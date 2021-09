"แสตมป์" ถึงคิวดวลนักสู้กิมจิ ลุ้นเข้าชิงแชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์

หลังจากที่ วัน แชมเปียนชิพ ได้เปิดให้แฟน ๆ ทั่วโลกโหวตการประกบคู่นักสู้สาว 4 คน ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ได้แก่ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, อิตซูกิ ฮิราตะ, ซอ ฮี ฮาม และ ริตู โฟกาต โดยเปิดให้มีการโหวตในระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2564 บัดนี้ ผลการโหวตได้ประกาศอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย โดยจะมีการประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศดังนี้"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" นักสู้สาวปากแดงดีกรีอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง เตรียมลงฟาดปากกับนักสู้สาวผู้เจนสนามจากแดนกิมจิ "ซอ ฮี ฮาม"ในรอบแรก แสตมป์ สามารถชำระบัญชีแค้นเอาชนะอริเก่าจอมเก๋าชาวยูเครน "อาลีโอนา ราสโซฮินา" ได้สำเร็จ ขณะที่ ซอ ฮี ฮาม เฉือนเอาชนะนักกีฬาตัวเต็งอย่าง “เดนิส แซมโบอันกา" จากฟิลิปปินส์ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ขณะที่อีกคู่ "Android 18" อิตซูกิ ฮิราตะ นักสู้ลุคแบ๊วแต่ฝีมือโหด อดีตนักยูโดสาวจากญี่ปุ่นจะได้พิสูจน์ความแกร่งในเกมนอนกับยอดนักมวยปล้ำสาวขวัญใจแดนโรตี “The Indian Tigress” ริตู โฟกาตในรอบแรกของศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา อิตซูกิ เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เหนือนักสู้สาวสวยดุ "อลิส แอนเดอร์สัน" ตัวแทนสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ ริตู เอาชนะ "เมง โบ" นักสู้สาวแดนมังกรด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์เช่นกันการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง รอบรองชนะเลิศ กำหนดจัดขึ้นในศึก ONE: NEXTGEN วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อหาผู้ชนะ 2 คนสุดท้ายที่จะลงชิงชัยเพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์สีเงินอันเลอค่าในรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดในช่วงปลายปีนี้โดยผู้ที่ครองบัลลังก์แชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง จะได้รับสิทธิ์ขึ้นท้าชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต กับ แองเจลา ลี ราชินีของรุ่นคนปัจจุบันในโอกาสต่อไป ติดตามความคืบหน้าของศึกพลังหญิงครั้งประวัติศาสตร์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com