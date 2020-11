“เควิน เบลิงกอน” มองข้ามช็อต ศึกนี้คือบันไดสู่การชิงของรักกลับคืน

คู่เอกชูโรงของศึก ONE: INSIDE THE MATRIX III จับเอาสองนักสู้หมัดเพชฌฆาตมาปะทะกัน ฝ่ายแรกมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต “The Silencer” เควิน เบลิงกอน ซึ่งปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับที่ 1 ของแรงกิง กำลังจะเปิดศึกกับอีกฝ่ายที่มีกิตติศัพท์ในเรื่องกำปั้นหินผาสมฉายา “Hand of Stone” จอห์น ลินีเคอร์ ซึ่งรั้งอยู่อันดับ 5การเผชิญหน้าของทั้งคู่ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายนนี้ จะทำให้แฟนๆ แทบไม่อยากกระพริบตา เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคู่นี้มาเจอกันเควิน เบลิงกอน วัย 33 ปี อดีตแชมป์โลกจากทีมลาไคย์ ค่ายยักษ์ใหญ่ของฟิลิปปินส์ซึ่งปั้นนักกีฬาให้นั่งแท่นแชมป์โลก ONE มาแล้วถึง 4 คน เขาผ่านสังเวียน วัน แชมเปียนชิพมาแล้ว 18 ไฟต์ นับได้ว่าไม่มีใครหน้าไหนในรุ่นแบนตัมเวตที่มีสถิติการกรำศึกบนเวทีระดับโลกได้มากเท่าเขาอีกแล้ว ที่สำคัญเขายังคว้าสถิติน็อกเอาต์และปิดเกมเร็วมากที่สุดในรุ่นนี้ถึง 6 ครั้งสำหรับนักชกชาวบราซิล จอห์น ลินีเคอร์ วัย 30 ปี แม้จะเป็นหน้าใหม่ใน วัน แชมเปียนชิพ เพราะเพิ่งเซ็นสัญญาและเปิดตัวศึกแรกไปเมื่อเดือนตุลาคม 2562 แต่หากย้อนกลับไปดูสถิติเดิมของเขาร่วมด้วย รายนี้เก็บชัยชนะมามากถึง 32 ครั้ง และเป็นอีกคนหนึ่งที่มีกิตติศัพท์เรื่องกำปั้นหินผาที่เล่นงานคู่ต่อสู้มานักต่อนักสองนักสู้หมัดหนักจอมน็อกเอาต์ หากเรานำสถิติปิดเกมไม่ครบยกของ เควิน และ จอห์น มารวมกันจะได้ตัวเลขถึง 22 ไฟต์ จึงไม่ต้องสงสัยว่าศึกนี้จะเดือดขนาดไหน และเชื่อว่าการแข่งขันจะมันจนแฟน ๆ ไม่อยากจะละสายตาทีเดียว“ตั้งแต่ จอห์น เข้ามาอยู่ใน ONE ผมก็เห็นแฟนๆ เรียกร้องอยากเห็นผมชนกับเขา ซึ่งในที่สุดมันก็มาถึงแล้ววันนี้ ผมตื่นเต้นและเชื่อว่าสังเวียนต้องเดือดแน่นอน”“เห็นๆ อยู่ว่าเราทั้งคู่ต่างก็มือหนักเหมือนกัน การที่นักสู้สไตล์เดียวกันมาเจอกันเอง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมศึกนี้ถึงน่าตื่นเต้น ผมเชื่อว่าผมมีความคล่องตัวและอึดกว่า ซึ่งนั่นคือข้อได้เปรียบ”ศึกนี้มีความสำคัญมากสำหรับ เควิน เพราะนับตั้งแต่เข็มขัดแชมป์โลกของเขา ตกไปอยู่ในมือเจ้าของเก่าอย่าง “The Flash” บิเบียโน เฟอร์นานเดส ก็นับเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่เขารอคอยโอกาสจะได้ชิงมันคืนมา ซึ่งชัยชนะครั้งนี้จะถีบให้เขาเข้าใกล้ความจริง“ผมไม่ชอบการเดาล่วงหน้า เพราะเราไม่สามารถบอกได้จริงๆ ว่าจะเกิดอะไรในการต่อสู้บ้าง เอาเป็นว่าทำตามแผน อย่าให้เกิดข้อผิดพลาด และถ้ามีโอกาสผมก็จะน็อกทันที”ท่านสามารถชมเทปบันทึกการแข่งขันศึก ONE: INSIDE THE MATRIX III ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งขันจากนักสู้แถวหน้านานาชาติถึง 10 ชีวิต ซึ่งจะเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.นี้ ได้ทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship และ AIS PLAY ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ส่วนไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มถ่ายทอดเวลา 22.40 น. เป็นต้นไป