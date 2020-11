หล่อกระชากใจ! ส่อง 10 เทพบุตร วัน แชมเปียนชิพ

บอกได้เลยว่าเป็นงานโหดกับการคัดเลือก 10 หนุ่มหล่อของ วัน แชมเปียนชิพ จะเอาใครเข้าหรือตัดใครออกก็แสนปวดใจ เอาเป็นว่ารอบนี้มาเท่านี้ก่อน รอบหน้าจะไล่เรียงเพิ่มเติมให้เสพความหล่อกันแบบจุกๆ ไปเลย#นิกี โฮลสเกนเริ่มที่รายแรก หล่อเหลามาไกลจากเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหันลม "The Natural" นิกี โฮลสเกน ผู้คลั่งไคล้การสักเอามากๆ ความหล่อบาดตาระดับดาราของเขาอาจทำเอาหัวใจสาวๆ เข้าขั้นโคมา เมื่อรู้ว่าพ่อหนุ่มชาวดัตช์ วัย 36 ปีรายนี้มีเจ้าของหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากหน้าตาที่หล่อเหลา นิกี ยังมีสัดส่วนงดงามกับความสูง 182 ซม. โดยชกอยู่ในรุ่นไลต์เวต (77.1 กก.) ชำนาญการชกคิกบ็อกซิ่ง แถมยังมีพื้นฐานมวยไทยติดปลายนวมอีกด้วย#ซุปเปอร์บอนพ่อหนุ่ม "ซุปเปอร์บอน" วัย 30 ปี เปิดตัวไฟต์แรกก็ยืนยันความเป็นเบอร์หนึ่งคิกบ็อกซิ่งสัญชาติไทย ด้วยฝีมือจัดจ้านไปยันหน้าตา เป็นดาวประทับฟ้าแห่งวงการมวย และยังไปอยู่ในใจของสาวๆ ที่ชอบหนุ่มแนวคมเข้มแบบนี้อีกด้วยซุปเปอร์บอน มีส่วนสูง 177 ซม. ลงแข่งในรุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) ซึ่งพิกัดนี้มีคู่แข่งตัวแข็งๆ ที่ต้องเผชิญมากมายทีเดียว#ธานฮ์ เลหนุ่มหล่อมาแรงแซงทุกโค้ง นามว่า "ธานฮ์ เล" เจ้าของแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต หมาดๆ หลังจากเบียดเพื่อนร่วมสัญชาติเวียดนามอย่าง "มาร์ติน เหงียน" ตกบัลลังก์ธานฮ์ ในวัย 35 ปี ชอบน็อกคู่แข่งเป็นว่าเล่น ยืนยันด้วยสถิติไร้พ่ายใน วัน แชมเปียนชิพ 4 ไฟต์รวด ซึ่งเกิดจากการน็อกเอาต์ทั้งสิ้น!#ชนนภัทร วิรัชชัยไม่เขียนถึงไม่ได้จริงๆ สำหรับ นักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นบุกเบิกชาวไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "ครูตอง" หรือ ชนนภัทร วิรัชชัย หลังจากกลับมาโสดอีกครั้ง ความเนื้อหอมก็ดันไปเข้าตาบล็อกเกอร์ดังจากตากาล็อก ถึงกับจัดให้เขาอยู่อันดับที่ 30 ในบรรดา 35 หนุ่มหล่อชาวไทย ธรรมดาซะที่ไหนชนนภัทร ในวัย 31 ปี มีความสูงตามมาตรฐานชายไทย 175 ซม. ล่าสุดเพิ่งโชว์ฟอร์มเบียดเอาชนะ "ฟาบิโอ ปินกา" เรียกศรัทธากลับมาคืนให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชื่นใจอีกครั้ง#วิกเตอร์ ปินโตหล่อคนน้องของตระกูลปินโต นามว่า "วิกเตอร์" หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ "ลีโอ" แม้จะเกิดที่ฝรั่งเศส แต่เขาก็มาเติบโตอยู่เมืองไทย และชกมวยตั้งแต่เด็ก แถมเคยได้รับรางวัลนักมวยดีเด่นของสนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อปี 2553วิกเตอร์ ชกได้ทั้งกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ด้วยส่วนสูง 173 ซม. ล่าสุดลงแข่งในรุ่นแบนตัมเวต (65.8 กก.) โดยได้ อองตวน พี่ชายเป็นพี่เลี้ยง ยามใดที่มาแพ็คคู่แบบนี้ สาวๆ ก็จะกรี๊ดคูณสองดังกระหึ่มสนามทีเดียว#โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตีรายนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยคงรู้จักดี "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" หนุ่มแดนผู้ดีอังกฤษ ในฐานะอดีตคู่ปรับเก่าของ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ที่เจอกันมาถึงสองครั้งหล่อล่ำ จมูกเป็นสัน ในวัย 23 ปี พร้อมส่วนสูง 170 ซม. แม้จะดูตัวเล็กไปสักหน่อยสำหรับต่างชาติ แต่เมื่อเทียบกับน้ำหนักในรุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) อันเป็นรุ่นพิมพ์นิยมของมวยไทย ก็น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสาวๆ ชาวไทยไม่น้อย#โบรแกน“โบรแกน สตอร์ตอิง” มาพร้อมดีกรีแชมป์เทควันโดประเทศออสเตรเลีย เปิดตัวอย่างสวยงามใน วัน แชมเปียนชิพ ไปหมาดๆ เมื่อเดือนกันยายนแฟนชาวไทยอาจรู้จักเขาในฐานะผู้เข้าประกวด The Face Men Thailand ซีซันสองปี 2561 แม้จะไปไม่ถึงรอบ 18 คน แต่ความหล่อก็ทำให้เขาได้เข้าสู่วงการถ่ายแบบและงานโฆษณาแบรนด์ดังมากมาย ทำให้มีรายได้เสริมอีกทาง นอกเหนือจากจากการเป็นนักสู้บนเวที#มาร์ติน เหงียนชายแกร่งแห่งสังเวียน "The Situ-Asian" มาร์ติน เหงียน ที่หน้าตาดีไม่แพ้ฝีมือ แม้ล่าสุดเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวตจะหลุดมือ แต่เชื่อว่าแฟนคลับยังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง มีกำลังใจส่งมาให้อย่างอุ่นหนาฝาคั่งยอดชายนายเหงียนชาวเวียดนาม-ออสเตรเลีย เป็นคุณพ่อลูกสาม อายุอานามปาไป 31 ปี แต่หุ่นยังฟิต ด้วยส่วนสูง 173 ซม. ดูน่ารักอบอุ่นในแบบเอเชีย#บรูโน ปุชชีหนุ่มหล่อ "บรูโน ปุชชี" นี่คือพ่อยอดขวัญใจของแชมป์โลกสาวยาวนานต่อเนื่องอย่าง "Unstoppable" แองเจลา ลี ถึงจะสละโสดไปแล้ว แต่โปรดทราบไว้เถิดว่าหนุ่มบราซิลรายนี้ยังคงขยี้ใจสาวๆ จนอกเกือบหักเพราะแอบรักสามี (คนอื่น) ฮาาาาบรูโน เป็นนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน ผ่านสังเวียนมาแล้ว 236 ไฟต์ ร่างใหญ่สูง 180 ซม. กับน้ำหนักในรุ่นแบนตัมเวต 65.8 กก. ปัจจุบันอายุ 30 ปีบรูโน เตรียมลงสนามอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ในศึก ONE: INSIDE THE MATRIX IV โดยเจอคู่แข่งเกาหลีใต้ฝีมือร้ายกาจ "ควอน วอน อิล" คุณพ่อป้ายแดงจะได้ชัยชนะกลับไปฝากภรรยาสาวหรือไม่ต้องคอยดู!#ร็อกกี อ็อกเดนละอ่อนน้อยชาวออสซี "ร็อกกี อ็อกเดน" จากค่ายบุญชูยิมของเจ้าตำนานมวยไทย "จอห์น เวย์น พาร์" เมื่อเข้ามาอยู่ วัน แชมเปียนชิพ ก็เจอของแข็งอย่าง "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" ตั้งแต่ไฟต์แรก แต่ สามเอ ยอมเทใจ บอกพ่อหนุ่มคนนี้อนาคตไกลแน่ร็อกกี มีหวานใจเป็นลูกสาวของ จอห์น เวย์น พาร์ ด้วยอายุเพียง 21 ปี กับส่วนสูง 168 ซม. และน้ำหนักในรุ่นสตรอว์เวต (56.7 กก.) บอกเลยอยู่พิกัดนี้ไม่ง่าย เพราะ "สามเอ" นอนกอดเข็มขัดแชมป์โลกไว้สุดเหนียวทีเดียว