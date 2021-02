โดนแน่!! "ซุปเปอร์เล็ก" ซ้อมเดือดรอโค่นแชมป์ ONE กระชากเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง

"ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เจอกับ "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" นักชกชาวดัตช์-โมร็อกโก วัย 24 ปี ในศึก ONE : FISTS OF FURY วันที่ 26 ก.พ.นี้ โดย จอมฝีมือแดนทับหลัง เผยไฟต์นี้เตรียมตัวฟิตซ้อม 2 เดือนเต็ม ส่วนแผนการชกวางไว้ช่วงต้นๆ ดูเชิงก่อน หากคู่ชกถอยตั้งรับ ตนเองพร้อมเปิดเกมบู๊ตั้งแต่ยกสอง มั่นใจคว้าแชมป์โลกเส้นนี้มาครองได้อย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวศึก ONE : FISTS OF FURY ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 26 ก.พ.นี้ ตามเวลาประเทศไทย เวลา 19.30 น. ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ โดยคู่เอก อิเลียส เอ็นนาฮาชิ นักชกชาวเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก วัย 24 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ผู้ท้าชิงที่ปัจจุบันอยู่อันดับ 2 ของแรงกิง อย่างไรก็ตาม หากไฟต์นี้ ซุปเปอร์เล็ก คว้าชัยชนะและได้ครองแชมป์โลกเส้นนี้ จะเป็นนักชกไทยคนที่ 9 ที่ได้ครองแชมป์โลก ONEล่าสุด ซุปเปอร์เล็ก นักชกชาวอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัย 26 ปี เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพร่างของตนเองมีความพร้อมมาก จากเดิมมีรายการชกเมื่อ 26 ธ.ค.ปีที่แล้ว ที่ภาคใต้ แต่ศึกดังกล่าวนั้นต้องเลื่อน เพราะภาคใต้น้ำท่วม จากนั้นรู้โปรแกรมจะชกชิงแชมป์โลก ONE ก็ฟิตซ้อมมาตลอดเป็นเวลาถึงตอนนี้ก็ 2 เดือนเต็ม โดยมี ฟ้าใสและเพชรพนมรุ้ง เป็นคู่ซ้อมลงนวมให้ ที่สำหรับคู่ชกอย่าง เอ็นนาฮาชิ เขาเป็นนักชกที่มีความเก่งกาจ จังหวะเข้าออกรวดเร็ว ออกอาวุธแม่นยำมาก มีความเป็นคิกบ็อกซิ่งอยู่เต็มตัวจอมฝีมือแดนทับหลัง กล่าวต่อว่า ส่วนตนเองที่ผ่านมาชกคิกบ็อกซิ่ง 1 ไฟต์ โดยชนะคะแนน ฟาห์ดี คาเล็ด เมื่อปีที่แล้ว ยอมรับว่าประสบการณ์ในสไตล์คิกบ็อกซิ่ง ตนเองนั้นยังเป็นรองเจ้าของแชมป์โลกเส้นนี้คนปัจจุบัน จึงต้องทำการบ้านอย่างหนัก แต่ก็มีความมั่นใจว่าครั้งนี้จะคว้าแชมป์โลกมาได้เช่นกัน ถือเป็นอีกไฟต์หนึ่งในชีวิตที่ตั้งใจมาก เพราะต้องการอยากเป็นแชมป์โลกของ ONE ขณะที่แผนการชกบนเวทีนั้น ยกต้นๆ จะต้องดูเชิงคู่ชกก่อน แต่จากที่ได้ศึกษาดูเทปของ เอ็นนาฮาชิ ซึ่งเขาเป็นมวยสไตล์เน้นตั้งรับ หากยกสองเป็นต้นไปคู่ชกยังถอยตั้งรับอยู่ ตนเองจะเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมชวนออกอาวุธ เพื่อพิสูจน์ให้เด็ดขาดเลยว่าใครจะรวดเร็วและอาวุธใครจะหนักแรงกว่ากันชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ONE : FISTS OF FURY ได้ทาง ONE Super App และ ONE Championship Youtube ตั้งแต่เวลา 19.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง32 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป