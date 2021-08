"เกน" ขอเปิดตำราวิชามวยไทยปราบ "ลูอิส" ศึก UFC 265 อาทิตย์นี้

นี้"Bon Gamin" ถือเป็นนักสู้หน้าใหม่ที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของวงการ UFC เมื่อเจ้าตัวยังคงรักษาสถิติชนะ 9 ไฟต์รวด และยังไม่แพ้ใครจนถึงตอนนี้ แถมในปี 2021 เกน ยังได้ขึ้นสังเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยชนะคะแนนทั้ง แจร์ซินโญ โรเซนสตรอยค์ และ อเล็กซานเดอร์ โวลคอฟ มาได้ในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนก่อนขึ้นสังเวียนการต่อสู้รุ่นยักษ์ นักสู้เฟร้นช์แมนวัย 31 ปีให้สัมภาษณ์กับ UFC ถึงความพร้อมของตัวเองกับการต่่อสู้กำหนด 5 ยกครั้ง รวมไปถึงมุมมองที่มีต่อคู่ต่อกรสุดอันตรายอย่าง "The Black Beast" โดยมีตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลเป็นเดิมพัน ไว้ดังนี้“แน่นอนว่า มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่มันไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และไม่ใช่จุดจบของผม ผมจดจ่อกับทุกการต่อสู้ และเป้าหมายอย่างเดียวคือชนะ ผมคิดแต่เพียงว่าผมจะเอาชนะคู่แข่งในสังเวียนได้อย่างไร ก็เท่านั้น”“ผมสบายดี แต่มีอาการเจ็ตแล็กเล็กน้อย นั่นเป็นเรื่องปกติ ผมอาจต้องปรับเวลาเล็กน้อย ซึ่งนั่นไม่เป็นปัญหาอะไร ผมทำมันจนเป็นกิจวัตรไปแล้ว นี่คือครั้งแรกของผมที่จะได้สู้แบบ 5 ยก แต่ผมโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร เรารู้มานานแล้ว และมีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีกับการต่อสู้กำหนด 5 ยก”“ผมคิดว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นนักกีฬา ประการแรก ผมมีพันธุกรรมที่ดี และยังฝึกกีฬาประเภทต่างๆ มากมายมันช่วยให้ผมมีพัฒนาการทางร่างกายที่ยอดเยี่ยม ผมคิดว่าไม่ใช่แค่การปรับเรื่องของร่างกายเท่านั้น มันจะต้องปรับไปถึงไหวพริบ ไอคิว และเทคนิคเรื่องการต่อสู้ด้วย ผมมีแผนไว้แล้ว แต่มันต้องเป็นความลับ ผมมีโคที่น่าทึ่งอย่าง ไรอัน กิลเลต์ ผู้คิดค้นวิธีการใหม่ๆ รวมไปถึงมายเซ็ตของการต่อสู้ด้วย”“เดอร์ริค ลูอิส คือหนึ่งในจอมน็อคเอาต์ และยังป้องกันการเทคดาวน์ได้ดี เขาคือคู่แข่งที่ยากมากๆ ไม่ง่ายเลยที่จะจับเขาเทคดาวน์ แต่นั่นไม่ใช่แผนของผม หากผมเทคดาวน์เขาได้ ผมก็จะเผด็จศึกให้เร็วที่สุด แต่ผมคิดว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ภาคพื้นดิน ซึ่งแน่นอนว่าวิชามวยไทยคือสิ่งที่น่าจะเล่นงานเขาได้ ผมจะเตะเขา โดยที่เขาจะไม่ได้สัมผัสตัวผม”สำหรับ "The Black Beast" วัย 36 ปีเจ้าของสถิติน็อคเอ๊าต์อันน่าเกรงขาม โดย ลูอิส ชนะ 25 แพ้ 7 เป็นการน็อคคู่ต่อสู้ได้ถึง 20 ครั้ง ฟอร์มช่วงหลังถือว่าร้อนแรงสุดๆเมื่อชนะติดต่อกันมาแล้ว 4 ไฟต์ ในช่วงระหว่างปี 2019-20 โดยผลงานล่าสุดใช้กำปั้นพลังช้างส่ง เคอร์ติส เบลดส์ ลงไปหลับชนะ TKO ในยกที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รั้งตำแหน่งรองแชมป์เบอร์ 2 รุ่นยักษ์อยู่ในเวลานี้โดยศึก UFC 265: LEWIS vs GANE จะแข่งขันกัน ณ Toyota Center ฮุสตัน สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม นี้ คู่หลักในรายการจะเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง FOX Sports Asia และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-265