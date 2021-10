โควิดบุกหนัก "ONE" สั่งเลื่อนศึกฟาดปาก "รถถัง VS. ดีเจ"

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ประกาศเลื่อนจัดการแข่งขัน ONE X ในโอกาสฉลอง 10 ปี ขององค์กร ซึ่งมีบิ๊กแมตช์ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักสู้ชาวไทย กับ ดีมิทริอุส จอห์นสัน ออกไปเพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สิงคโปร์เดิมทีแล้วศึกใหญ่ครบรอบ 10 ปีขององค์กรศิลปะป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นต้นปี 2565 อันเนื่องมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัสแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทั้งนี้ นายชาตรีได้โพสต์ข้อความผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงความจำเป็นของการเลื่อนการจัดงานดังกล่าว โดยบอกว่า "ข่าวด่วน: เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในสิงคโปร์ การแข่งขัน ONE X จึงต้องเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าแทนที่จะเป็นวันที่ 5 ธ.ค.ตามเดิม รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงพยายามจัดการสถานการณ์ภายในประเทศอย่างดีที่สุด ซึ่งผมรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งสำหรับระบบบริหารจัดการอันยอดเยี่ยมของผู้นำประเทศ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ เรายังคงมีรายการแข่งขันตามปกติ ตอนนี้เป็นช่วงเวลายากลำบากของทุกคนที่นี่ในสิงคโปร์ แต่ผมมั่นใจว่าเราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ภายใต้ความเห็นอกเห็นใจ ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนเป็นที่ตั้ง สิงคโปร์ จงเจริญ!"ศึก ONE X ไม่ใช่เพียงการฉลองครอบรอบ 10 ปี ขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย โดยมีการประกบคู่นักสู้ระดับโลกทั้ง “ดีเจ vs รถถัง”, “(บิเบียโน) เฟอร์นานเดส vs (จอห์น) ลินีเคอร์” และ “(ธานฮ์) เล vs (แกรี) โทนอน” ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่นี้เท่านั้น ผมแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดเผยว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้แฟน ๆ อีกบ้างในศึก ONE:X รอติดตามข่าวใหญ่ต่อไปเร็ว ๆ นี้ครับ"ศึก ONE X เป็นการแข่งขันที่กำหนดจัดขึ้นฉลองครบรอบ 10 ปี ของ วัน แชมเปียนชิพ โดยมีไฮไลต์สำคัญเป็นการจับสองยอดฝีมือต่างสาย “รถถัง” และ “ดีเจ” มาปะทะกันภายใต้กติกาลูกผสมมวยไทย-การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ ยังมีศึกชิงแชมป์โลก ONE ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสานอีกสองรุ่น ได้แก่ ศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต ระหว่าง "บิเบียโน เฟอร์นานเดส" และ "จอห์น ลินีเคอร์" ร่วมด้วยศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง "ธานฮ์ เล" และ "แกรี โทนอน"