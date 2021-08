"เกน" ไล่ยำ "ลูอิส" จอดยก 3 คว้าแชมป์โลกเฉพาะกาล UFC รุ่นเฮฟวีเวต

ไฮไลท์ของรายการเป็นการต่อสู้ในรุ่นยักษ์กำหนด 5 ยกระหว่าง "Bon Gamin" นักสู้ไร้พ่ายวัย 31 ปี เจ้าของสถิติชนะ 9 ไฟต์รวด พบกับ "The Black Beast" วัย 36 ปีจอมน็อคเอ๊าต์จากอเมริกา เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังดูชั้นเชิงกันอยู่ และ เกน ที่ทำได้ดีกว่า โดยเฉพาะความว่องไว และการเตะเจาะยาง ลูอิสยกสองรูปเกมยังเป็นเหมือนเดิม เมื่อ เกน อาศัยการต่อสู้วงนอก ในขณะที่ ลูอิส ก็รอจังหวะใช้พลังหมัดจัดการ เกน ให้ได้ แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ถนัด ยังเป็น เกน ที่ดูดีกว่าในยกที่ 2 เข้าสู่ยกที่ 3 เกน ยังใช้แผนเดิม นั่นคือการออกอาวุธ สลับการเตะเจาะยาง ส่วน ลูอิส แทบไม่ได้สร้างปัญญาให้กับ เกน จนกระทั่งช่วงปลายยก เกน เจาะยางใส่ ลูอิส จนออกอาการ ก่อนตามไปรัวหมัดใส่ปิดบัญชีได้อย่างสวยงาม คว้าชัยชนะเป็นไฟต์ที่ 10 และยังไม่แพ้ใคนจนถึงตอนนี้ด้านรองคู่เอกเป็นการกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งของ โจเซ อัลโด อดีตแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวต 2 สมัยชาวบราซิลวัย 34 ปีที่ขยับพิกัดมาต่อสู้ในรุ่นแบนตัมเวต โดยพบกับ เปโดร มูนญอซ เพื่อนร่วมชาติวัยเดียวกัน โดยตลอดการต่อสู้ทั้ง 3 ยก ทั้งคู่ปักหลักแลกหมัดการอย่างดุเดือด แต่ อัลโด ทำได้น้ำได้เนื้อมากกว่า ครบ 3 ยก กรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้ โจเซ อัลโด เอาชนะคะะแนน เปโดร มูนญอซ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ในขณะที่นักกีฬาตัวแทนจากทวีปเอเชียอย่าง ซง ยา ตง นักสู้อนาคตไกลชาวจีนวัย 23 ปีเจ้าของสถิติชนะ 16 แพ้ 5 ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ อาศัยความว่องไว และการหลบหลีกที่ยอดเยี่ยม ดักต่อยเอาชนะคะแนนเคซี เคนนี ตัวอันตรายชาวอเมริกันวัย 30 ปีไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์คู่เอก - ชิงแชมป์เฉพาะกาลรุ่นเฮฟวีเวตชีริล เกน ชนะ เดอร์ริค ลูอิส TKO ยกที่ 3รองคู่เอก - รุ่นแบนตัมเวตโจเซ อัลโด ชนะคะแนน เปโดร มูนญอซรุ่นเวลเตอร์เวตบิเซนเต ลูเก ชนะ ซับมิทชัน มิชาเอล เคียซา ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวตหญิงเทเซีย ตอร์เรส ชนะคะแนน แองเจลา ฮิลล์รุ่นแบนตัมเวตซง ยา ตง ชนะคะแนน เคซี เคนนีรุ่นไลต์เวตราฟาเอล ฟิซิเยฟ ชนะคะแนน บ็อบบี กรีนรุ่นแบนตัมเวตวินซ์ โมราเลส ชนะคะแนน ดราโก โรดริเกซรุ่นไลต์เฮฟวีเวตอลอนโซ เมนฟิลด์ ชนะคะแนน เอ็ด เฮอร์แมนรุ่นสตรอว์เวตหญิงเจสสิกา เพนนี ชนะซับมิทชัน คาโรลินา โควาลคีวิคซ์ ยกที่ 1คู่ก่อนรายการรุ่นฟลายเวตมาเนล กาเป ชนะ TKO โอเด ออสบอร์น ยกที่ 1รุ่นแบนตัมเวตไมล์ส จอห์นส ชนะ TKO แอนเดอร์สัน ดอส ซานโตส ยกที่ 3รุ่นฟลายเวตหญิงเมลิสซา กัตโต ชนะ TKO วิคตอเรีย เลโอนาร์โด ยกที่ 2รุ่นแลนตัมเวตจอห์นนี มูญอซ ชนะซับมิทชัน จาเมย์ ซิมมอนส์ ยกที่ 2สำหรับรายการต่อไปของศึก UFC จะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC FIGHT NIGHT: Cannonier VS Gastelum คู่เอกเป็นการต่อสู้ในรุ่นมิดเดิลเวต ระหว่าง จาเรฺ็ด คอนโนนิเยร์ นักสู้อเมริกันวัย 37 ปีจะพบกับ เควิน กาสเตลัม คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติวัย ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม นี้ ส่วนสถานที่แข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งติดตามรายละเอียดและคู่มวยในศึก UFC FIGHT NIGHT: Cannonier VS Gastelum ได้ที่