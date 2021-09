คำตัดสินไม่เปลี่ยนแปลง "ซอ ฮี ฮาม" ได้ไปต่อ เวิลด์? กรังด์ปรีซ์ "เดนิส" เป็นคู่สำรอง

หลังจากที่ผลการตัดสินการแข่งขัน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบแรก ระหว่างนักสู้สาวแดนกิมจิ "ซอ ฮี ฮาม" เบียดชนะคะแนนไม่เอกฉันท์สาวตากาล็อก "เดนิส แซมโบอันกา" แบบค้านสายตาแฟนจำนวนมาก ในศึก ONE: EMPOWER เมื่อ 3 ก.ย.64 จึงมีการยื่นอุทธรณ์จากฝ่ายผู้แพ้ให้ทบทวนคำตัดสินใหม่ โดยล่าสุด "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ประธานและซีอีโอของ ONE ออกมาประกาศว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินยังคงยืนยันคำตัดสินตามเดิมเดิมที เดนิส ซึ่งรั้งอันดับ 1 ของแรงกิง ONE รุ่นอะตอมเวต ถูกวางตัวให้เป็นผู้ท้าชิงรายต่อไปของ "แองเจลา ลี" ราชินีของรุ่นคนปัจจุบัน แต่ แองเจลา ออกมาให้ข่าวว่าเธอตั้งครรภ์เมื่อปีที่แล้ว การชิงแชมป์โลกจึงจำต้องเลื่อนออกไปจนกระทั่งมีการจัดศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ เพื่อคัดผู้ชนะจากศึกนี้เป็นผู้ท้าชิงกับ แองเจลา ซึ่งทำให้ เดนิส ออกอาการเซ็งที่ต้องลงแข่งทั้งที่เธอมีสิทธิ์นั้นอยู่ในมือแล้วผลการแข่งขันจากการเผชิญหน้ากับ ซอ ฮี ฮาม ยิ่งทำให้เธอผิดหวังถึงขั้นหลั่งน้ำตา เพราะเธอเชื่อว่าทำผลงานได้ดีกว่า และสมควรเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ เธอจึงยื่นคำร้องผ่านทาง ONE ให้มีการทวบทวนคำตัดสินทันทีด้านประธานและซีอีโอของ ONE ออกมารับคำร้อง และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวว่า ตนเองมองว่า เดนิส คือผู้ชนะในไฟต์นั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการยังคงยืนยันคำตัดสินเดิม ตนจึงย่อมยอมรับการตัดสินเช่นกันคณะกรรมการการแข่งขันส่งเสริมศิลปะการต่อสู้แห่งเอเชียที่ทำหน้าที่พิจารณาคำตัดสินนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนักกีฬา และกรรมการอาชีพ โดย 9 คน จาก 14 คน ออกเสียงสนับสนุนให้ "ซอ ฮี ฮาม" ชนะคะแนน "เดนิส แซมโบอันกา" อย่างไม่เป็นเอกฉันท์ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปด้าน เดนิส จะถูกประกบคู่กับ "จูลี เมซาบาร์บา" นักสู้ชาวบราซิลมาเพิ่งมาเปิดตัวใน ONE และเอาชนะอดีตผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นอย่าง "เม ยามากูชิ" อย่างเป็นเอกฉันท์ในรอบแรก ในฐานะคู่สำรองของการแข่งขัน เวิลด์​ กรังด์ปรีซ์ ในรอบรองชนะเลิศ