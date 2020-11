“เควิน vs จอห์น” ชูโรงศึก ONE: INSIDE THE MATRIX III มันต่อเนื่อง 13 พ.ย.นี้

วัน แชมเปียนชิพ ประกาศเปิดโผ ศึก ONE: INSIDE THE MATRIX III ต่อเนื่องที่สิงคโปร์ ศุกร์ที่ 13 พ.ย.นี้ ด้วยรูปแบบบันทึกการแข่งขัน คู่เอกของศึกภาคที่ 3 นำโดยสองยอดฝีมือผู้มีพลังน็อกเอาต์มาเผชิญหน้ากันชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน เควิน เบลิงกอน จากฟิลิปปินส์ พบกับ จอห์น ลินีเคอร์ จากบราซิล ในการต่อสู้แบบผสมสาน รุ่นแบนตัมเวตคู่เอก อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต ซึ่งรั้งอันดับ 1 ของแรงกิง “The Silencer” เควิน เบลิงกอน ขึ้นประชันฝีหมัดกับอันดับ 5 ของแรงกิง “Hand of Stone” จอห์น ลินีเคอร์ ในฐานะคู่เอกของศึกนี้ ซึ่งจัดการแข่งขันที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียมขวัญใจชาวตากาล็อกอย่าง เควิน เป็นเจ้าของสถิติน็อกเอาต์สูงสุดในประวัติศาสตร์ของรุ่นแบนตัมเวต ด้วยจำนวนถึง 6 ครั้ง หวังจะทวงคืนเข็มขัดแชมป์โลก ONE ซึ่งทำหลุดมือไปก่อนหน้านี้กลับคืนมาหลังจากน็อกเอาต์นักสู้แถวหน้าชาวออสซี “Lighting” รีซ แม็คลาเรน และ แอนดรูว์ ลีโอนี จากอเมริกา ก็ส่งให้ เควิน เผชิญหน้าอดีตราชารุ่นเฟเธอร์เวต “The Situ-Asian” มาร์ติน เหงียน และคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวตเฉพาะกาลมาครอง ในเดือนกรกฎาคม 2561 4 เดือนต่อมา เควิน ก็ได้เจอกับ “The Flash” บิเบียโน เฟอร์นานเดส ในภาคสอง และทำให้เจ้าครองบัลลังก์ผู้ครอบครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานต้องพ่ายแพ้ไปแบบไม่เอกฉันท์ เควิน ขึ้นนั่งแท่นแชมป์โลก ONE อย่างสุดภาคภูมิอย่างไรก็ตามแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ต้องเสียเข็มขัดอย่างสุดช้ำในปีต่อมา หลังจากแพ้ฟาวส์ในศึกไตรภาคที่เจอกับ บิเบียโน ซึ่งกลับมาทวงเข็มขัดคืนในเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากใช้ศอกผิดกติกา ส่งผลให้เขาต้องปล่อยมือจากเข็มขัดจากนั้น เควิน ก็ได้โอกาสล้างตาอีกครั้งเป็นภาคที่ 4 กับ บิเบียโน ในอีก 7 เดือนต่อมา แต่กลับพ่ายซับมิชชันถูกล็อกคอไปแบบไม่มีข้อแก้ตัวนับแต่นั้น เควิน ก็ร้างสังเวียนไปแรมปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ศึกนี้จึงถือเป็นศึกแรกและศึกเดียวของปี 2563 ซึ่งเขาต้องการจะสร้างผลงานให้ดีที่สุด เพื่อจะได้มีโอกาสกลับไปทวงบัลลังก์อีกครั้งขณะที่ จอห์น ลินีเคอร์ ก็ไม่ใช่หมูให้เชือด เขาเป็นเจ้าของสถิติชนะ 32 แพ้ 9 ก้าวเข้ามาใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยเปิดตัวด้วยชัยชนะอย่างสวยงามเหนือ “Tajik” มูอิน กาฟูรอฟ อย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป้าหมายของเขาในไฟต์นี้ก็เพื่อไต่เข้ามาติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของแรงกิงรุ่นแบนตัมเวตนั่นเองนอกจากคู่เอกในศึก ONE: INSIDE THE MATRIX III แฟนๆ ยังจะได้เห็นการปรากฏตัวของอีกหนึ่งนักสู้แถวหน้าจากทีมลาไคย์ของ เควิน ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวตอย่าง “Gravity” เจเฮ อุสตาคิโอ กลับมาวาดลวดลายอีกครั้งในฐานะคู่รองการแข่งขันครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นผลงานของ เจเฮ ในเวทีระดับโลก คือเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเขาสร้างไฮไลต์เดือดเผด็จศึกอดีตคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “Dynamite” โทนี ตาอูรู ด้วยท่าหมุนตัวเตะกลับหลัง กระแทกเข้าเต็มๆ ตับโดยศึกนี้ เจเฮ จะได้พบกับแชมป์การต่อสู้แบบผสมผสานจากเกาหลีใต้ “Running Man” มิน จง ซง ซึ่งคว้าชัยชนะติดต่อกัน 4 ไฟต์ซ้อน โดยรวมกับ 2 ไฟต์ใน ONE Worrior Seris (OWS) เวทีค้นหาดาวรุ่งของ วัน แชมเปียนชิพนอกจากนี้ยังมีบรรดานักสู้ดาวดังจากนานาประเทศพร้อมใจกันระเบิดความมันในศึกนี้อย่างคับคั่ง อาทิ แชมป์แพนเครส “Japanese Beast” ฮิโรยูกิ เทตซูกะ, แชมป์ชูโตฮิโรบา มิโนวา, แชมป์โลก ADCC สองสมัย “ยูริ ไซโมอิส” และนักสู้อันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นสตรอว์เวต “Thunder Kid” ลิโต อาดิวัง· เควิน เบลิงกอน vs จอห์น ลินีเคอร์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)· เจเฮ อุสตาคิโอ vs มิน จง ซง (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตช์เวต 64 กิโลกรัม)· ฮิโรยูกิ เทตซูกะ vs มูราด รามาซานอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเวลเตอร์เวต)· ฟ่าน หรง vs. ยูริ ไซโมอิส (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นมิดเดิลเวต)· ลิโต อาดิวัง vs ฮิโรบา มิโนวา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)