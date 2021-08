"พระจันทร์ฉาย" นั่งแท่นแชมป์โลก ONE ชาวไทยคนที่ 9 หลังซิวเข็มขัด "สามเอ" เสียงข้างมาก

ผ่านไปแล้วสำหรับศึกที่คนไทยตั้งตารอคอย ONE: BATTLEGROUND ซึ่งจัดขึ้นที่ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา จบลงด้วยการสถาปนาแชมป์โลก ONE ชาวไทยคนใหม่คนที่ 9 ชื่อ "พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม"คู่เอกชูโรงของศึกนี้เป็นการเผชิญหน้าของสองนักมวยฝีมือระดับพระกาฬต่างยุค “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ราชา ONE สองบัลลังก์ ปะทะดาวรุ่งพุ่งแรงรุ่นน้องอายุห่างกัน 11 ปีที่หาตัวจับยากอย่าง“พระจันทร์ฉายพี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (52.3-56.7 กก.) ของ สามเอ เป็นเดิมพัน โดยทั้งคู่พบกันในกติกามวยไทย 5 ยก สวมนวม MMAยกแรก ตะวันฉาย เป็นฝ่ายเดินบุก โชว์เทคนิคการใช้หมัดชุดยอดเยี่ยม ถึงกับทะลวงการ์ดปาดเข้าเต็มคาง สามเอ จนได้นับไปก่อน ยก 2-3 พระจันทร์ฉาย ยังคงออกอาวุธหมัดอย่างเข้าเป้า ด้าน สามเอ มีแข้งซ้ายหนักหน่วง แต่นักมวยรุ่นน้องชิงความไวและหลบหลีกคล่องตัว รูปเกมสองยกหลัง สามเอ เร่งเครื่องทำแต้มคืน พละกำลังยังมีเหลือ ได้ลูกกวาดและทุ่ม พระจันทร์ฉาย ลงพื้นหลายที แถมเข้าแลกวงใน ใช้อาวุธหมัดและแข้งซ้ายหนักจัดการรุ่นน้องที่เริ่มอ่อนล้าลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามเมื่อรวมคะแนนครบ 5 ยก กรรมการชูมือให้ "พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ชนะคะแนนเสียงข้างมาก (ชนะ 2 เสมอ 1) สถาปนาเป็นแชมป์โลก ONE คนที่ 9 ในประวัติศาสตร์ด้านคู่รอง ฮีโรชาวเมียนมา “ออง ลา เอ็น ซาง" กลับมากู้ศรัทธาเพื่อไต่อันดับกลับสู่บัลลังก์ รุ่นมิดเดิลเวต (84.0 - 93.0 กก.) โดยต้องเผชิญหน้ากับ “ลีอันโดร อาตาอิส" นักสู้จอมแกร่งจากแดนแซมบ้า ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน 3 ยก หลังเปิดเกมยกแรกทั้งคู่แลกหมัดเตะกันทันที ลีอันโดร ได้จังหวะเทกดาวน์ ออง ลา ลงพื้น แต่ฮีโรเมียนมาก็ฝืนขึ้นมาอยู่ในเกมยืนที่ถนัดได้ ก่อนจะรุกหนักจัดวงในกระทุ้งเข่าและถลุงหมัดจนอีกฝ่ายถึงกับร่วง คว้าชัยน็อกเอาต์ในนาทีที่ 3.45 ของยกแรกสรุปผลการแข่งขันพระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเสียงข้างมาก สามเอ ไก่ย่างห้าดาว (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)ออง ลา เอ็น ซาง ชนะน็อก ลีอันโดร อาตาอิส นาทีที่ 3:45 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตช์เวต 95.8 กก.)กุสตาโว บาลาร์ต ชนะคะแนน เรียวโตะ ซาวาดะ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)ริตู โฟกาต ชนะคะแนน หลิน เฮอจิน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)เจเรมี ปาคาทิว ชนะคะแนน เฉิน เร่ย (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)วิกตอเรีย ลี ชนะซับมิชชัน (Armbar) หวัง ลู ปิง นาทีที่ 3:22 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)