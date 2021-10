อยากปะทะ! "ซุปเปอร์บอน" หมายตา "แม็คเกรเกอร์" ลงศึกลูกผสม "มวยไทย-MMA"

หลังดับซ่า "เปโตรเซียน" และผงาดขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE: FIRST STRIKE เมื่อ 15 ต.ค.64 "ซุปเปอร์บอน" ก็เปรยว่าอยากลองของใหม่ในกติกา MMA โดยมองว่าคู่ต่อสู้ที่อยากเจอที่สุดคือ "คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์" จอมเกรียนไอริชจากเวที UFCซุปเปอร์บอน ถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการปะทะเดือดระหว่าง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต นักมวยเพื่อนรุ่นน้องสุดซี้ กับเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสานจากฝั่งอเมริกา "ดิมิเทรียส จอห์นสัน" ในกติกาลูกผสมมวยไทย-MMA ในศึก ONE X ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี วัน แชมเปียนชิพซุปเปอร์บอน เห็นว่ากติกานี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน โดยยก 1 และยก 3 เป็นการชกกติกามวยไทย ส่วนยก 2 และยก 4 เป็นกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน เขาจึงรู้สึกสนใจอยากจะลองดูสักตั้งหากมีโอกาส“ผมว่ามันเรื่องใหม่มากสำหรับผม เพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนจัดกติกานี้มาก่อน รถถัง ก็เก่งในกติกามวยไทย ดีเจ ก็เก่งในกติกาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ซึ่งต่างคนต่างต้องสู้ตามเกมถนัดของตัวเอง”“ถ้าผมมีโอกาส ผมก็สนใจนะครับ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่ผมอยากลองดู ผมไม่เคยฝึก MMA มาก่อนเลย แต่ถ้าถามว่าอยากสู้กับใคร ผมอยากให้เป็น คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ครับ เพราะผมคิดว่าผมชนะเขาได้”อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ คอนเนอร์ แม็คเกรเกอร์ กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บ (ขาหัก) จากการปะทะกับ ดัสติน พัวริเยร์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังต้องรักษาตัวอีกนานกว่าจะได้กลับคืนสังเวียน อีกทั้ง คอเนอร์ และ ซุปเปอร์บอน ต่างก็อยู่คนละสังกัด และคนละรุ่นน้ำหนัก โดย คอนเนอร์ อยู่ในรุ่นที่ใหญ่กว่า ซุปเปอร์บอน หนึ่งรุ่น การมาเจอกันนั้นคงต้องเจรจากันยาว แต่หากเกิดขึ้นจริงในอนาคต เชื่อว่าวงการกีฬาการต่อสู้ต้องสะเทือนทั่วโลกแน่นอน