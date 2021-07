เส้นทางชีวิต "พระจันทร์ฉาย" กว่าจะเฉิดฉายเป็นนักมวยเบอร์หนึ่ง

“พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ถือเป็นนักมวยดาวรุ่งที่มีฝีมือหาตัวจับยาก ปราบคู่ต่อสู้จนหาคู่ชกแทบไม่มี และตอนนี้เขากำลังจะเฉิดฉายบนเวทีอินเตอร์อย่าง วัน แชมเปียนชิพ ในศึก ONE:BATTLEGROUND วันที่ 30 ก.ค. นี้ อะไรที่หล่อหลอมให้เขาก้าวขึ้นมายืนเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ลองย้อนรอยไปดูชีวิตของเขากันพออายุได้เกือบ 5 ขวบ พ่อแม่และลุงพา เจ้านนท์ ขึ้นชกมวยเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อจริงของตัวเองว่า “นนทสิทธิ์ ศิษย์ผู้ใหญ่จวบ” (ผู้ใหญ่จวบเป็นพี่ชายที่แม่นับถือ) ขึ้นชกในรายการศึกอัศวินดำ เวทีมวยรังสิต ของ พล.ต.ต.เสวก ปิ่นสินชัย ผลการชกปรากฏว่าชนะคะแนนคู่ต่อสู้ ได้เงินค่าขนม 100 บาทเจ้านนท์ ใช้ชื่อ “นนทสิทธิ์” ขึ้นชกอยู่ประมาณ 4-5 ปี กระทั่งอายุ 9 ขวบได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "พระจันทร์ฉาย" หลังครอบครัวพาไปกราบนมัสการพระบนเขา ซึ่งท่านได้ให้ชื่อมงคลมา 2 ชื่อ อีกชื่อหนึ่งคือ “ตะวันฉาย” กลายไปเป็นชื่อชกมวยของลูกลุงที่เป็นเจ้าของค่ายศักดิ์หิรัญชัย หลังจากนั้น 3 ปี เขาก็เปลี่ยนสังกัดค่ายใหม่ว่า “ป.เพ็ชรน้ำทอง” ตามนามสกุลของพ่อด้วยความโดดเด่น เป็นนักมวยที่ชกมีเสน่ห์ พระจันทร์ฉาย จึงมีรายการชกอยู่เรื่อย ๆ จากจุดเริ่มต้นที่ศึกอัศวินดำ ทางช่อง 9 ไปต่อยอดที่ช่องยูบีซี (UBC) จนกระทั่งมีชื่อเสียงในฐานะมวยเด็กชุดพิมพ์นิยมของกลุ่ม “เจ้าพ่อมวยเด็ก” ศึกดาวรุ่งเพชรสุภาพรรณ ที่มี “เสี่ยบู้ เมืองเพชร” เป็นโปรโมเตอร์แต่ชกได้ 2 - 3 ปี เกิดประเด็นไม่คาดฝันเรื่องเงินเดิมพันกับคู่ชก จึงตัดสินใจย้ายศึกมาซบศึกวันทรงชัย ของ "ทรงชัย รัตนสุบรรณ" โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุด “ทารกเงินล้าน” ได้โปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรปั้นจนโด่งดัง จากมวยเด็กที่เคยชกประกอบรายการ ถูกจับขึ้นลิฟท์ชกคู่สำคัญ ๆ ชนิดแฟนมวยยอมรับกันถ้วนหน้าพระจันทร์ฉาย ได้ชิงเข็มขัดแชมป์เส้นแรกตอนอายุ 16 ปี โดยคว้าแชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 105 ป. สองสมัย ไฟต์หนึ่งที่ พระจันทร์ฉาย ขึ้นชกกับ "วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" เมื่อปี 2556 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นไฟต์ที่ "เสี่ยแขก" สมชาย เทศรุ่งเรือง หัวหน้าค่าย พี.เค.แสนชัยฯ ประทับใจมาก จึงชักชวนมาอยู่ด้วยกัน พระจันทร์ฉาย เมื่อเห็นเพื่อนซี้อย่าง "ปกรณ์" ซ้อมอยู่ที่ค่าย พี.เค.ฯ อยู่แล้ว ก็ทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยาก จากนั้นเขาก็กวาดแชมป์มาเรื่อยในหลากหลายรุ่นน้ำหนัก ได้แก่ แชมป์ราชดำเนิน รุ่น 112 ป., แชมป์ S-1 รุ่น 115 ป., แชมป์ลุมพินี รุ่น 118 ป. และแชมป์ลุมพินี รุ่น 122 ป.ตามลำดับช่วงปี 2561 สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กำลังเฟ้นหานักมวยฝีมือดีคัดตัวเป็นขุนพลเสื้อกล้ามไทย เตรียมไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ประเทศญี่ปุ่น ฝีมือของ พระจันทร์ฉาย เกิดไปเข้าตากรรมการคัดเลือก จึงได้รับสิทธิ์ให้เข้าแคมป์ทีมชาติอยู่เกือบ 2 ปี ด้วยปัจจัยหลายอย่าง บวกกับเจ้าตัวรู้ว่านี่ไม่ใช่เส้นทางของตน จึงตัดสินใจหวนกลับมาเอาดีทางมวยไทย ประจวบเหมาะกับที่รายการ THE FIGHTER ของ “หนุ่มเฮี้ยง” ทวีสิน เหล่าสุวรรณวัฒน์ ต้องการนักมวยแม่เหล็กสร้างเรตติ้งให้กับศึก พระจันทร์ฉาย ที่เพิ่งกลับมาชกมวยไทยและหาคู่ชกที่เหมาะสมยังไม่ได้ จึงหวนชกมวยสากลอีกครั้งการตัดสินใจชกมวยสากลอาชีพ สำหรับ พระจันทร์ฉาย ไม่ได้แค่ผ่าน ๆ มวยระดับนี้เอาจริงเอาจังกับทุกไฟต์ ถึงแม้จะเป็นการชกมวยสากลครั้งแรก แต่ก็เป็นการชิงแชมป์ WBA Asia South รุ่นเฟเธอร์เวต 126 ป. วันชกจริงเกิดพลิกความคาดหมาย พระจันทร์ฉาย ชนะคะแนน “อานนท์ อยู่ปราง” อดีตทีมชาติไทยที่เคยเก็บตัวอยู่ด้วยกันไปแบบขาดลอย สร้างปรากฏการณ์ครองแชมป์มวยสากลอาชีพจากการเทิร์นโปรครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าตัวก็สละแชมป์ และลดรุ่นไปชกในพิกัดเล็กลง ก่อนชิงแชมป์เส้นที่สอง WBA Asia South รุ่นแบนตัมเวต 118 ป. ชนะคะแนนอดีตแชมป์โลก WBC "คมพยัคฆ์ ที.ซี.มวยไทย" รุ่นพี่วัย 38 ปี มวยฟอร์มเก๋าที่ไม่ยอมแขวนนวม จึงถูกคาดหมายว่าจะเป็นนักชกไทยอีกคนหนึ่งที่มีความพร้อมไปไกลถึงระดับโลกพระจันทร์ฉาย มีภรรยาสุดสวยชื่อ “ตอง” ชนิษฐา อุดมสินพันธ์ เจ้าของร้านเสริมสวยเมืองนนท์ มีพยานรักด้วยกันเป็นลูกชาย 1 คน ชื่อน้อง “เลสเตอร์” ด.ช.นันทสิทธิ์ เพ็ชรน้ำทอง อายุ 1 ปี 6 เดือน กำลังน่ารักน่าชัง ซึ่งทั้งภรรยาและลูกคือกำลังใจสำคัญที่ส่งให้ พระจันทร์ฉาย มีพลังในก้าวสู่เป้าหมายต่อไปในชีวิตพระจันทร์ฉาย เป็นยอดฝีมือที่หาคู่ชกในประเทศได้ยาก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ฝ่าฟันคู่ชกมามากหน้าหลายตากว่า 400 ไฟต์ในวัยเพียง 26 ปี เขามีความใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เวทีระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ จากการเห็นตัวอย่างเพื่อนร่วมค่ายที่ได้โกอินเตอร์มาก่อนหน้านี้ทั้ง รถเหล็ก, ตะวันฉาย, พงษ์ศิริ, เมืองไทย, ก้องศักดิ์ เขาจึงกระหายอยากสัมผัสความสำเร็จด้วยตัวเองผลงานจากความเพียรพยายามตลอดเส้นทางนักสู้ของเขาในที่สุดก็มีคนมองเห็น โดยได้เซ็นสัญญากับ วัน แชมเปียนชิพ เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเขาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE เส้นแรกมาสู่ค่าย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมให้ได้แฟน ๆ สามารถติดตามชมไฟต์เปิดตัวของ พระจันทร์ฉาย บนเวที วัน แชมเปียนชิพ ผ่านทาง ONE Super App , YouTube ของ ONE Championship , AIS Play เวลา 19.30 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.