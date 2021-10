"เพชรทนง" ยิ้มเลย!! แรงกิ้งขยับขึ้นหลังซัดมวยเส้าหลิน "คริสเตียน ลี" หล่น

นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา วัน แชมเปียนชิพ ได้จัดการแข่งขันไปแล้วถึง 18 นัด โดยเป็นศึกชิงแชมป์โลก 12 คู่ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนโฉมหน้าเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และอันดับแรงกิงนักกีฬาในหลากหลายรุ่นและประเภทกีฬา ล่าสุดได้มีการอัปเดตข้อมูลแรงกิงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564หนึ่งในการเปลี่ยนถ่ายอำนาจแชมป์โลกครั้งยิ่งใหญ่ คือ การได้แชมป์โลกชาวเกาหลีใต้หน้าใหม่อย่าง “อ็อก เร ยุน” ขึ้นนั่งบัลลังก์แทนอดีตแชมป์โลกหนุ่มชาวสิงคโปร์ “คริสเตียน ลี” ที่ครอบครองเข็มขัดเส้นนี้มาเกือบ 2 ปีเต็ม และป้องกันตำแหน่งไปแล้วถึงสองครั้ง ก่อนจะพ่ายหนุ่มแดนกิมจิเมื่อเดือน 24 กันยายนที่ผ่านมา ในศึก ONE: REVOLUTION จนทำให้ร่วงตกลงมาอยู่ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE รุ่นไลต์เวต กติกา MMAขณะที่หนุ่มเกาหลีใต้อีกคนคือ “คิม แจ วุง” นักกีฬา MMA รุ่นเฟเธอร์เวตที่เพิ่งคว้าชัยชนะด้วยการน็อกอดีตแชมป์โลก ONE สองรุ่น “มาร์ติน เหงียน” ในวันเดียวกันกับที่ คริสเตียน เข็มขัดปลิว ได้ขยับแรงกิงจากอันดับ 5 สู่อันดับ 1 แซงหน้าบรรดาผู้ท้าชิงรายอื่นชนิดติดจรวดส่วนคิกบ็อกเซอร์ชาวไทย “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ที่เอาชนะนักมวยแดนเส้าหลิน “จาง เฉิงหลง” ได้ในศึกเดียวกัน ก็กระเถิบจากแรงกิงอันดับ 5 ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 แทนที่ จาง ที่ร่วงลงไปอยู่รั้งท้าย โดยมี “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” ที่ขึ้นป้องกันตำแหน่งในวันเดียวกัน รั้งเก้าอี้แชมป์โลกไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งนี้แฟน ๆ วัน แชมเปียนชิพ สามารถเข้าไปติดตามอัปเดตแรงกิงอย่างเป็นทางการทุกรุ่น ทุกประเภทกีฬา ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com/th