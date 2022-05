เวร่า พลิกสถานการณ์ต้อนแต้ม ฟ้อนต์ ศึก UFC FIGHT NIGHT

มาร์ลอน เวร่า นักสู้ชาวเอกวาดอร์ ใช้ความหนักหน่วงของอาวุธ เป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์เอาชนะคะแน ร็อบ ฟ้อนต์ คู่ต่อกรชาวอเมริกันไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT: FONT VS VERA ณ สังเวียน APEX ARENA , ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมาไฮไลท์ของรายการเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นแบนตั้มเวต ระหว่าง ร็อบ ฟ้อนต์ นักสู้อเมริกัน พบกับ มาร์ลอน เวรา คู่ต่อสู้จากเอกวาดอร์ เปิดฉากยกแรกรูปเกมการต่อสู้ ดูเหมือนว่า ฟ้อนต์ จะทำได้ดีกว่า โดยเฉพาะการออกหมัดตัดลำตัว และอัปเปอร์คัทจนทำให้ เวร่า เข้าประชิดไม่ติด อย่างไรก็ตามช่วงท้ายยก 2 ฟ้อนต์ พลาดท่าโดนหมัดของ เวร่า จนเสียอาการ ก่อนโดนกระหน่ำตามซ้ำชุดใหญ่ ก่อนที่เสียงระฆังจะช่วยไว้ได้ยก 3 ฟ้อนต์ ที่เหมือนจะฟื้นตัวขึ้นมา แต่ก็มาดันพลาดท่าช่วงปลายยกอีกครั้ง ด้วยการโดนเข่าของ เวร่า จนออกอาการเป๋ แต่สุดท้ายเสียงระฆังก็ช่วย ฟ้อนต์ ได้อีกครั้ง ท่ามกลางแผลแตกยับเยินบนใบหน้า เข้าสู่ 2 ยกสุดท้าย ฟ้อนต์ ที่รับอาวุธไปเยอะ พยายามเดินบดบี้หวังเผด็จศึก แต่ เวร่า ก็รักษาระยะได้จนครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนน ก่อนชูมือให้ มาร์ลอน เวร่า เอาชนะคะแนน ร็อบ ฟ้อนต์ ไปได้ เพิ่มสถิติเป็นชนะ 19 แพ้ 7 และเป็นการเก็บชัยชนะมาแล้ว 3 ไฟต์รวดรองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฮฟวี่เวตระหว่าง อันเดรย์ อาร์ลอฟสกี้ เสือเฒ่าจอมระห่ำจากเบลารุสวัย 43 ปี พบกับ เจค โกลิเย่ร์ นักสู้อเมริกันวัย 33 ปี โดยตลอดการต่อสู้ทั้ง 3 ยก ทั้งสองคนทำได้สูสีใกล้เคียงกัน แต่ดูเหมือนว่าอาวุธของ จะหนักและจะแจ้งกว่าของ โกลิเย่ร์ เล็กน้อย ครบยก 3 กรรมการรวมคะแนน ก่อนชูมือให้ อันเดรย์ อาร์ลอฟสกี้ เอาชนะคะแนน เจค โกลิเย่ร์ แบบเสียงแตกไม่เป็นเอกฉันท์ เพิ่มสถิติเป็น ชนะ 34 แพ้ 20ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT: FONT VS VERAคู่หลักในรายการคู่เอก - รุ่นแบนตั้มเวตมาร์ลอน เวร่า ชนะคะเแนน ร็อบ ฟ้อนต์รองคู่เอก - รุ่นเฮฟวี่เวตอันเดรย์ อาร์ลอฟสกี้ ชนะคะเแนน เจค โกลิเย่ร์รุ่นเฟเธอร์เวตโชอันแดร์ซอน บริโต้ ชนะ TKO อันเดร ฟิลี่ ยกที่ 1รุ่นไลต์เวตแกรนท์ ดอว์สัน ชนะซับมิทชั่น จาเร็ด กอร์ดอน ยกที่ 3รุ่นเฟเธอร์เวตดาร์เรน เอลกินส์ ชนะคะแนน ทริสตอง คอนเนลลี่รุ่นมิดเดิลเวตคริสตอฟ ยอชโก้ ชนะคะแนน เคราร์ล มีร์ส์ชาแอร์ตคู่ประกอบรายการรุ่นเฮฟวี่เวตอเล็กซานดอร์ โรมานอฟ ชนะซับมิทชั่น ชาส เชอร์แมน ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตฟรานซิสโก้ ฟิเกเรโด้ ชนะซับมิทชั่น ดาเนี่ยล ลาเซร์ด้า ยกที่ 1รุ่นเวลเตอร์เวตกาเบรียล กรีน ชนะ TKO โยอัน ไลเนสเซ่ ยกที่ 2รุ่นไลต์เวตนาธาน เลวี่ ชนะคะแนน ไมค์ บรีเดนรุ่นฟลายเวตหญิงจิน่า มาซานี่ ชนะ TKO ชานนา ยัง ยกที่ 2สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC 274: OLIVEIRA VS GAETHJE โดยมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง 2 รุ่น ในรุ่นสตรอว์เวตหญิง โรเซ่ นามาญูนาส นักสู้อเมริกัน จะพบกับ คาร์ล่า เอสปาร์ซ่า รวมไปถึงการขึ้นสังเวียนของ ชาร์ลส โอลิเวียร่า แชมป์โลกรุ่นไลต์เวตชาวบราซิลจะป้องตำแหน่งกับ จัสติน เกทจี ผู้ท้าชิงชาวอเมริกันโดยจะระเบิดศึก ณ สังเวียน ฟุตปริ้นท์ เซนเตอร์ , ฟีนิกส์ ,สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-april-30-2022#9757