแชมป์โลกชาวโปแลนด์อย่าง แยน บลาโชวิคซ์ จะดวลกับ อเล็กซานเดอร์ ราคิช คู่ต่อกรชาวออสเตรีย โดยจะกลับไปแข่งขันกันที่สังเวียน APEX ARENA ,ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม นี้ คู่หลักเริ่ม 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-may-14-2022