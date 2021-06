"ชาตรี" เอาจริง!! เดินหน้าเปิดโต๊ะถกจัดมวยกรงข้ามวงการ "ONE vs. UFC"

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานจัดการแข่งขันมวยลูกกรงเบอร์ 1 ของเอเชีย "วัน แชมเปียนชิพ" ส่งสัญญาณท้าดวล ดาน่า ไวท์ เจ้าพ่อมวยกรงเบอร์ 1 ของโลก UFC เพื่อร่วมกันจัดศึกมวยกรงข้ามวงการ "ONE vs. UFC" เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งบนสังเวียนกรงเหล็กก่อนหน้านี้ ชาตรี โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ แท็กชื่อหา ดาน่า ไวท์ บอสใหญ่ของ UFC มาเจรจาถึงการจัดศึกข้ามวงการว่า "ผมพร้อมอ้าแขนรับสุดยอดการแข่งขันระหว่าง ONE vs UFC ใครอยากได้บ้าง?"ขณะที่ "ปลาย" จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธานจัดการแข่งขัน วัน แชมเปียนชิพ ที่เมืองไทย ซึ่งมีโอกาสทำงานร่วมกับ ชาตรี บ่อยครั้ง เป็นตัวแทนพูดถึงที่มาที่ไปของแผนการจัดศึกมวยกรงสะท้านวงการ ที่เปรียบดังเป็นการปะทะกันระหว่าง "เบอร์ 1 แห่งฝั่งตะวันออก" กับ "เบอร์ 1 แห่งตะวันตก"จิติณัฐ เผยเรื่องนี้ว่า "อย่างที่เรารู้กันว่า UFC คือเจ้าแห่ง MMA ฝั่งโลกตะวันตก ก่อนหน้านี้พวกเขามอง ONE ว่าเป็นเพียงโปรโมเตอร์เล็กๆ ไม่คู่ควรมาร่วมงานกัน แต่ปัจจุบันในรอบ 10 ปี มวย ONE ของเราก็เติบโตขึ้นต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักทั้งในเอเชีย รวมถึงได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดไปที่อเมริกาแล้ว""เมื่อเห็นว่าองค์กร ONE เติบโตขึ้นในหลายมิติ ทั้งเรื่องจัดการแข่งขัน การเติบโตทางธุรกิจ ที่หลายมิติเองก็เหนือกว่า UFC ไปแล้ว ทำให้ ชาตรี เลยคิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่ ONE กับ UFC สองสุดยอดรายการ MMA ของฝั่งตะวันออก และตะวันตก ควรเกิดการครอสโอเวอร์ จัดการแข่งขันร่วมกัน""ที่ผ่านมา เราเคยได้ยินว่าผู้บริหารของ UFC ยังมองว่าเร็วเกินไปที่ ONE จะโคจรมาเจอกับพวกเขา แต่เมื่อพิจารณาดูเหตุการณ์ในอดีต จะเห็นว่าทั้งสองค่ายมีการแลกเปลี่ยนนักสู้ข้ามฟากมาหลายครั้ง อย่าง ดิมิเทรียส จอห์นสัน ก็ย้ายจาก UFC มาอยู่กับเรา ส่วน เบน แอสเกรน ที่เคยเป็นแชมป์โลกฝั่ง ONE ก็ย้ายไป UFC""สิ่งที่ยากคือ UFC เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งในตัวเอง สังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยจัดงานร่วมกับใคร จัดอีเวนต์ของตัวเองอย่างเดียว แต่หลังจากมีไฟต์ข้ามวงการระหว่าง คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ที่เป็นนักสู้ของ UFC ไปต่อยไฟต์ข้ามวงการกับ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ นักชกจอมไร้พ่ายมาแล้ว ผมก็คิดว่า ONE กับ UFC ก็มีโอกาสจะได้มาเจอกัน ถ้าคุยกันลงตัว"ทั้งนี้ จิติณัฐ มองว่าหากไฟต์ข้ามวงการของสององค์กรมวยกรงอันดับ 1 แห่งฝั่งตะวันออก กับตะวันตก โคจรมาเจอกันนั้นเกิดขึ้นจริงและเจรจากันลงตัวเรียบร้อย ก็คาดว่าจะจัดได้ราวปี 2023 เพราะต้องรอให้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั่วโลกคลี่คลายไปหมดเสียก่อน และน่าจะมีการกำหนด กฏ กติกา มารยาท ให้กับนักชกทั้งสองค่าย เพื่อหาจุดลงตัวร่วมกัน