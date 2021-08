UFC เดือด คันโนนิเยร์ รอบวก กาสเตลัม อาทิตย์ที่ 22 ส.ค.นี้

UFC องค์กรการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ระเบิดความระทึกใจประจำเดือนสิงหาคม ด้วยคู่มวยและการต่อสู้มันๆ มากมาย ภายใต้ศึก UFC Fight Night: Cannonier VS Gastelum คู่เอกเป็นการต่อสู้ในรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง จาเร็ด คันโนนิเยร์ VS เควิน กาสเตลัม ณ สังเวียน APEX ARENA ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม นี้"The Killar Gorilla" นักสู้มากประสบการณ์วัย 37 ปีชาวอเมริกัน เจ้าของสถิติชนะ 13 แพ้ 5 มีดีกรีเป็นรองแชมป์เบอร์ 3 ของรุ่นมิดเดิลเวต โดยฟอร์มช่วงหลังของ คันโนนิเยร์ ถือว่าน่าสนใจไม่เบาเมื่อชนะมา 3 ไฟต์ติดต่อกันในรูปแบบ TKO ก่อนจะมาพ่ายคะแนน โรเบิร์ต วิตเทเกอร์ อดีตแชมป์โลก ในไฟต์ล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในขณะที่ เควิน กาสเตลัม นักสู้เพื่อนร่วมชาติวัย 29 ปี ถือเป็นจอมเอาตัวรอดชั้นดีของรุ่นมิดเดิลเวต โดยจากสถิติชนะ 16 แพ้ 7 กาสเตลัม ไม่เคยถูกจับแพ้ TKO เลยแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนผลงานในระยหลัง กาสเตลัม ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหาย พ่ายแพ้ถึง 4 จาก 5 ไฟต์หลังสุด ซึ่งไฟต์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับ โรเบิร์ต วิตเทเกอร์ อดีตแชมป์โลกมาเช่นกัน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการตะบันหน้ากันในพิกัดรุ่นไลต์เวตระหว่าง เคลย์ กุยดา จอมระห่ำวัย 39 ปีชาวอเมริกัน เจ้าของสถิติชนะ 36 แพ้ 20 โดยผลงานช่วงหลังของ "The Capenter" ยังไม่ดีนักชนะ 2 แพ้ 3 จาก 5 ไฟต์หลังสุด ซึ่งไฟต์ล่าสุดเอาชนะคะแนน ไมเคิล จอห์นสัน ไปได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่ต่อกรของ กุยดา ก็คือ มาร์ค โอ แมดเซน เพชรฆาตวัย 36 ปีจากเดนมาร์ก เจ้าของสถิติอันน่าสะพรึง ชนะมา 10 ไฟต์รวดและไม่เคยแพ้ใคร ซึ่งเหยื่อรายล่าสุดของ "The Olympian" ก็คือออสติน ฮุบบาร์ท ที่เขาไล่ทุบเอาชนะคะแนนมาได้เมื่อเดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีคู่มวยการต่อสู้ที่สนุกตื่นเต้นและน่าสนใจอีกมากมายในศึก UFC Fight Night: Cannonier VS Gastelum วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC Fight Night: Cannonier VS Gastelumคู่หลักของรายการคู่เอกของรายการ - รุ่นมิดเดิลเวตจาเร็ด คันโนนิเยร์ VS เควิน กาสเตลัมรองคู่เอก - รุ่นไลต์เวตเคลย์ กุยดา VS มาร์ค แมดเซนรุ่นเฮฟวี่เวตพาร์คเกอร์ พอร์เตอร์ VS เชส เชอร์แมนรุ่นไลต์เวตวินซ์ พิเชล VS ออสติน ฮับบาร์ดรุ่นฟลายเวตอเล็กซานเดร พานโธญา VS แบรนดอน รอยวาลรุ่นแบนตั้มเวตมานา มาร์ติเนซ VS เทรวิน โจนส์คู่ประกอบรายการรุ่นเฟเธอร์เวตออสติน ลินโก VS ลูอิส ซาลดานารุ่นแบนตั้มเวตไบรอัน เคลเลห์เฮอร์ VS โดมิงโก ปิลาร์เตรุ่นแบนตั้มเวตหญิงเบอา มาเล็คสกี VS โจเซียเน นูนเญซรุ่นไลต์เวตวิลเลียม ไนท์ VS ฟาบิโอ เชแรนท์รุ่นไลต์เวตรูเซเวลท์ โรเบิร์ตส์ VS อิคนาซิโอ บาฮามอนเดสรุ่นเวลเตอร์เวตซาชา ปาลาตนิคอฟ VS รามิซ บราฮิมาจสำหรับศึก UFC Fight Night: Cannonier VS Gastelum จะแข่งขันกัน ณ APEX ARENA ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม นี้ คู่หลักในรายการจะเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง FOX Sports Asia และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-august-21-2021#