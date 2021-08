ส่งท้ายสิงหาคม "บาร์โบซ่า" ดวล "ชิคาดเซ่" UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์นี้

UFC องค์กรการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ระเบิดความระทึกใจประจำเดือนสิงหาคม ด้วยคู่มวยและการต่อสู้มันๆมากมาย ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT: Barboza VS Chikadze คู่เอกเป็นการต่อสู้ในรุ่นเฟเธอร์เวตระหว่าง เอ็ดสัน บาร์โบซา นักสู้จากบราซิล จะประจัญหน้ากับ กิกา ชิคาดเซ่ คู่ต่อกรชาวจอร์เจีย ณ สังเวียน APEX ARENA ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม นี้เอ็ดสัน วัย 35 ปีจากริโอ เดอ จาเนโร เจ้าของสถิติชนะ 22 แพ้ 9 และเป็นการชนะ TKO ถึง 13 ครัั้ง โดยนักสู้เลือดแซมบ้ากำลังกลับสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยม เมื่อได้รับการชูมือมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกันทั้งการเอาชนะคะแนน มัควาน อาเมียร์คานี ในปี 2020 และไฟต์ล่าสุดที่สอย เชน บูร์โกส หลับในยกที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่ ชิคาดเซ่ วัย 33 ปีมาพร้อมสถิติชนะ 13 แพ้ 2 เป็นการน็อคถึง 8 ครั้ง และยังไม่เคยพ่ายน็อคให้กับใครด้วย โดยนักสู้เจ้าของฉายา “Ninja” ชนะรวดมา 8 ไฟต์ ซึ่ง 2 ไฟต์ล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามเมื่อเอาชนะ TKO จาเมย์ ซิมมอนส์ และ ชุบ สวอนสันส่วนรองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่างสองนักสู้หน้าใหม่ ไบรอัน แบทเทิล นักสู้อเมริกันวัย 26 ปี กับลูกครึ่งอเมริกัน-เม็กซิกันอย่าง กิลเบิร์ต เอร์บินา วัย 25 ปี นอกจากนี้ยังมีคู่มวยการต่อสู้ที่สนุกตื่นเต้นและน่าสนใจอีกมากมายในศึก UFC FIGHT NIGHT: Barboza VS Chikadze วันอาทิตย์นี้คู่หลักในรายการคู่เอก - รุ่นเฟเธอร์เวตเอ็ดสัน บาร์โบซา VS กิดา ชิคาดเซรองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตไบรอัน แบทเทิล VS กิลเบิร์ต เอร์บินารุ่นแบนตั้มเวตริคกี้ ทูร์ซิออส VS เบรดี เฮย์สแตนด์รุ่นเวลเตอร์เวตเควิน ลี VS ดาเนี่ยล โรดริเกวซรุ่นมิดเดิลเวตอันเดร เปโรรสกี้ VS มิชาเอล กิลล์มอร์รุ่นมิดเดิลเวตมัคห์มูด มูราดอฟ VS เคราลด์ เมียร์แชร์ตคู่ประกอบรายการรุ่นมิดเดิลเวตอันโตนิโอ บรากา เนโต VS อับดุล ราซัค อัลฮัสซันรุ่นมิดเดิลเวตแซม อัลวีย์ VS เวลลิงตัน ทูร์แมนรุ่นแบนตั้มเวตหญิงเคทเลน วิเอร่า VS ซารา แม็คมานน์รุ่นไลต์เฮฟวีเวตดัสติน จาค็อบบี้ VS ดาร์เรน สจ๊วร์ตรุ่นฟลายเวตหญิงเทรซี่ คอร์เตซ VS เจเจ อัลดริชรุ่นเฟเธอร์เวตจามาล เอ็มเมอร์ส VS แพท ซาบาตินี่สำหรับศึก Barboza VS Chikadze จะแข่งขันกัน ณ ณ สังเวียน APEX ARENA ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม นี้ คู่หลักในรายการจะเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง FOX Sports Asia และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-august-28-2021