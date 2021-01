"วัน แชมเปียนชิพ" ย้อนความหลังปี 2020 ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (มีคลิป)

เมื่อวันสิ้นปี 2020 ที่ผ่านมา วัน แชมเปียนชิพ ได้ปล่อยคลิปสั้นๆ ผ่านแชนแนลยูทูบอย่างเป็นทางการขององค์กร เพื่อระลึกและย้ำเตือนถึงขวบปีอันน่าเหลือเชื่อที่ไม่เคยบังเกิดมาก่อน พร้อมขอบคุณทุกคนที่ต้องใช้ความอดทนกันอย่างสูง ไล่ตั้งแต่เหล่าทีมงาน, พันธมิตรทางธุรกิจ, นักกีฬา, แฟนๆ รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยกันฝ่าฟันหนึ่งในบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติองค์กรศิลปะการต่อสู้แห่งนี้ สนับสนุนการเอาชนะความทุกข์ยากมาโดยตลอด พร้อมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตที่สุดแสนลำบากของบรรดานักกีฬาที่ต่างใช้ความพยายามเข้าสู้จนประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพ และยินดีที่จะเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวของตนเองตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบพากันล็อกดาวน์และใช้มาตรการกักตัวกันถ้วนหน้า ด้วยกฎเว้นระยะห่างทางสังคมและความปลอดภัยทางการแพทย์ จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางอากาศ, ทางบก และตามแนวชายแดน ทำให้ธุรกิจมากมายต้องปิดตัวลง, โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน, ผู้คนต้องอยู่แต่ในบ้านของตัวเอง ส่งผลให้เศรษฐกิจต่างๆได้รับความเดือดร้อนไปอย่างเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ การแข่งขันกีฬา ในฐานะองค์กรกีฬาที่ใหญ่สุดในเอเชีย ทำให้ วัน แชมเปียนชิพ ต้องหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าว วัน ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีดำเนินการแข่งขันแบบไร้ผู้ชมในสนาม เริ่มต้นด้วยศึก ONE: KING OF THE JUNGLE ในเดือนกุมภาพันธ์ทางองค์กรยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศต่างๆในเอเชียอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจัดการแข่งขันในประเทศไทยและประเทศจีนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนจะกลับมาจัดการแข่งขันเป็นหลักในสิงคโปร์ ประเทศที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์กรด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสิงคโปร์และคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ทำให้ วัน สามารถนำร่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับสากลที่จัดขึ้นภายในประเทศได้อีกครั้ง โดยให้แฟนๆเข้าชมในสนามแบบจำนวนจำกัดได้สำเร็จสำหรับปี 2020 เป็นปีที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปี 2021 นี้ก็คงจะเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ ทาง วัน แชมเปียนชิพ ยังมั่นใจว่าองค์กรจะเดินหน้ามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการแข่งขันศิลปะการต่อสู้มาตรฐานระดับโลกต่อไปเช่นเคย