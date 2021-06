"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ประกาศกร้าว พร้อมพา "ONE" ท้าชน "UFC"

เป็นเรื่องยากมากที่องค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานระดับโลกสองรายการจะจับมือกันเพื่อร่วมจัดอภิมหาศึกหยุดโลกที่นำนักสู้ของแต่ละสังกัดมาเจอกัน เอาเข้าจริงที่ผ่านมานั้นมีการจัดรายการแข่งขันร่วมกันเช่นนี้เพียงไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์การกีฬาเท่านั้น แม้จะได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆ ระดับฮาร์ดคอร์และแฟนขาจรเท่าไหนก็ตามแต่นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของวัน แชมเปียนชิพ พยายามวิ่งเต้นในเรื่องนี้มานานแล้ว และเขาอยากพาฮีโร่นักศิลปะการต่อสู้ของเขาไปเผชิญหน้ากับนักสู้ที่เก่งที่สุดของ UFCเมื่อเร็วๆ นี้ บัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของวัน แชมเปียนชิพ ได้แชร์คำพูดของนายชาตรีที่ทำให้แฟนๆ ต้องฮือฮานายชาตรีกล่าวว่า “ผมพร้อมอ้าแขนรับสุดยอดการแข่งขันระหว่าง ONE vs UFC อยู่แล้ว”ส่วนทวีตที่ตามมาหลังจากนั้น วัน แชมเปียนชิพ ได้แท็กชื่อของดานา ไวต์ ประธานของ UFC เพื่อแสดงเจตนาท้าทาย ทวีตนั้นเขียนว่า “ใครอยากได้บ้าง? ถ้วยรางวัล @yodchatri @danawhite @ufc #WeAreONE #ONEChampionship #ONEVsUFC”UFC เป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ส่วนวัน แชมเปียนชิพ นั้นก็ยิ่งใหญ่พอๆ กันในเอเชีย ดังนั้นทั้งสององค์กรจึงเป็นภาพสะท้อนกันและกันในหลายภาคส่วนทั้งในด้านการแข่งขันและมุมมองทางธุรกิจนายชาตรีเคยกล่าวไว้มานานแล้วว่าการปะทะกันระหว่างสององค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากสองซีกโลกเป็นอะไรที่เข้าท่ามาก โดยเขาเชื่อว่านักกีฬาของวัน แชมเปียนชิพนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้นักสู้ของ UFC ต้องตกที่นั่งลำบากเท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถแสดงความเหนือชั้นและคว้าชัยชนะได้อีกด้วย“ผมอยากเห็นสุดยอดของฝั่งตะวันออกปะทะสุดยอดของฝั่งตะวันตกเป็นที่สุด” นายชาตรีตอบคำถามสื่อผ่านการซักถามทางเฟซบุ้ค ไลฟ์ในปี 2563“UFC ปะทะ วัน แชมเปียนชิพ ผมคิดว่ามันต้องเป็นปรากฎการณ์แน่นอน ผมว่าคนทั้งโลกต้องดูมัน และผมอยากเห็นแชมป์โลกเจอกับแชมป์โลก ดังนั้นแน่นอน ผมเปิดกว้างให้กับโอกาสนี้”มันยังเป็นที่ชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อว่านักศิลปะการต่อสู้ชั้นนำของวัน แชมเปียนชิพ ได้รับการประเมินต่ำไปมาก องค์กรมีนักกีฬาในสังกัดมากกว่า 500 คน ใน 500 คนนี้มีทั้งแชมป์โลกศิลปะการต่อสู้หลายประเภท และอัดแน่นไปด้วยนักสู้ตัวฉกาจในทุกรุ่นน้ำหนักเรื่องนี้ถูกแสดงให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นในเดือนที่แล้ว ในรายการแข่งขันของวัน แชมเปียนชิพที่ออกฉายทางช่อง TNT ในช่วงไพรม์ไทม์ของอเมริกาในซีรีส์การแข่งขันสี่ภาคจบนี้ เราได้เห็นอดีตราชารุ่นไลต์เวตของ UFC “The Underground King” เอ็ดดี อัลวาเรซ เสียอาการหลังจากถูกปรับแพ้ฟาวส์ในการแข่งขันกับนักกีฬาอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นไลต์เวตของ ONE ยูรี ลาปิคัส เขากลับมาสู้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา และพ่ายแพ้ให้กับอ็อก เร ยุน นักสู้ชาวเกาหลีใต้แบบเป็นเอกฉันท์อดีตแชมป์โลก UFC รุ่นฟลายเวต 12 สมัย “Mighty Mouse” ดิมิเทรียส จอห์นสัน ซึ่งเป็นนักศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแพ้น็อกเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขา และต้องชวดแชมป์ในศึกชิงตำแหน่งของเขากับแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวตคนปัจจุบัน อาเดรียโน โมราเอสแม้อดีตนักกีฬาดังของ UFC อย่างอาร์จาน บูลลาร์ และจอห์น ลินีเคอร์ ก็ไปได้สวยใน ONE แต่ความเป็นจริงที่ว่านักสู้จาก UFC ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกับ ONE ตั้งแต่ปี 2561 ล้วนไปไม่ถึงฝั่งฝันเท่าไหร่ บ้างก็แพ้ไม่ครบยก และโดยเฉลี่ยแล้วเกือบทุกคนเคยแพ้อย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งรวมถึงความพ่ายแพ้ของยูชิน โอกามิ และโยชิฮิโร อากิยามะ พ่วงด้วยเซจ นอร์ธคัทที่แพ้น็อกคอสโม อเล็กซานเดอร์อย่างน่าเจ็บปวดในปี 2562ศึกตัดสินว่าใคร? คือนักสู้รุ่นไลต์เวตที่เก่งที่สุดในโลกระหว่าง คริสเตียนลี กับชาร์ล โอลิเวียรา การปะทะกันระหว่างนักสู้ตัวท็อปรุ่นฟลายเวต อาเดรียโน โมราเอส และเดียฟสัน ฟิกูเอร์โด? ราชินีรุ่นสตรอว์เวต ซง จิง หนาน เจอกับแชมป์คนใหม่หมาดๆ โรส นามาจูนาส? และอีกสารพัดการจับคู่ชกที่จินตนาการได้แต่ที่แน่ๆ คือการประลองระหว่าง UFC กับ ONE จะต้องเป็นอะไรที่น่าหลงใหลชวนให้ค้นหาเป็นอย่างยิ่ง