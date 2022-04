บิลาล มูฮัมหมัด ชำระแค้นสอนเชิง ลูเก้ ศึก UFC FIGHT NIGHT

บิลาล มูฮัมหมัด นักสู้อเมริกันเชื้อสายปาเลสไตน์ อาศัยความหลากหลาย และการเอาตัวรอดชั้นเลิศเป็นฝ่ายทำแต้มไล่เอาชนะคะแนน บิเซนเต้ ลูเก้ นักสู้จากบราซิลไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ชำระแค้นได้สำเร็จ ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NITGHT: LUGUE VS MUHAMMAD 2 ณ APEX AREN, ,ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมาคู่เอกเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง "The Silent Assassin" นักสู้จากบราซิล ที่จะเปิดโอกาสให้ "Remember the Name" นักสู้อเมริกันได้ล้างแค้น หลังจากที่ ลูเก้ เคยต่อย บิลาล กองคาเวที ชนะน็อคมาแล้วเมื่อปี 2016โดยผลการต่อสู้ปราฏกว่า 2 ยกแรก ลูเก้ เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ ในขณะที่ บิลาล อาศัยความปราดเปรียวในการหลบหลีก และหาจังหวะเทคดาวน์ใส่ ลูเก้ ได้สวยๆหลายครั้ง จนแทบคุมเกมการต่อสู้ของตัวเองไม่ได้ยก 3 จนถึงยกสุดท้ายแม้ว่า ลูเก้ จะพยายามรุกไล่หวังปิดบัญชีให้ได้แต่สุดท้ายเจอลูกวนหนีของ บิลาล ที่พร้อมจะเทคดาวน์ทุกเมื่อ จนทำเอาคู่ต่อกรจากบราซิลเข้าไม่ติดและออกอาการถอดใจในช่วงท้าย ครบ 5 ยก กรรมการรวมคถแนนก่อนชูมือให้ บิลาล มูฮัมเหม็ด ล้างแค้นด้วยการเอาชนะ บิเซนเต้ ลูเก้ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ เพิ่มสถิติเป็น ชนะ 21 แพ้ 3รองคู่เอกเป็นการดวลกันของ 2 นักสู้หน้าใหม่ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวต ระหว่าง ไคโอ บอร์รัลโญ่ วัย 29 ปีจากบราซิล เจ้าของสถิติชนะ 10 แพ้ 1 พบกับ กาดซี่ โอมาร์กาดซิเยฟ นักสู้ไร้พ่ายชาวรัสเซียวัย 29 ปีเจ้าของสถิติชนะ 13 ไฟต์ โดยทั้งคู่ผ่านการคัดเลือกมาจากรายการ Dana White's Contender Series - Contender Series 2021ตลอดการต่อสู้ทั้ง 2 ยก บอร์รัลโญ่ ทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการเทคดาวน์ไปสู้ภาคพิ้นดิน อย่างไรก็ตามยกสุดท้าย โอมาร์กาดซิเยฟ เข่าใส่กระจับของ บอร์รัลโญ่ จนการต่อสู้ต้องหยุดพักไปชั่วคราว ก่อนจะกลับมาต่อสู้กันต่อ ก่อนที่ บอร์รัลโญ่ จะเผลอแทงเข่าเข้าขมับของคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นการทำผิดกติกา โดย โอมาร์กาดซิเยฟ สู้ต่อไม่ไหว กรรมการจึงรวมคะแนนก่อนชูมือให้ บอร์รัลโญ่ ชนะคะแนนทางเทคนิคด้านตัวแทนจากทวีปเอเชียอย่าง อู๋ ย่าหนาน ซูเปอร์สตาร์สาวชาวจีนวัย 25 ปี ก็แพ้คะแนนให้กับ มายร่า บูเอโน่ ซิลวา นักสู้วัย 30 ปีจากบราซิล ส่วนในพิกัดรุ่นรุ่นแบนตั้มเวต เหยลี่ อลาเต็ง นักสู้ชาวจีนเชื้อสายมองโกลวัย 30 ปี ทำผลงานยอดเยี่ยมสอย ใช้เวลาเพียง 47 วินาทีของยกแรก ถล่มเอาชนะ เควิน ครูม นักสู้อเมริกันวัย 34 ปี ไปได้อย่างสวยงามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NITGHT: LUGUE VS MUHAMMAD 2คู่หลักในรายการคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตบิลาล มูฮัมหมัด ชนะคะแนน บิเซนเต้ ลูเก้รองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตไคโอ บอร์รัลโญ่ ชนะคะแนน กาดซี่ โอมาร์กาดซิเยฟ (รวมคะแนนทางเทคนิค)รุ่นเวลเตอร์เวตอันเดร ฟีลโญ่ ชนะ TKO มิเกล บาเอซ่า ยกที่ 1รุ่นแบนตั้มเวตหญิงมายร่า บูเอโน่ ซิลวา ชนะคะแนน อู๋ ย่าหนานรุ่นเฟเธอร์เวตแพท ซาบาตินี่ ชนะคะแนน ทีเจ ลารามี่รุ่นเวลเตอร์เวตมูร์เนียร์ ลาซเซซ ชนะคะแนน อังเก้ ลูซ่าคู่ก่อนรายการรุ่นเฮฟวี่เวตเดวิน คล้าร์ก ชนะ TKO วิลเลี่ยม ไนท์ ยกที่ 3รุ่นแบนตั้มเวตหญิงแพนนี เคียนซาด ชนะคะแนน ลิน่า แลนส์เบิร์กรุ่นไลต์เวตดรากก้า โคลเซ่ ชนะ TKO แบรนดอน เจนกินส์ ยกที่ 2รุ่นไลต์เวตราฟา การ์เซีย ชนะซับมิทชั่น เจสซี่ รอนสัน ยกที่ 2รุ่นเฮฟวี่เวตมาร์ติน บูเดย์ ชนะคะแนน คริส เบนเน็ตรุ่นไลต์เวตจอร์แดน เลียวิตต์ ชนะคะแนน เทรย์ อ็อกเดนรุ่นสตรอว์เวตหญิงแซม ฮิวจ์ส ชนะคะแนน อิสเตล่า นูนเญซรุ่นแบนตั้มเวตเหยลี่ อลาเต็ง ชนะ TKO เควิน ครูม ยกที่ 1สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC FIGHT NIGHT: LEMOS VS ANDRADEโดยคู่เอกเป็นดวลกันในรุ่นสตรอว์เวตหญิง ระหว่าง อมานด้า เลมอส นักสู้ชาวบราซิลวัย 34 ปี กับ เจสซิก้า อันดราเด้ รองแชมป์เบอร์ 1 เพื่อนร่วมชาติ โดยจะระเบิดศึก ณ สังเวียน APEX ARENA ,ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน นี้แฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-april-23-2022#