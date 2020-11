"เคียมเรียน" ระเบิดฟอร์มป้องแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต ศึก ONE: INSIDE THE MATRIX II

การแข่งขันศึก ONE: INSIDE THE MATRIX II ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทาง ONE Championship จัดหนักจัดเต็ม 5 คู่สุดเดือดสะใจแฟนๆเช่นเคยคู่เอกของรายการและความยิ่งใหญ่ของศึกนี้อยู่ที่การเดิมพันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง "Brazen" เคียมเรียน อับบาซอฟ เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบัน ชาวคีร์กิซสถาน ป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งแรกกับ เจมส์ นากาชิมา ผู้ท้าชิงจากสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนกระแทกนวมเริ่มยกที่หนึ่ง เคียมเรียนไม่รอช้าเตะแสกหน้าเรียกแขกทันที เจมส์มีน้ำโหหวังรวบแชมป์ลงพื้นแต่ไม่สำเร็จ เคียมเรียนวางแข้งหนักเข้าสีข้าง ด้านเจมส์ก็มีหมัดสวนสวยๆโต้ตอบยกสอง เจมส์เดินไล่ได้หมัด 1-2 เข้าเป้า เคียมเรียนเปลี่ยนมาเล่นหมัดอัปเปอร์คัตตัดลำตัวเจมส์บ้าง แม้แชมป์จะเก็บอาการแต่ฤทธิ์หมัดเจมส์สำแดงเดช ส่งผลให้เคียมเรียนกำเดาไหลเป็นระยะยกสาม ในที่สุดเจมส์ก็พาเคียมเรียนลงพื้นได้สำเร็จ แต่แชมป์ยังแรงดี หนีบแขนเจมส์แน่น จะทำอะไรก็ไม่ถนัดทั้งคู่ยกสี่ วงในทำอะไรกันไม่ได้ การออกอาวุธวงนอกเริ่มขาดหายด้วยแรงที่ถดถอยลงทั้งคู่ แต่แล้วไม่ทันไรในจังหวะที่เจมส์การ์ดตก เคียมเรียนได้โอกาสสวนเข่าขวาเข้าหน้าเจมส์ ส่งผลให้ผู้ท้าชิงโซซัดโซเซจนเข่าแตะพื้น แชมป์ไม่พลาดโอกาสทอง เข้าจู่โจมต่อเนื่องซ้ำหมัดไปอีกหลายที กรรมการเห็นท่าไม่ดีจับทีเคโอ. ไปด้วยเวลา 3:27 นาทีเคียมเรียนรักษาเข็มขัดด้วยการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของตนเองได้อย่างสวยงาม และยัดเยียดความปราชัยครั้งแรกในชีวิตให้กับเจมส์ไปพร้อมกันขณะที่อีกคู่ "The Archangel" ปีเตอร์ บุยสต์ จากเนเธอร์แลนด์ พบ ทิโมเฟย์ นาสติวคิน จากรัสเซีย ซึ่งต้องแย่งชิงโอกาสในการท้าทายเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้ต่อไปเริ่มยกแรก ทิโมเฟย์ค่อยๆเดินเข้าหา ปีเตอร์วางแข้งสกัด ทิโมเฟย์ไม่แคร์เหวี่ยงหมัดคืน แต่ปีเตอร์สายตายังดี คุมเชิงเตะสกัดได้ต่อเนื่อง ทิโมเฟย์จับขาเทปีเตอร์ลงพื้น แต่ปีเตอร์ยังเอาตัวรอดดิ้นหนีได้จนหมดยกยกสอง ทิโมเฟย์นิ่งขึ้น พยายามหาช่องเข้าทำและรวบตัวปีเตอร์ทุ่มลงพื้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้คร่อม แม้ปีเตอร์จะอยู่ด้านล่างแต่การป้องกันยังรัดกุม ต่างฝ่ายเคาะหมัดใส่กันไม่ถนัดทั้งคู่ยกสุดท้าย ปีเตอร์เริ่มเป็นฝ่ายเดินบ้าง ไม่มีใครกล้าเข้าพรวด ทิโมเฟย์ได้โอกาสจับปีเตอร์ทุ่มลงพื้นอีกครั้งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตามเคย ทำให้ต้องลุกขึ้นมายืนสู้กันใหม่ ผลัดออกอาวุธใส่กันจนครบสามยก สรุปผลคะแนน ทิโมเฟย์เป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ด้าน คิม เคียว ซุง จากเกาหลีใต้ กับ "Little Piranha" ยูยะ วากามัตสึ จากญี่ปุ่น สองนักสู้สายต่อยของรุ่นฟลายเวตที่ต่างเก่งเกมยืนทั้งคู่ โคจรมาพบกันเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะแกร่งกว่ายกที่หนึ่ง ยูยะปราดเปรียว พุ่งจิ้มหมัดไม่แคร์ความสูงคู่แข่ง ด้านคิมที่ได้เปรียบเรื่องความยาวก็ไม่ยอม เดินบี้ข่มขวัญ แต่แล้วหมัดขวาสวนของยูยะก็เข้าคางคิมเต็มๆจนขาพับลงพื้น ยูยะไม่รอช้าเคาะหมัดซ้ำไปอีกที คิมแน่นิ่งโดนน็อกเอาต์ไปด้วยเวลา 1:46 นาทีส่วน เอโก โรนี ซาปูตรา แชมป์มวยปล้ำหลายสมัยชาวอินโดนีเซีย วัดฝีมือการปล้ำรัดจับล็อกว่าใครจะเหนือกว่ากันในรุ่นฟลายเวตกับ รามอน กอนซาเลซ ดีกรีแชมป์คาราเต้สายเคียวคุชิน ชาวฟิลิปปินส์ระฆังดังเริ่มยก รามอนเดินขู่ เอโกไม่กลัวเข้ารวบขาจับรามอนลงพื้นได้ ก่อนค่อยๆแซะร่างกายที่ติดกรงทั้งคู่จนได้คร่อมจากทางด้านข้าง มีโอกาสได้จ้วงหมัดหลายที รามอนพลิกตัวหนี ทำให้เอโกมีโอกาสได้สอดแขนรัดคอจากด้านหลังด้วยท่า Rear Naked Choke (RNC) จนรามอนต้องแตะขอยอมแพ้ จบเกมด้วยเวลา 4.07 นาทีของยกแรกเท่านั้นทางฝั่งนักกีฬาหญิงคู่เดียวของศึกนี้พริสซิลลา เฮอร์ตาติ ลุมบัน กาโอล์ จากอินโดนีเซีย และ เมง โบ จากจีน ต่างก็เป็นนักสู้หัวแถวของบ้านเกิด และมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมรายการ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ครั้งยิ่งใหญ่ในปีหน้าด้วยเริ่มเกมมา เมงเตะสูงทักทายอาศัยความได้เปรียบของร่างกายเดินไล่พริสซิลลาติดกรง จากนั้นจ้วงหมัดขวาเข้าเต็มคาง พริสซิลลาทรุดลงพื้น เมงตามเข้าไปซ้ำอีกหมัดสองหมัด พริสซิลลาไร้การตอบโต้ เสียน็อกเอาต์ไวด้วยเวลาเพียง 1:26 นาทีผลการแข่งขัน ONE : INSIDE THE MATRIX II อย่างเป็นทางการเคียมเรียน “BRAZEN” อับบาซอฟ ชนะ เจมส์ นากาชิมา โดย ทีเคโอ ด้วยเวลา 3:27 ของยกที่ 4 (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต)ทิโมเฟย์ นาสติวคิน ชนะ ปีเตอร์ “THE ARCHANGEL” บุยสต์ โดย คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต)ยูยะ “Little Piranha” วากามัตสึ ชนะ คิม เคียว ซุง โดย น็อกเอาต์ ด้วยเวลา 1:46 ของยกที่ 1 (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต )เอโก โรนี ซาปูตรา ชนะ รามอน “THE BICOLANO” กอนซาเลส โดย การซับมิชชัน ด้วยเวลา 4:07 ของยกที่ 1 (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)เมง โบ ชนะ พริสซิลลา เฮอร์ตาติ “THATHIE” ลุมบัน กาโอล์ โดย น็อกเอาต์ ด้วยเวลา 1:26 ของยกที่ 1 (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)