4 ยอดนักขับ ซิวแชมป์ "โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2020" ส่งท้ายปีสุดประทับใจ

กมลชนก-ภูริต-โสภณ-ธัญชนก” คว้าแชมป์ โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2020 สนามเชียงใหม่ ส่งท้ายความมันส์เร้าใจ ปิดฤดูกาลวันเมคเรซยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างประทับใจลุ้นกันสนุกจนถึงสนามสุดท้ายกับการตัดสินแชมป์ประจำปีของการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้นำของวงการมอเตอร์สปอร์ตและความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อยานยนต์ ในรายการ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2020” สนามที่ 5 โดยมี มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขัน ท่ามกลางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดเริ่มที่ รุ่น Vios One Make Race Lady Cup ที่นักแข่งสาว รัชการณ์ วัชรเสถียร มีคะแนนสะสมสูงสุดจ่อเข้าใกล้แชมป์ประจำปี ตามมาด้วย ศิริภากรณ์ แยบยนต์ และ กมลชนก บุญคร่ำ จบการแข่งขันในเรซนี้ปรากฏว่าอันดับ 1 คือ กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จาก Sittipol Group, อันดับ 2 คือ รัชการณ์ วัชรเสถียร หมายเลข 125 จาก Nexzter HGR Racing Team, อันดับ 3 คือ สรัญญา กิจหว่าง หมายเลข 126 จาก Nexzter HGR Racing Team, อันดับ 4 คือ ณัฐนิช สมิตชาติ หมายเลข 158 จาก KS Team Thailand และอันดับ 5 คือ สุดารักษ์ พงศ์อายุกูล หมายเลข 155 จาก Nexzter HGR Racing Team โดยตำแหน่งแชมป์ประจำปีในรุ่นนี้ตกเป็นของ รัชการณ์ วัชรเสถียรลุ้นกันต่อที่รุ่น Vios One Make Race ที่มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมมากที่สุด ซึ่งคะแนนเบียดจี้กันติดๆ นำโดย ภูริต ไทยทองสุข ตามมาด้วย ภวิศ วรรณพิรุณ และ อนันต์ธร ตั้งเนียรนาทชัย ที่พร้อมจะขยับขึ้นมาเสียบรับตำแหน่งแชมป์ประจำปีเช่นกัน นักแข่งทุกคนสู้กันสุดฤทธิ์ชนิดไม่มีใครยอมใคร จบการแข่งขันปรากฏว่าอันดับ 1 คือ ภูริต ไทยทองสุข หมายเลข 28 จาก Nexzter HGR Racing Team, อันดับ 2 คือ พิศาล สาสะกุล หมายเลข 22, อันดับ 3 คือ ณัฐวุฒิ สิทธิ์คำทับ หมายเลข 38, อันดับ 4 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Nexzter HGR Racing Team และอันดับ 5 คือ ณ ดล วัฒนธรรม หมายเลข 23 ส่งผลให้ ภูริต ไทยทองสุข คว้าแชมป์ประจำปีรุ่นนี้ไปครองส่วนรุ่น Hilux Revo One Make Race กับบทพิสูจน์ของกระบะสายพันธุ์แกร่ง กับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุดขีด ยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันของนักขับรุ่นใหญ่ที่มี เอกสิทธิ์ นามแสงผา และ เขมรัช ขอนพุดซา ที่คะแนนมีลุ้นแชมป์แบบไล่เรียงกัน ผลปรากฏว่าจบการแข่งขัน อันดับ 1 คือ โสภณ ภุมรินทร์ หมายเลข 36 จาก G7 Batter, อันดับ 2 เอกสิทธิ์ นามแสงผา หมายเลข 2 จาก Nexzter HGR Racing Team, อันดับ 3 เขมรัช ขอนพุดซา หมายเลข 95, อันดับ 4 สุวิทย์ คำจีน หมายเลข 88 จาก Nexzter HGR Racing Team และอันดับ 5 สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 22 จาก Nexzter Racing Team ส่งผลให้ เอกสิทธิ์ นามแสงผา คว้าแชมป์ประจำปีไปครองปิดท้ายที่ รุ่น Corolla Altis GR Sport One Make Race ที่ยังขับเคี่ยวเข้มข้นในส่วนของผู้นำหัวตารางอย่าง ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งสาวที่มีคะแนนสะสมสูงสุดถึง 57 คะแนน ตามมาด้วย ธีรุตม์ บุญอิต และสุรศักดิ์ ดาเก็ง ที่ต้องสู้กันเต็มที่ โดยการแข่งขันเข้มข้นมากและในช่วง 5 รอบสุดท้าย ที่เหล่าผู้นำต่างขับเคี่ยวกันอย่างสูสี และมีการพลิกตำแหน่งสุดท้ายปรากฏว่า อันดับ 1 คือ “นัทจัง” ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ หมายเลข 39 จาก Nexzter HGR Racing Team และยังรับตำแหน่งแชมป์ประจำปีไปครอง, อันดับ 2 คือ สัณหวัช วงศ์เจริญ หมายเลข 23, อันดับ 3 คือ เอกสิทธิ์ นามแสงผา หมายเลข 2 จาก Nexzter HGR Racing Team, อันดับ 4 คือ “กวาง เอบีนอร์มอล” ศิริศิลป์ โชติวิจิตร หมายเลข 77 จาก Toyota Racing Star Team และอันดับ 5 คือ ทิพวรรณ ภู่ระยับ หมายเลข 38นอกจากนั้นแฟนๆ ความเร็วยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมทั้งร่วมสัมผัสตัวจริงของรถแข่ง Corolla Altis GR Sport ที่คว้าแชมป์ในรุ่น Super Production 3 จากรายการแข่งขันมาราธอน 24 ชั่วโมง “ADAC Total 24h-Race Nürburgring” ประเทศเยอรมนี จากทีมแข่งมืออาชีพตัวจริง Toyota Gazoo Racing Team Thailand และมีทแอนด์กรี๊ดกับนักแข่งดาราคนดัง กวาง AB Normal และ มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Teamร่วมชมภาพความสนุกของการแข่งขันย้อนหลัง และติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทฤดูกาลหน้าของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนรายการ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2021” เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand