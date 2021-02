ชีวิตที่เปลี่ยนไป! "3 ขุนศึกเพชรยินดีฯ" เปิดใจหลังผ่านความสำเร็จพิชิตบัลลังก์ ONE

ในวันนี้ เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ 3 ขุนพลจากค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี ได้แก่ เพชรดำ, เพชรมรกต และ กัปปิตัน ชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างใน "บ้านแห่งศิลปะการต่อสู้" วัน แชมเปียนชิพ หลังผ่านความสำเร็จด้วยการพิชิตบัลลังก์ของ วัน แชมเปียนชิพ มาแล้ว"The Baby Shark" เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี เขาคือนักมวยสายฮา ที่เคยไต่ขึ้นไปนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เข้าทำเนียบแชมป์โลก ONE ชาวไทยรายที่ 5 และเป็นแชมป์โลก ONE คนแรกของค่ายเพชรยินดีฯ แม้ปัจจุบันเข็มขัดเส้นนี้จะถูกกระชากไปแล้ว แต่เส้นทางแชมป์โลก ONE ที่ผ่านมา ทำให้ชีวิตของ เพชรดำ เปลี่ยนไปมากมายเพชรดำ เปิดตัวใน วัน แชมเปียนชิพ ครั้งแรกเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561 ใครเลยจะคิดว่าจะได้เห็นตัวตนความเป็นคนขี้เล่นของ เพชรดำ ผ่านชุด "ฉลาม" และเพลงเปิดตัว "เบบี้ชาร์ค" ที่คงจะไม่ปรากฎบนเวทีไหน ถ้าไม่ใช่ วัน แชมเปียนชิพถึงวันนี้ เพชรดำ คือภาพจำของ "เบบี้ชาร์ค" ในวงการศิลปะการต่อสู้ หากเปิดเพลงนี้บนเวที รู้ได้ทันทีว่าใครมา เพชรดำ ชกใน วัน แชมเปียนชิพ ทั้งสิ้น 7 ไฟต์ โดยเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 3 ไฟต์ กติกามวยไทย 4 ไฟต์"การเป็นแชมป์ ONE ทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นครับ ผมไม่ได้เก่ง แต่มีวันนี้ได้ก็เพราะแรงเชียร์ของแฟนมวย ผมรู้แค่ว่าถ้าชกใน ONE ผมต้องเอนเตอร์เทนคนดูให้มากที่สุด""ผมได้ต่อยคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ที่นี่ และยังได้แชมป์ในกติกานี้ด้วย ผมได้เรียนรู้ความแตกต่างของกีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ทุกวันนี้ ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ผมคงเลือกไม่ได้ ผมอยากไปให้สุดทุกทางครับ""ค่าตัวที่ได้จากการชกใน ONE ทำให้ผมได้สร้างบ้านใหม่ ซื้อรถให้พ่อกับแม่ใช้ มีเงินเก็บที่พอจะเอามาจุนเจือตัวเองในช่วงวิกฤติโควิดที่กระทบกับวงการมวยในบ้านเราครับ"นักชกรายที่สองของค่ายเพชรยินดีฯ "ขุนศอกเมืองดอกบัว" เพชรมรกต เพชรยินอะคาเดมี ถือเป็นแชมป์โลก ONE ชาวไทยคนที่ 7 เขาคือเบอร์หนึ่งของรุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) ในกติกามวยไทยเพชรมรกต ประเดิมศึกแรกใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อ 23 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเขาคือนัดมวยรูปร่างสูงยาวและน้ำหนักรุ่นนี้ที่ค่อนข้างหาคู่ชกยากในบ้านเรา ทำให้เจ้าตัวได้มีโอกาสมาประลองฝีมือบนสังเวียนระดับสากลมวยเก่งศอกและเข่า เมื่อได้รับโอกาสให้ขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซึ่งต้องตัดอาวุธถนัดของเขาออกไป แม้เจ้าตัวจะไม่สำเร็จบนเส้นทางสายใหม่ แต่อย่างน้อยที่สุด เพชรมรกต ก็กล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายที่ได้รับการหยิบยื่นให้ และเชื่อว่าวันนี้เขาได้รับประสบการณ์มากมาย และไม่คิดเสียใจที่ไม่ละทิ้งโอกาสสำคัญนั้นที่ผ่านมา เพชรมรกต ถือได้ว่าเป็นนักกีฬา วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ ชาวไทย ที่ขึ้นชกบ่อยครั้งที่สุดก็ว่าได้ โดยชกในกติกามวยไทย 7 ไฟต์ และ คิกบ็อกซิ่ง 3 ไฟต์"การได้ชกใน ONE ทำให้ผมมีวิธีการชกที่เปลี่ยนไป ออกอาวุธได้เยอะขึ้น แถมเคยได้ต่อยคิกบ็อกซิ่งอีกด้วย""การเป็นแชมป์โลก ONE ที่นี่ ทำให้คนรู้จักและสนใจผมมากขึ้นครับ ค่าตัวที่ได้จากการชก ทำให้ผมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านให้ตัวเอง มีรถเก๋งใช้ และสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ด้วยครับ"แชมป์โลก ONE คนล่าสุดของประเทศไทยและของค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี" เพิ่งเปิดตัวใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อ 18 กันยายน 2563 โดยได้รับคำท้าให้ขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ทั้งที่เขาช่ำชองอยู่ในสายมวยไทยมานาน ไม่เพียงเท่านั้น คู่แข่งคนแรกของ กัปปิตัน ก็คือ เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส เทพแห่งวงการคิกบ็อกซิ่ง เจ้าของแชมป์ 16 เส้น ที่เรียกว่ามาแบบปิดประตูแพ้ก็ว่าได้อย่างไรก็ตาม หมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งอย่างเขาว่ากันมันก็จริง กัปปิตัน สร้างประวัติศาสตร์น็อกไวใน 6 วินาที ชนิดช็อกทั้งวงการ ก่อนจะคว้าฟาสต์แทร็กขึ้นชิงแชมป์โลก ยกระดับตัวเองเป็นราชันย์ของรุ่นแบนตัมเวต ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เพียงแค่สองไฟต์เท่านั้น"การได้มาต่อยใน ONE ทำให้ผมต้องฟิตซ้อมเตรียมร่างกายดีขึ้น และพัฒนาฝีมือให้มากขึ้น พอผมทำฟอร์มครั้งแรกใน ONE ตั้งแต่เปิดตัว คนก็เริ่มพูดถึงผมเยอะ บางคนที่รู้จักจากชื่อเก่า ดีเซลเล็ก จนลืมไปแล้วก็กลับมาจำได้อีกครั้ง ยิ่งเป็นแชมป์โลกด้วยก็ยิ่งได้รับความสนใจจากแฟนๆ ทั่วโลกเลยครับ""รายได้จาก ONE ทำให้ผมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินเก็บ มีเงินลงทุนทำฟาร์มวัวที่บ้านเกิด หวังสร้างเป็นธุรกิจเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคต และผมยังได้สร้างบ้าน ทำสวน และกันเงินไว้อีกก้อนสำหรับแต่งงานครับ"