"กัปปิตัน" เปิดเกมโหดอัด "อลาเวอร์ดี" น็อกยกสอง ผงาดแชมป์โลกมวย ONE

"ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง" กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี โชว์ฟอร์มดุ ต่อยหมัดทะลุการ์ดเอาชนะน็อก "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" นักชกรัสเซีย พ่ายน็อกทั้งน้ำตาในยกที่ 2 คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต แบกเข็มขัดกลับมาตุภูมิอย่างสมศักดิ์ศรี โดย จอมบู๊วัย 27 ปีจากหนองบัวลำภู เผย ชัยชนะหนนี้เป็นการทำตามฝันได้สำเร็จ ขอขอบคุณครอบครัวเพชรยินดีที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขัน วัน แชมเปียนชิพ ภายใต้ชื่อศึก ONE: UNBREAKABLE ที่สังเวียนสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 22 ม.ค. ซึ่งมีการถ่ายทอดสดออกไป 150 ประเทศทั่วโลก โดยไฮไลต์อยู่ที่คู่เอก “Babyface Killer” อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ นักชกชาวรัสเซียวัย 26 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (61.3-65.8 กก) กับ "ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง" กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี จอมบู๊จากหนองบัวลำภู วัย 27 ปียกแรก กัปปิตัน เปิดเกมโหด เดินเข้าหาชวนทะเลาะทันที โดย จอมบู๊จากหนองบัวลำภู ใช้แผนเดินบีบพื้นที่ให้แคบแล้วเตะเจาะล่างตามด้วยยิงหมัด ซึ่งช่วงปลายยก กัปปิตัน ต่อยหมัดเข้าเต็มหน้าของ อลาเวอร์ดี ทำเอาเจ้าของแชมป์โลกถึงกับทรุด ทว่าหลังจากนั้น นักชกรัสเซีย มีจังหวะโต้คืน ต่อยหมัดหนึ่ง-สองเข้าใบหน้า จบยกแรก รูปเกมสนุกเข้มข้นอย่างมากยกที่สอง ถือเป็นยกอวสานเมื่อ กัปปิตัน เร่งเปิดเกมเดินเร็วขึ้น ไล่ต้อน อลาเวอร์ดี เข้ามุมแล้วเตะเจาะล่างตามด้วยยิงหมัดใส่ลำตัวตามตำราเดิม ซึ่ง นักชกแดนหมีขาว โดนต่อยลำตัวแล้วมีอาการตัวงอ จากนั้น ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง ไม่ปล่อยวินาทีทองหลุดลอย พุ่งเข้าตามถล่มด้วยหมัด โดยกำปั้นสุดท้ายของกัปปิตันต่อยทะลุการ์ดเข้าเต็มหน้าของอลาเวอร์ดี ส่งนักชกแดนหมีขาวร่วงลงไปกองให้กรรมการนับถึง 10 พ่ายน็อกทั้งน้ำตา ด้วยเวลา 1.56 นาที ทำให้ กัปปิตัน ขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตคนใหม่ แบกเข็มขัดกลับมาตุภูมิอย่างสมศักดิ์ศรีหลังเกม กัปปิตัน ให้สัมภาษณ์ว่า ขอบคุณ เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี หัวหน้าคณะค่ายมวยเพชรยินดีฯ ที่ให้โอกาสตนเองได้มาชกในศึก วัน แชมเปียนชิพ ตนไม่ได้แค่ฝัน แต่การชนะครั้งนี้ตนมาทำตามฝันได้แล้ว ขอขอบคุณครอบครัวเพชรยินดีที่อยู่เบื้องหลังตนก่อนจะมาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์หนนี้ ส่วนแผนที่ 2 นั้น ตนเองก็อยากกลับไปชกมวยไทย ในรายการวัน แชมเปียนชิพ เช่นกัน ซึ่งจะเจอกับคู่ชกคนใดนั้นก็ได้หมดขณะที่ รองคู่เอก เป็นการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นไลต์เวต (70.4-77.1 กก.) ชินยะ อาโอกิ นักสู้ระดับตำนานชาวญี่ปุ่น อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต ปัจจุบันรั้งอันดับ 4 ในแรงกิ้ง เจอกับ เจมส์ นากาชิมา จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันรุ่นไลต์เวตในศึกนี้ ปรากฎว่า ชินยะ อาโอกิ โชว์สกิลรัดกลางอากาศ กระโดดขึ้นด้านหลัง นักชกจากสหรัฐอเมริกา ในท่ายืน ก่อนจะเผด็จศึกด้วยการซับมิสชั่นในท่า "Neck Crank ด้วยเวลา 2.42 นาทีของยกแรก โดย ชินยะ อาโอกิ ถึงกับหลั่งน้ำตาดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้