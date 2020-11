จอมสู้ชีวิต "อับบาซอฟ" อดีตเด็กปั๊ม-พ่อแม่แยกทาง ผลักดันตัวเองสู่แชมป์โลกมวยกรง

"เคียมเรียน อับบาซอฟ" แชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวตกว่าจะเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้ เขาผ่านความยากลำบากมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก จากชีวิตครอบครัวที่แตกสลาย เขาต้องกลายไปเป็นเด็กปั๊ม ก่อนจะได้พบเจอกับความต้องการของตัวเอง และไล่ล่าความฝันจนปัจจุบันในวัย 27 ปีที่มองเห็นความสำเร็จอยู่ในมือในฐานะของแชมป์โลก ONE ซึ่งกำลังจะป้องกันตำแหน่งครั้งแรกในศึก ONE: INSIDE THE MATRIX II วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เราอยากพาคุณไปทำความรู้จักฮีโร่นักสู้ชาวคีร์กีซสถานรายนี้กันให้มากขึ้นเคียมเรียน เกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆ ห่างจากกรุงบิชเคก ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่