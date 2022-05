โอลิเวียร่า ตกตาชั่ง ปรับเงื่อนไขชิงแชมป์โลกศึก UFC 274

ศึก UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJE ที่ ชาร์ลส โอลิเวียร่า แชมป์โลกชาวบราซิลจะป้องตำแหน่งกับแชมป์รุ่นไลต์เวตกับ จัสติน เกทจี ผู้ท้าชิงชาวอเมริกัน ณ สังเวียน ฟุตปริ้นท์ เซนเตอร์, ฟีนิกส์, สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม นี้โดยจากการอัพเดทล่าสุดหลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักตัว ผลปรากฏว่าแชมป์โลกอย่าง "Do Bronx" วัย 32 ปีไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัด 155 ปอนด์ได้ โดยเกินมาครึ่งปอนด์ (155.5) จึงทำให้ไฟต์ดังกล่าว โอลิเวียร่า จะต้องถูกหักเงินโบนัสและค่าตัว พร้อมถูกปลดจากตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลต์เวตในการต่อสู้กับ เกทจีอย่างไรก็ตาม ศึกชิงแชมป์โลกในรายการ UFC 274 จะยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดการเดิม ทว่า เกทจี จะเป็นฝ่ายเดียวที่ได้โอกาสชิงเข็มขัด หาก เกทจี ได้รับชัยชนะ ก็จะกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นไลต์เวตคนใหม่ทันที แต่ถ้า โอลิเวียร่า ได้รับการชูมือ ก็จะได้เป็นเพียงผู้ท้าชิงอันดับ 1 ที่จะต้องพบกับผู้ท้าชิงคนต่อไป เพื่อชิงแชมป์โลกที่อาจว่างลงหาก โอลิเวียร่า ได้รับชัยชนะสำหรับ โอลิเวียร่า ได้รับการยกย่องว่าเป็น คิง ออฟ ซับมิทชั่น ของสังเวียน UFC โดยมีสถิติชนะ 32 แพ้ 8 และเป็นการซับมั่นถึง 20 ครั้ง แถมยังชนะติดต่อกันมาแล้ว 10 ไฟต์ และเป็นการชนะซับมิทชั่น 9 TKO อีก 1 โดยไฟต์ล่าสุดชนะซับมิทชั่น ดัสติน พัวริเยร์ ไปได้เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้วส่วน "The Highlight" จัสติน เกทจี ผู้ท้าชิงชาวอเมริกัน วัย 33 ปี เจ้าของสถิติชนะ 23 แพ้ 3 เป็นการชนะ TKO ถึง 19 ครั้ง และซับมิทชั่นอีก 1 ครั้ง โดย 6 ไฟต์หลังสุด น็อคคู่แข่งมา 4 ไฟต์ติด ก่อนจะมาพ่าย คาบิบ นูร์มาโกเมดอฟ เมื่อปี 2020 ก่อนจะคืนฟอร์มด้วยการเอาชนะคะแนน ไมเคิล ชานด์เลอร์ ไปได้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2021 ที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงระหว่าง "Thug" เจ้าของแชมป์โลกวัย 29 ปี เจ้าของสถิติ ชนะ 11 แพ้ 4 และชนะติดต่อกันมา 3 ไฟต์รวด จะป้องกันตำแหน่งกับเพื่อนร่วมชาติอย่าง "Cookie Monster" คาร์ล่า เอสปาร์ซ่า ผู้ท้าชิงวัย 34 ปี ที่มีสถิติชนะ 18 แพ้ 6 และชนะมาแล้ว 5 ไฟต์ติดต่อกัน แถมล่าสุดยังดับซ่า เสียว หย่า หนาน จากจีนไปในยก 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว โดยผลการชั่งน้ำหนักปรากฏว่าทั้งคู่มาเต็มพิกัด 115 ปอนด์พอดีนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ที่สนุก ตื่นเต้น ระทึกใจ รออยู่อีกมากมายภายใต้ศึก UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJE เช้าวันอาทิตย์นี้สำหรับศึก UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJE จะระเบิดศึก ณ สังเวียน ฟุตปริ้นท์ เซนเตอร์ , ฟีนิกส์ , สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-274