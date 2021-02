ONE: UNBREAKABLE III “แสตมป์” เจอแชมป์ยูเครน "อาลีโอนา"

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” อดีตแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬา ไฟต์นี้เธอกลับมาไล่ล่าความฝันที่จะคว้าเข็มขัดในกีฬาประเภทที่สาม ทุกคนต่างรู้ว่า แสตมป์ มีเกมส์ยืนสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดานักสู้หญิงรุ่นอะตอมเวต สมกับที่เป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยควบคิกบ็อกซิ่งส่วนในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เธอก็สานต่อสถิติไร้พ่ายอย่างสวยงามถึง 5-0 โดยเป็นการปิดเกมคู่แข่งก่อนครบยกได้ถึง 4 ไฟต์ และรั้งอยู่ในอันดับ 5 ของแรงกิง ONE รุ่นอะตอมเวตหลังจากเสียเข็มขัดแชมป์โลก ONE สองเส้นเมื่อปีที่แล้ว แสตมป์ กลับมาภาคใหม่รับศักราช 2564 ด้วยผมสั้นสีแดงสดใส เพื่อเผชิญหน้ากับบททดสอบครั้งใหม่ที่โหดหินกว่าเดิม ซึ่งคู่แข่งรายต่อไปของเธอเป็นถึงแชมป์การต่อสู้แบบผสมผสานจากยูเครน “อาลีโอนา ราสโซฮินา” เจ้าของสถิติ 12-4แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ อาลีโอนา ปิดเกมคู่แข่งขันด้วยซับมิชชันอาร์มบาร์มาแล้ว 10 ไฟต์ และเธอตั้งใจที่จะยัดเยียดความพ่ายแพ้ในกติกานี้ให้ แสตมป์ เป็นคนแรกส่วนคู่รองของรายการ เป็นการโชว์ฝีมือของนักสู้แดนอาทิตย์อุทัย "โชโก ซาโตะ" ซึ่งรั้งอยู่ในอันดับ 2 ของแรงกิง ONE รุ่นแบนตัมเวต กติการต่อสู้แบบผสมผสาน โดยนับตั้งแต่ตบเท้าเข้ามาอยู่ใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อปี 2562 โชโก กำสถิติไร้พ่ายต่อเนื่อง 3 ไฟต์ เขาตั้งใจที่จะเดินลงจากเวทีพร้อมกับชัยชนะครั้งที่ 36 พร้อมกับสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 7 ในอาชีพนักสู้อาชีพ ก่อนที่จะสานฝันในการท้าชิงแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวตในอนาคตโดยคู่แข่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าในศึกนี้คือ “Wonder Boy” ฟาบริซิโอ อานดราด ที่เปิดตัวสวยชนิดพลิกความคาดหมาย ด้วยการซับมิชชันตัวเก่งจากค่ายแฟร์เท็กซ์อย่าง “มาร์ค แฟร์เท็กซ์ อาเบลาร์โด” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคู่เอก แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs อาลีโอนา ราสโซฮินา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)โชโก ซาโตะ vs ฟาบริซิโอ อานดราด (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)เรียวโตะ ซาวาดะ vs โรบิน คาตาลัน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)เมห์ดี บาร์กี vs คัง จี วอน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต)ราฮูล ราจู vs อาห์เหม็ด มูจตาบา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต)เทียล ธัง vs พอล ลูมิฮี (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)แฟน ๆ ชาวไทยติดตามรับชมศึก ONE: UNBREAKABLE III ได้ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ทาง ONE Super App , YouTube ONE Championship, AIS Play ในเวลา 19.30 น. ส่วนทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 22.40 น.