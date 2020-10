4 แชมป์โลกเตรียมป้องบัลลังก์ ONE: INSIDE THE MATRIX กระหึ่มสิงคโปร์ 30 ต.ค.นี้

หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดแข่งขัน ONE: REIGN OF DYNASTIES ทั้งสองซีรีส์ที่ผ่านมาไปด้วยความเรียบร้อย ล่าสุด วัน แชมเปียนชิพ เดินหน้าขับเคลื่อนศึกใหญ่ประจำปีในชื่อ ONE: INSIDE THE MATRIX โดยเตรียมนำ 4 แชมป์โลกตบเท้าขึ้นสังเวียนในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ และยังคงปักหลักจัดการแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง วัน แชมเปียนชิพ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นองค์กรกีฬาแห่งแรกนำร่องจัดการแข่งขันระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่ต้นปีคู่เอกของรายการเป็นการขึ้นสังเวียนของฮีโร่ชาวเมียนมาผู้ครองแชมป์โลก ONE สองรุ่นน้ำหนัก "The Burmese Python" ออง ลา เอ็น ซาง ซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งในรุ่นมิดเดิลเวตของตัวเองจากผู้ท้าชิงชาวดัตช์อย่าง "The Dutch Knight" ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ออง ลา ออกอาละวาดครั้งสุดท้ายในศึก ONE: CENTURY PART II เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ครั้งนั้นเขาน็อกแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต "The Truth" แบรนดอน เวรา ที่ลดรุ่นลงมาชิงเข็มขัดรุ่นไลฟ์เฮฟวีเวต ได้ในยกที่สองด้านผู้ท้าชิง ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ เจ้าของยูโดสายดำที่มีพลังบุกทะลวงอันโดดเด่นเหนือใคร พ่วงสถิติไร้พ่าย 12-0 โดยไฟต์ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเอาชนะ "Wolf" ลีอันโดร อาตาอิส แชมป์โลกบราซิลเลียนยิวยิตสู 5 สมัย คว้าสิทธิ์ในการท้าชิงเข็มขัดกับฮีโร่ชาวเมียนมาไปครองการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของนักสู้ตัวพ่อจากสิงคโปร์ "The Worrior" คริสเตียน ลี หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปี 2562 ด้วยการน็อกนักสู้ระดับตำนานของญี่ปุ่นอย่าง "Tobikan Judan" ชินยะ อาโอกิ และซิวเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวตมาได้ ก่อนที่จะเข้ามาเสียบแทนในการแข่งขัน ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นไลต์เวต และสามารถกำราบนักสู้คนสุดท้ายอย่าง "Dagi" เซยิด กูเซน อาร์สลานาลิเอฟ ในรอบชิงชนะเลิศ ด้วยเวลาเตรียมตัวไม่กี่วันก่อนการแข่งขันศึกนี้เจ้าบ่าวป้ายแดง คริสเตียน ลี จะทำการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวตของเขาเป็นครั้งแรก โดยเจอกับผู้ท้าชิงตัวท็อปสุดอันตรายของแรงกิง "ยูรี ลาปิคัส" ซึ่งซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันกับ "The Doctor" จอร์จิโอ เปโตรเซียน แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลีนับตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านแห่งศิลปะการต่อสู้ ก็ยังไม่มีใครหยุด ยูรี ได้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 เขาเล่นงานนักสู้ตัวแทนประเทศไทย "OneShin" ชนนภัทร วิรัชชัย ด้วยชัยชนะแบบทีเคโอ.ในยกที่สาม ตามมาด้วยการซับมิชชันตะลึงวงการใส่อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต "Cobra" มารัต กาฟูรอฟ ด้วยเวลาเพียง 67 วินาที เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการสานต่อสถิติไร้พ่ายอันน่าสะพรึงกลัว 14-0คู่ที่ 3 ของการมีเข็มขัดเป็นเดิมพัน ได้แก่ ศึกสายเลือดเวียดนามระหว่าง "The Situ-Asian" มาร์ติน เหงียน แชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวตชาวเวียดนาม-ออสเตรเลีย ขึ้นป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง "ธานฮ์ เล" ชาวเวียดนาม-อเมริกันนับตั้งแต่ มาร์ติน กระชากเข็มขัดแชมป์จาก มารัต กาฟูรอฟ ในเดือนสิงหาคม 2560 จากนั้นมาก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครโค่นเขาลงได้ โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 เขาป้องกันตำแหน่งจากคู่ปรับเก่า "คริสเตียน ลี" และน็อกเอาต์อดีตเจ้าของเข็มขัด "Tungaa" นารันตุงกาลัก จาดัมบา และอันดับสองของแรงกิง "Moushigo" โคโยมิ มัตสึชิมา ในปีเดียวกันศึกนี้ มาร์ติน จะเผชิญหน้ากับอีกหนึ่งจอมน็อกเอาต์ชาวเวียดนาม-อเมริกัน ธานฮ์ เล ที่สร้างความประทับใจนับตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 เริ่มจากการปิดเกม "Maestro" ยูซูป ซาดูลาเอฟ, อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต "No Face" โกเทตสึ โบกุ และ ริวโก ทากาฮาชิปิดท้ายด้วยการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิงของ "The Panda" ซง จิง หนาน กับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง "No Chill" ทิฟฟานี เตียวในเดือนมกราคมปี 2061 ซง จิง หนาน เปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้กับ ทิฟฟานี และปิดเกมด้วยชัยชนะแบบทีเคโอ.ในยกที่ 4 ก้าวขึ้นนั่งบัลลังก์นี้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ จากนั้นเธอป้องกันตำแหน่งจากผู้ท้าชิงหลายคน ไล่ตั้งแต่ "La Gladiadora" ลอรา บาลิน, "Marituba" ซามารา ซานโทส รวมถึงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง "Unstoppable" แองเจลา ลี ที่ขยับน้ำหนักขึ้นมาสู้ แต่ก็ต้องพ่ายไปด้าน ทิฟฟานี เตียว สั่งสมผลงานจากการชนะคะแนนผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง นักสู้หญิงรุ่นสตรอว์เวต "มิเชลล์ นิโคลินี" และอันดับ 4 ของแรงกิง "อายากะ มิอูระ" จนได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์อีกครั้งนอกจาก 4 คู่นำรายการแล้ว ยังมีอีก 2 คู่ที่แฟนๆพลาดไม่ได้เช่นกัน นั่นก็คือ จอมแกร่งอดีตแชมป์ ONE รุ่นไลต์เวตหลายสมัย "Landslide" เอดูอาร์ด โฟลายัง ชาวฟิลิปปินส์ จะดวลกับ "The Spartan" อันโตนิโอ คารูโซ จากออสเตรเลีย และคู่เดือดของฝั่งหญิงในรุ่นอะตอมเวต "The Indian Tigress" ริตู โฟกาต พบ "นู สเรย์ โปว" จากกัมพูชาโปรแกรมการแข่งขัน ศึก ONE: INSIDE THE MATRIX- ออง ลา เอ็น ซาง vs ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต)- คริสเตียน ลี vs ยูรี ลาปิคัส (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต)- มาร์ติน เหงียน vs ธานฮ์ เล (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต)- ซง จิง หนาน vs ทิฟฟานี เตียว (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง)- เอดูอาร์ด โฟลายัง vs อันโตนิโอ คารูโซ (ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต)- ริตู โฟกาต vs นู สเรย์ โปว (ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)ทั้งนี้ แฟนๆสามารถติดตามชมเทปบันทึกการแข่งขัน ศึก ONE : INSIDE THE MATRIX ศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ ได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship และ AIS PLAY เวลา 19.30 น. ส่วนไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มออกอากาศเวลา 21.30 น.เป็นต้นไป